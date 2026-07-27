Επίθεση με χειροβομβίδα: Οι 4 άξονες των ερευνών του ελληνικού FBI – Η άνωθεν εντολή από 4ο πρόσωπο για χτύπημα στον Ντογιάκο

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Φύλλο και φτερό κάνουν κάθε στοιχείο οι ερευνητές της αστυνομίας στην υπόθεση της επίθεσης με χειροβομβίδα προκειμένου να συνθέσουν όλα τα κομμάτια του παζλ.

Η άνωθεν εντολή στον ισοβίτη από άλλο κρατούμενο

Στο «κάδρο» των ερευνών έχει μπει σύμφωνα με την ΕΡΤ, ένα 4ο πρόσωπο το οποίο εκτιμάται ότι έδωσε την εντολή στο ισοβίτη κρατούμενο των φυλακών Διαβατών προκειμένου να οργανώσει το χτύπημα στο σπίτι του πρώην εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, Ισίδωρου Ντογιάκου.

Ο φερόμενος ως ηθικός αυτουργός της επίθεσης, σύμφωνα με αξιόπιστες αστυνομικές πηγές, φέρεται να είχε προσωπικές εμμονές με τα πρόσωπα που είχε στοχοποιήσει και, όντας και ο ίδιος έγκλειστος σε σωφρονιστικό κατάστημα, ήθελε να προχωρήσει σε εκδικητικές ενέργειες για διαφορετικούς λόγους.

Οι αρχές εκτιμούν ότι ο συγκεκριμένος κρατούμενος ήρθε σε επικοινωνία με τον 31χρονο Αιγύπτιο στις φυλακές Διαβατών, ο οποίος στη συνέχεια αναζήτησε το πρόσωπο που θα υλοποιούσε το σχέδιο. Πρόκειται για τον 30χρονο ομοεθνή του φέρεται να είχε αναλάβει τον ρόλο του φυσικού αυτουργού.

Οι 5 στόχοι

Εκτός από τον Ισίδωρο Ντογιάκο, στους στόχους των επιθέσεων με χειροβομβίδα περιλαμβάνεται ένας αξιωματικός της Ελληνικής Αστυνομίας, 2 δημοσιογράφοι και ένας σωφρονιστικός υπάλληλος.

Οι τέσσερις άξονες των ερευνών του ελληνικού FBI

Το ελληνικό FBI επικεντρώνει πλέον τις έρευνες σε τέσσερα βασικά ερωτήματα:

Από πού προμηθεύτηκαν τη στρατιωτικού τύπου χειροβομβίδα;

Οι αρχές προσπαθούν να εντοπίσουν την πηγή προμήθειας του πολεμικού υλικού και το δίκτυο που πιθανόν βρίσκεται πίσω από αυτή.

Ποιοι ήταν οι πραγματικοί στόχοι της επίθεσης;

Εξετάζεται αν οι πέντε στόχοι ήταν το σύνολο της λίστας ή αν υπήρχαν και άλλα πρόσωπα που δεν έχουν ακόμη αποκαλυφθεί.

Είχε ο 31χρονος επικοινωνία με άλλους ποινικούς;

Οι αναλυτές εξετάζουν τις επαφές των τηλεφώνων του, προκειμένου να διαπιστώσουν αν υπήρχε συνεργασία με άλλα άτομα του οργανωμένου εγκλήματος.

Ποιος βρίσκεται πίσω από τον ισοβίτη;

Το βασικό ερώτημα παραμένει αν ο 31χρονος οργάνωσε μόνος του την επίθεση ή αν λειτουργούσε ως ενδιάμεσος για κάποιο άλλο ισχυρό πρόσωπο.

Οι αρχές, αξιοποιώντας τις πληροφορίες που έχουν συλλέξει, είχαν ήδη ενημερώσει περίπου 15 πιθανούς στόχους — κυρίως δικαστικούς λειτουργούς, εισαγγελείς και αστυνομικούς — ώστε να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα.

2.500 ευρώ η αμοιβή του Αιγύπτιου για το χτύπημα στον Ντογιάκο

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΕΡΤnews, ο 30χρονος Αιγύπτιος είχε συμφωνήσει να λάβει συνολικά 2.500 ευρώ για την επίθεση.

Φέρεται να πήρε 500 ευρώ προκαταβολικά, ενώ τα υπόλοιπα 2.000 ευρώ θα τα λάμβανε μετά τη ρίψη της χειροβομβίδας.

Οι αρχές εξετάζουν τα στοιχεία που έχουν προκύψει από τις επικοινωνίες των δύο Αιγυπτίων, καθώς στο κινητό τηλέφωνο του 30χρονου εντοπίστηκαν ηχητικά μηνύματα, φωτογραφίες και στίγματα από χάρτες, τα οποία φέρεται να είχαν σταλεί από τον 31χρονο κρατούμενο των φυλακών Διαβατών.

Από την ανάλυση των ψηφιακών ευρημάτων προκύπτει ότι η πρώτη επικοινωνία μεταξύ τους έγινε στις 21 Ιουλίου.

Ο 31χρονος φέρεται να ζήτησε από τον συμπατριώτη του η επίθεση να γίνει είτε με όπλο είτε με χειροβομβίδα, ενώ φέρεται να του είχε δώσει πληροφορίες για τους στόχους και τα σημεία που τον ενδιέφεραν.

Παράλληλα, σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, είχε ζητήσει από τον 30χρονο να πραγματοποιήσει εμπρηστική επίθεση σε κατάστημα καφέ στην Καλλιθέα. Ωστόσο, το συγκεκριμένο σχέδιο δεν προχώρησε και ματαιώθηκε την τελευταία στιγμή.

Το ολιγόλεπτο ραντεβού στη Γλυφάδα και η σύλληψη με τη χειροβομβίδα σε χάρτινο ποτήρι…

Το ολιγόλεπτο ραντεβού του 30χρονου Αιγύπτιου με τον 27χρονο Έλληνα, ο οποίος θεωρείται ο προμηθευτής της χειροβομβίδας, φέρεται να είχε οργανωθεί κατόπιν εντολών του 31χρονου κρατούμενου.

Το σημείο συνάντησης ήταν πλατεία στη Γλυφάδα, όπου οι αστυνομικοί του ελληνικού FBI είχαν ήδη θέσει υπό διακριτική παρακολούθηση τον 30χρονο μετά από ανώνυμη πληροφορία που έφτασε στο Τμήμα Δίωξης Παράνομης Διακίνησης και Εμπορίας Αντικειμένων.

Οι αστυνομικοί κατέγραψαν τις κινήσεις του από την Κηφισιά έως τη Γλυφάδα και επενέβησαν τη στιγμή που παραλάμβανε ένα αντικείμενο που προσομοίαζε με χάρτινο ποτήρι.

Στο εσωτερικό του ήταν κρυμμένη μια λειτουργική χειροβομβίδα αμυντικού τύπου, η οποία είχε ασφαλιστεί με δεματικό καλωδίων.

Μόλις ο 30χρονος παρέλαβε το αντικείμενο, οι αστυνομικοί κινήθηκαν αστραπιαία και προχώρησαν στη σύλληψή του, αποτρέποντας την πραγματοποίηση της επίθεσης.