«Πρωτοφανείς» πυρκαγιές σε Γαλλία και Ισπανία: Το Μπορντό απειλείται – Χιλιάδες άνθρωποι εγκατέλειψαν τα σπίτια τους

Οι πυρκαγιές προχωρούν προς τα περίχωρα της ιστορικής γαλλικής πόλης Μπορντό, στην καρδιά των αμπελώνων της χώρας, την Κυριακή, καθώς η Γαλλία και η Ισπανία μάχονται με τις φλόγες που έχουν ήδη αναγκάσει εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους να εγκαταλείψουν τις εστίες τους.

Περίπου 220.000 άνθρωποι έχουν εκκενωθεί στη Γαλλία, ενώ στην Ισπανία περισσότεροι από 75.000 άνθρωποι έχουν εκκενωθεί και άλλοι 30.000 έχουν λάβει εντολή να μείνουν στα σπίτια τους, ανέφεραν οι αρχές.

Στη Γαλλία, πυρκαγιές έχουν καταστρέψει τη χερσόνησο Cap Ferret στις ακτές του Ατλαντικού, έναν δημοφιλή τουριστικό προορισμό, και έχουν εξαπλωθεί σε περιοχές γύρω από το Μπορντό, όπου οι πυροσβέστες προσπαθούσαν να αποτρέψουν τις φλόγες από το να φτάσουν στην πρωτεύουσα της περιοχής.

Ο δήμαρχος του Μπορντό, Τόμας Καζενάβ, δήλωσε ότι η πυρκαγιά βρισκόταν περίπου 15 χιλιόμετρα μακριά από τα σημεία εισόδου στην πρωτεύουσα. «Έχουμε μια πυρκαγιά που δεν έχει τεθεί υπό έλεγχο και η οποία κινείται προς την κατεύθυνση της πόλης», δήλωσε ο υπουργός Εσωτερικών Λοράν Νούνιες στο τηλεοπτικό δίκτυο France 2 την Κυριακή το βράδυ. «Η συνολική κατάσταση είναι πολύ δυσμενής, βρισκόμαστε σε μια κατάσταση που είναι άνευ προηγουμένου».

🔥👮1200 forces de sécurité intérieure sont mobilisées sur le feu de #Gironde. Ici, sur la presqu’île du #CapFerret, les gendarmes patrouillent afin de prévenir les cambriolages dans les habitations évacuées. pic.twitter.com/srlJCxaq3W — Préfète de la Nouvelle-Aquitaine et de la Gironde (@PrefAquitaine33) July 26, 2026



Ο Καζενάβ δήλωσε νωρίτερα την Κυριακή ότι δεν υπάρχουν σχέδια εκκένωσης του Μπορντό, του οποίου η ευρύτερη μητροπολιτική περιοχή έχει πληθυσμό περίπου 850.000 κατοίκους. Ο Νούνιες δήλωσε ότι οι αρχές θα συνεχίσουν να αξιολογούν την κατάσταση με ψυχραιμία και ρεαλιστική προσέγγιση.

Καθώς η πυρκαγιά εξαπλωνόταν, η αστυνομία έκανε έρευνες πόρτα-πόρτα όλη τη νύχτα στους δήμους Μαρσεπρίμ και Σεστάς, εκκενώνοντας τους κατοίκους ένα σπίτι τη φορά. Οι γαλλικές αρχές δημοσίευσαν βίντεο που δείχνουν αστυνομικούς να χτυπούν πόρτες στο σκοτάδι και να παροτρύνουν τους ανθρώπους να φύγουν.

Στην Ισπανία, ο πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ επισκέφθηκε τις πυρόπληκτες περιοχές στην Άβιλα, μία από τις τρεις κεντρικές επαρχίες που επλήγησαν από μεγάλες πυρκαγιές, μαζί με τη Μαδρίτη και το Τολέδο.

Οι φλόγες έχουν καταστρέψει περισσότερα από 50.000 εκτάρια (123.500 στρέμματα) υπαίθρου στην Άβιλα, καθιστώντας την την μεγαλύτερη πυρκαγιά στη σύγχρονη ιστορία της Ισπανίας, σύμφωνα με την υπουργό Περιβάλλοντος Σάρα Άαγκεσεν.

Ο Μακρόν θα προεδρεύσει σε διυπουργική συνάντηση για την αντιμετώπιση κρίσεων

Ο Εμανουέλ Μακρόν θα προεδρεύσει μιας «διυπουργικής ομάδας κρίσης» στις 10 π.μ., η οποία θα είναι αφιερωμένη στις πυρκαγιές που καταστρέφουν αρκετές περιοχές στη Γαλλία, ιδίως τη Ζιρόντ, ανακοίνωσε χθες το Ελιζέ.

Η Ισπανία μάχεται με πολλαπλές πυρκαγιές

Μια ξεχωριστή πυρκαγιά στην επαρχία Καστεγιόν της ανατολικής Ισπανίας έχει καταστρέψει πάνω από 4.300 εκτάρια (43.000 στρέμματα), ανακοίνωσαν οι περιφερειακές αρχές.

«Η φωτιά είναι εκτός ελέγχου, είναι πολύ δύσκολο να σβήσει από τεχνικής άποψης, ειδικά λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών που θα συνεχιστούν καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας», δήλωσε ο περιφερειακός ηγέτης της Βαλένθια, Χουανφράν Πέρεθ, σε δημοσιογράφους κοντά στο σημείο.

