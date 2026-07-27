Βίντεο: Σκαλωσιές κατέρρευσαν από τους ανέμους του τυφώνα Noul

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Η αστυνομία του Χονγκ Κονγκ ανακοίνωσε ότι δέχθηκε πολυάριθμες κλήσεις, αφού σκαλωσιές σε πολυώροφο κτίριο κατά μήκος της οδού Cheung Sha Wan κατέρρευσαν εξαιτίας των ισχυρών ανέμων το Σάββατο. Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί.

Ο τυφώνας Noul έφτασε στην ξηρά στη νότια Κίνα το πρωί της Κυριακής, πλήττοντας την περιοχή με θυελλώδεις ανέμους και έντονες βροχοπτώσεις. Οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες οδήγησαν και στην ακύρωση περίπου 360 επιβατικών πτήσεων στο αεροδρόμιο του Χονγκ Κονγκ.

Σύμφωνα με τα κρατικά μέσα ενημέρωσης της Κίνας, ο τυφώνας Noul είναι ο ισχυρότερος που έχει πλήξει τη χώρα μέσα στο 2026 έως σήμερα.