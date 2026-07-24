Νέα πρόστιμα από την πυροσβεστική για αναμμένα τσιγάρα που προκάλεσαν φωτιές σε Σέρρες και Θεσπρωτία

«Βαριά» πρόστιμα επέβαλαν οι αρμόδιες αρχές του Πυροσβεστικού Σώματος για δύο πυρκαγιές που ξέσπασαν εξαιτίας αμέλειας, μετά την απόρριψη αναμμένων τσιγάρων, σε περιοχές των Σερρών και της Θεσπρωτίας.

Στην πρώτη περίπτωση, ο υπαίτιος απέρριψε αναμμένο υπόλειμμα τσιγάρου εντός οικοπεδικού χώρου, χθες, στην περιοχή Μαυροθάλασσα του δήμου Βισαλτίας Σερρών, με αποτέλεσμα να εκδηλωθεί πυρκαγιά σε ξηρά χόρτα, η οποία επεκτάθηκε σε συνολική έκταση περίπου 160τ .μ.. Για την παράβαση επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους 1.289 ευρώ από το Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Νιγρίτας.

Στη δεύτερη περίπτωση, διαπιστώθηκε ότι ο υπαίτιος προκάλεσε σήμερα πυρκαγιά από απόρριψη αναμμένου υπολείμματος τσιγάρου στην περιοχή των Φιλιατών Θεσπρωτίας. Για την παράβαση επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους 1.289 ευρώ.

Σημειώνεται ότι, από 1 Ιανουαρίου έως και 24 Ιουλίου 2026, έχουν επιβληθεί συνολικά 606 διοικητικά πρόστιμα, συνολικού ύψους 854.688,61 ευρώ, ενώ έχουν πραγματοποιηθεί 217 συλλήψεις στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, από τις οποίες οι 191 (88,02%) είναι από αμέλεια και οι 26 (11,98%) από πρόθεση.

Όπως επισημαίνεται από την Πυροσβεστική, η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.) και οι ανακριτικές υπηρεσίες του Πυροσβεστικού Σώματος παραμένουν σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα, διενεργώντας εντατικούς ελέγχους και προχωρώντας άμεσα στην απόδοση ευθυνών όπου διαπιστώνονται παραβάσεις.

Τέλος, το Πυροσβεστικό Σώμα υπενθυμίζει ότι η συντριπτική πλειονότητα των πυρκαγιών εξακολουθεί να οφείλεται σε ανθρώπινη αμέλεια. «Η απόρριψη αναμμένων υπολειμμάτων καπνίσματος στο ύπαιθρο αποτελεί μία από τις συχνότερες αιτίες πρόκλησης πυρκαγιών και μπορεί να έχει σοβαρές συνέπειες για το φυσικό περιβάλλον, τις περιουσίες και την ανθρώπινη ζωή. Για τον λόγο αυτό, οι πολίτες καλούνται να επιδεικνύουν ιδιαίτερη προσοχή και να αποφεύγουν κάθε ενέργεια που ενδέχεται να προκαλέσει ανάφλεξη», σημειώνει η Πυροσβεστική.