Βίντεο: Σκαλωσιές κατέρρευσαν από τους ανέμους του τυφώνα Noul

Σκαλωσιές σε πολυώροφο κτίριο στο Χονγκ Κονγκ κατέρρευσαν λόγω ισχυρών ανέμων το Σάββατο, με την αστυνομία να δέχεται πολυάριθμες κλήσεις, αν και δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί. Ο τυφώνας Noul έπληξε τη νότια Κίνα την Κυριακή, προκαλώντας ακυρώσεις περίπου 360 πτήσεων στο αεροδρόμιο του Χονγκ Κονγκ και χαρακτηρίζεται ως ο ισχυρότερος του 2026 για τη χώρα.

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Διεθνή Νέα

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Σκαλωσιές σε πολυώροφο κτίριο στο Χονγκ Κονγκ κατέρρευσαν εξαιτίας των ισχυρών ανέμων το Σάββατο, με την αστυνομία να δέχεται πολυάριθμες κλήσεις. Δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί.
  • Ο τυφώνας Noul έφτασε στην ξηρά στη νότια Κίνα το πρωί της Κυριακής, προκαλώντας θυελλώδεις ανέμους και έντονες βροχοπτώσεις. Οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες οδήγησαν στην ακύρωση περίπου 360 πτήσεων στο αεροδρόμιο του Χονγκ Κονγκ.
  • Σύμφωνα με τα κρατικά μέσα ενημέρωσης της Κίνας, ο τυφώνας Noul είναι ο ισχυρότερος που έχει πλήξει τη χώρα μέσα στο 2026 έως σήμερα.

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Η αστυνομία του Χονγκ Κονγκ ανακοίνωσε ότι δέχθηκε πολυάριθμες κλήσεις, αφού σκαλωσιές σε πολυώροφο κτίριο κατά μήκος της οδού Cheung Sha Wan κατέρρευσαν εξαιτίας των ισχυρών ανέμων το Σάββατο. Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί.

Ο τυφώνας Noul έφτασε στην ξηρά στη νότια Κίνα το πρωί της Κυριακής, πλήττοντας την περιοχή με θυελλώδεις ανέμους και έντονες βροχοπτώσεις. Οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες οδήγησαν και στην ακύρωση περίπου 360 επιβατικών πτήσεων στο αεροδρόμιο του Χονγκ Κονγκ.

Σύμφωνα με τα κρατικά μέσα ενημέρωσης της Κίνας, ο τυφώνας Noul είναι ο ισχυρότερος που έχει πλήξει τη χώρα μέσα στο 2026 έως σήμερα.

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