Η πυρκαγιά έχει εισέλθει στο πάρκο Sierra de Espadan, το οποίο περιλαμβάνει μεγάλα δάση από πεύκα και φελλοβελανιδιές.

Οι πυρκαγιές είναι οι τελευταίες καταστροφές που συνδέονται με παρατεταμένη ξηρασία και διαδοχικά κύματα καύσωνα, τα οποία, σύμφωνα με τους επιστήμονες, έχουν ενταθεί από την κλιματική αλλαγή.

Τόσο στο Μπορντό όσο και στην Άβιλα, οι μέγιστες θερμοκρασίες του Ιουλίου ήταν κατά μέσο όρο 32 βαθμοί Κελσίου, σχεδόν 6 βαθμοί Κελσίου πάνω από την κανονική υψηλή θερμοκρασία του μήνα μεταξύ 1961 και 1990, σύμφωνα με το Reuters Climate Monitor.

Κινητοποίηση διεθνούς βοήθειας

Στο πλαίσιο του μηχανισμού πολιτικής προστασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Ελλάδα και η Ιταλία έχουν στείλει από δύο πυροσβεστικά αεροσκάφη Canadair στην Ισπανία, ενώ η Πορτογαλία έχει αναπτύξει περισσότερους από 100 στρατιωτικούς μαζί με εξοπλισμό.

Δύο ακόμη αεροπλάνα θα φτάσουν «το συντομότερο δυνατό» από την Τουρκία, δήλωσε το ισπανικό υπουργείο Εσωτερικών στο X.

Ο Σάντσεθ δήλωσε ότι η κυβέρνησή του θα κηρύξει την Τρίτη κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας για τις κεντρικές επαρχίες που πλήττονται από τις πυρκαγιές, απελευθερώνοντας πρόσθετη χρηματοδότηση για την ανάκαμψη. Περισσότερα από 150.000 εκτάρια έχουν καεί σε όλη την Ισπανία από τον Ιανουάριο, είπε, έξι φορές την έκταση που καταστράφηκε την ίδια περίοδο πέρυσι.

Ενώ οι πυρκαγιές αποτελούν εδώ και καιρό χαρακτηριστικό των καλοκαιριών της Ισπανίας, ο Σάντσεθ είπε ότι η αυξανόμενη κλίμακα και έντασή τους, που τροφοδοτούνται από τα ολοένα και πιο ακραία καιρικά φαινόμενα, απαιτούσαν πολιτικές που να βασίζονται στην επιστήμη του κλίματος.

Περισσότερες πυρκαγιές σε Σκωτία και Ιταλία

Στα υψίπεδα της Σκωτίας έως και 500 πυροσβέστες αντιμετωπίζουν μια μεγάλη πυρκαγιά στο Εθνικό Πάρκο Κερνγκόρμς από τις 15 Ιουλίου.

Οι κάτοικοι του χωριού Νέθι Μπριτζ, οι οποίοι εκκενώθηκαν το βράδυ της Παρασκευής μετά από αλλαγή στις καιρικές συνθήκες, είχαν τη δυνατότητα να επιστρέψουν στα σπίτια τους αργά το Σάββατο.

Στην Ιταλία, αρκετές πυρκαγιές σε θάμνους ανάγκασαν το κλείσιμο για αρκετές ώρες ενός νότιου τμήματος της περιφερειακής οδού της Ρώμης, καθώς και ενός αυτοκινητόδρομου που οδηγεί στην πρωτεύουσα, προκαλώντας σημαντική κυκλοφοριακή συμφόρηση.

Στη νότια περιοχή της Απουλίας στην Ιταλία, οι τουρίστες εκκενώθηκαν από παραθαλάσσια θέρετρα λόγω μεγάλης πυρκαγιάς στην περιοχή Γκαργκάνο, ανέφερε η εθνική πυροσβεστική υπηρεσία. Κάποιοι απομακρύνθηκαν μέσω θαλάσσης από την ακτοφυλακή, πρόσθεσε το πρακτορείο ειδήσεων ANSA.

Περισσότερες πυρκαγιές οδήγησαν στην προσωρινή αναστολή της σιδηροδρομικής κυκλοφορίας γύρω από την πόλη Ατσιρέαλε στην ανατολική Σικελία και στην ανατολική γραμμή της Αδριατικής νότια της πόλης Τέρμολι, ανέφερε η σιδηροδρομική εταιρεία RFI .

Ο Πάπας Λέων, μιλώντας από την θερινή του κατοικία στο Καστέλ Γκαντόλφο έξω από τη Ρώμη, προσέφερε πνευματική υποστήριξη.

«Υπό το φως των καταστροφικών πυρκαγιών που έπληξαν διάφορες περιοχές της Γαλλίας και της Ισπανίας τις τελευταίες ημέρες, επιθυμώ να εκφράσω την αλληλεγγύη και την εγγύτητά μου και καλώ όλους να προσευχηθούν για τους πληγέντες και για τους διασώστες που συμμετέχουν στις προσπάθειες ανακούφισης», δήλωσε.

Πηγή: FRANCE 24 / Reuters