Γιώργος Καραμέρος: «Άνοιξε πανιά» για την ΕΛΑΣ – Με βίντεο από πλοίο ανακοίνωσε την εγγραφή του στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

«Πανιά» για την ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα άνοιξε ο Γιώργος Καραμέρος. Λίγες ημέρες μετά την παραίτησή του από βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ ανακοίνωσε και επίσημα ότι εγγράφηκε στην ΕΛΑΣ. Μάλιστα η ανακοίνωση έγινε… εν πλω.

Με ανάρτησή του στο Facebook, ο Γιώργος Καραμέρος γνωστοποίησε ότι εγγράφεται ως απλό μέλος στην ΕΛΑΣ, συνοδεύοντας την ανακοίνωσή του με ένα βίντεο.

Σε αυτό καταγράφεται να επιβιβάζεται σε πλοίο και ενώ βρίσκεται στο κατάστρωμα, να ολοκληρώνει ηλεκτρονικά την εγγραφή του.

Στην ανάρτησή του στο Facebook έγραψε:

«Σήμερα εγγράφομαι ως απλό μέλος στην ΕΛ.Α.Σ, την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Με τον Αλέξη Τσίπρα για την Ελλάδα, το Δίκιο, τη Δημοκρατία. Ταξιδεύουμε πολλοί. Όχι στην πρώτη θέση στο κατάστρωμα, όπως πάντα ήμασταν. Όχι για μια θέση αλλά για το ταξίδι. Ένα ταξίδι που θα το κάνουμε μαζί».

Δείτε το βίντεο: