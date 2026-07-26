Μαίνονται οι φωτιές σε Γαλλία και Ισπανία: Χιλιάδες άνθρωποι εγκατέλειψαν τα σπίτια τους – Νέα βίντεο από τα πύρινα μέτωπα

Περισσότεροι από 300.000 άνθρωποι εγκατέλειψαν τα σπίτια τους σε Γαλλία και Ισπανία εξαιτίας των πυρκαγιών που μαίνονται και σήμερα, Κυριακή 26/07 με τους ισχυρούς ανέμους και τις υψηλές θερμοκρασίες να μην αποτελούν καλό οιωνό για τον άμεσο έλεγχό τους.

Νέες εκκενώσεις περιοχών στην Ισπανία

Το βράδυ του Σαββάτου 25/07 εκκενώθηκαν ακόμη οκτώ δήμοι στην επαρχία Τολέδο, δυτικά της Μαδρίτης, στο πλαίσιο μιας «περίπλοκης κατάστασης», όπως τουλάχιστον υποστήριξε ο υπουργός Εσωτερικών Φερνάντο Γκράντε Μαρλάσκα ο οποίος χαρακτήρισε την προοπτική «χειρότερη σε σχέση με την προηγούμενη ημέρα». Τα πράγματα δεν είναι καλά. Ήδη έχουν γίνει στάχτη 250.000 στρέμματα γης σε Μαδρίτη και Άβιλα.

Η κυβέρνηση του Πέδρο Σάντσεθ βρίσκεται σε συναγερμό

Η υπουργός Υγείας Μόνικα Γκαρθία κάλεσε τους πολίτες να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις και να χρησιμοποιούν μάσκες καθώς ο καπνός και η στάχτη έχει επιβαρύνει σημαντικά την ατμόσφαιρα. Από την πλευρά του, ο Σάντσεθ έκανε σαφές ότι προτεραιότητα της κυβέρνησης είναι η προστασία της ανθρώπινης ζωής.

Ένας νεκρός στη Βαλένθια

Σύμφωνα με τις αρχές στην Ισπανία, ένας άνδρας έχασε τη ζωή του από μία ακόμη φωτιά στην περιοχή Μανίσες της Βαλένθια. Ο άνθρωπος βρέθηκε νεκρός μέσα στο αυτοκίνητό του. Ο Δήμαρχος της περιοχής κήρυξη διήμερο πένθος.

Οι φωτιές μαίνονται στη Γαλλία που μετρά τις πληγές της

Η μεγαλύτερη μετακίνηση πληθυσμού έχει ήδη γίνει στις περιοχές Ζιρόντ και Λαντ που βρίσκονται κοντά στο Μπορντό, ενώ τα «επικίνδυνα παιχνίδια» του καιρού που τροφοδοτούν ή αναζωπυρώνουν τα πύρινα μέτωπα, προκαλούν νέες εντολές απομάκρυνσης πολιτών από τα σπίτια τους στους δήμους Μαρσπρίμ και Σεστά.

#BREAKING: More than 141,000 people evacuated due to forest fires in France; military forces involved in firefighting efforts. pic.twitter.com/zQeywCLPw7 — MOSCOW NEWS 🇷🇺 (@MOSCOW_EN) July 25, 2026

Με δηλώσεις του στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP), ο εκπρόσωπος τύπου της Πυροσβεστικής, Νικολά Μπραζ, υποστήριξε πως το πύρινο μέτωπο έχει ενισχυθεί, δημιουργώντας στροβιλισμούς που το καθιστούν απρόβλεπτο και δυσκολεύουν σημαντικό των έργο της κατάσβεσης. Πρόβλεψε δε, μιλώντας στο BBC, πως: «Θα είναι μία ακόμη δύσκολη νύχτα»…

This is the devastating aftermath of the wildfire that destroyed homes in Arcachon Basin Avenue, France pic.twitter.com/yV2C5Hsmgo — Surajit (@surajit_ghosh2) July 26, 2026

Περισσότερα από 420.000 στρέμματα έγιναν στάχτη…

Η τεράστια πυρκαγιά που κατέκαψε τις παρυφές της λεκάνης του Αρκασόν και απειλεί πλέον τις περιφέρειες της μητρόπολης του Μπορντό έχει μετατρέψει 420.000 στρέμματα σε «καμένη έκταση», ανακοίνωσε το πρωί της Κυριακής 26/07, η νομαρχία της Ζιρόντ, η οποία από την Τετάρτη έχει απομακρύνει συνολικά 220.000 άτομα. Στην ενημέρωση της προς τα μέσα ενημέρωσης, η νομαρχία διευκρινίζει ότι ο αυτοκινητόδρομος Α63 μεταξύ Μπορντό και Ισπανίας παρέμενε κλειστός σε μήκος 60 χιλιομέτρων

Η πυρκαγιά αυτή συγκαταλέγεται ήδη μεταξύ των σημαντικότερων που έχουν καταγραφεί στη Γαλλία μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και μετά. Το 1949, η μεγάλη πυρκαγιά που είχε καταστρέψει το δάσος των Λαντ της Γασκώνης –η πιο θανατηφόρα που έχει σημειωθεί ποτέ στη Γαλλία– είχε καταστρέψει περίπου 500.000 στρέμματα.

220.000 άτομα απομακρύνθηκαν από το την Ζιρόντ…

Με την απομάκρυνση κατά τη διάρκεια της νύχτας κατοίκων και από άλλους δήμους που βρίσκονται νοτιοανατολικά της λεκάνης ή κοντά στη μητρόπολη, δηλαδή 55.000 ατόμων, ο συνολικός αριθμός των κατοίκων που έχουν απομακρυνθεί από την Ζιρόντ ανέρχεται πλέον σε 220.000 άτομα, κάτι που αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες εκκενώσεις που έχουν οργανωθεί ποτέ στη Γαλλία λόγω πυρκαγιών.

Σε ενημέρωση που δόθηκε στις 02:00 τα ξημερώματα της Κυριακής 26/07 , η νομαρχία είχε αναφερθεί σε «ταχεία εξάπλωση της πυρκαγιάς» στις αρχές της νύχτας, η οποία οφειλόταν «στην ξηρή βλάστηση» και στον «άνεμο, με ριπές που έφταναν έως και τα 40 χλμ./ώρα». Σύμφωνα με χάρτη που δημοσίευσαν οι αρχές κατά τη διάρκεια της νύχτας και απεικονίζει την εξάπλωση της πυρκαγιάς, η φωτιά κατευθύνθηκε προς τα νοτιοανατολικά, προς την Μαρσεπρίμ, μια κοινότητα στο νομό Ζιρόντ που βρίσκεται κοντά στη σιδηροδρομική γραμμή SNCF, μεταξύ Μπορντό και Αρκασόν.