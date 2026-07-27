Γιώργος Καραμέρος: «Άνοιξε πανιά» για την ΕΛΑΣ – Με βίντεο από πλοίο ανακοίνωσε την εγγραφή του στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα

Ο Γιώργος Καραμέρος ανακοίνωσε την εγγραφή του ως απλό μέλος στην ΕΛΑΣ, την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα, λίγες ημέρες μετά την παραίτησή του από βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ. Η ανακοίνωση έγινε μέσω ανάρτησης στο Facebook, συνοδευόμενη από βίντεο που τον δείχνει να ολοκληρώνει την εγγραφή του εν πλω.

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Γιώργος Καραμέρος
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • «Πανιά» για την ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα άνοιξε ο Γιώργος Καραμέρος, ανακοινώνοντας επίσημα την εγγραφή του λίγες ημέρες μετά την παραίτησή του από βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ.
  • Η ανακοίνωση έγινε μάλιστα εν πλω, με τον Γιώργο Καραμέρο να γνωστοποιεί την εγγραφή του μέσω ανάρτησης στο Facebook και βίντεο.
  • Στην ανάρτησή του, ο πρώην βουλευτής έγραψε: «Σήμερα εγγράφομαι ως απλό μέλος στην ΕΛ.Α.Σ, την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Με τον Αλέξη Τσίπρα για την Ελλάδα, το Δίκιο, τη Δημοκρατία».

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«Πανιά» για την  ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα άνοιξε ο Γιώργος Καραμέρος. Λίγες ημέρες μετά την παραίτησή του από βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ ανακοίνωσε και επίσημα ότι εγγράφηκε στην ΕΛΑΣ. Μάλιστα η ανακοίνωση έγινε… εν πλω.

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Με ανάρτησή του στο Facebook, ο Γιώργος Καραμέρος γνωστοποίησε ότι εγγράφεται ως απλό μέλος στην ΕΛΑΣ, συνοδεύοντας την ανακοίνωσή του με ένα βίντεο.

Σε αυτό καταγράφεται να επιβιβάζεται σε πλοίο και ενώ βρίσκεται στο κατάστρωμα, να ολοκληρώνει ηλεκτρονικά την εγγραφή του.

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Στην ανάρτησή του στο Facebook έγραψε:

«Σήμερα εγγράφομαι ως απλό μέλος στην ΕΛ.Α.Σ, την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Με τον Αλέξη Τσίπρα για την Ελλάδα, το Δίκιο, τη Δημοκρατία. Ταξιδεύουμε πολλοί. Όχι στην πρώτη θέση στο κατάστρωμα, όπως πάντα ήμασταν. Όχι για μια θέση αλλά για το ταξίδι. Ένα ταξίδι που θα το κάνουμε μαζί».

Δείτε το βίντεο:

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