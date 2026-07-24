Βόλος: Ανήλικη κατήγγειλε ότι 45χρονος τη θώπευσε σε παραλία – Συνελήφθη και οδηγήθηκε στο Αυτόφωρο

Ένας 45χρονος συνελήφθη και οδηγήθηκε στο Αυτόφωρο, έπειτα από καταγγελία ανήλικης για περιστατικό σε παραλία της ευρύτερης περιοχής του Βόλου. Ο κατηγορούμενος αρνήθηκε την κατηγορία, ενώ το δικαστήριο ανέβαλε την εκδίκαση της υπόθεσης για τις 4 Αυγούστου και του επέβαλε τον όρο να μην προσεγγίζει την ανήλικη.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ένας 45χρονος στον Βόλο συνελήφθη έπειτα από καταγγελία ανήλικης για προσβολή της γενετήσιας αξιοπρέπειάς της σε παραλία.
  • Ο κατηγορούμενος αρνήθηκε την πράξη στο δικαστήριο, υποστηρίζοντας ότι γνωρίζει την ανήλικη και κάνουν παρέα τον τελευταίο μήνα.
  • Η δίκη αναβλήθηκε για τις 4 Αυγούστου για την κατάθεση της ανήλικης με παιδοψυχολόγο, ενώ ο 45χρονος αφέθηκε ελεύθερος με τον όρο να μην την προσεγγίζει.

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Στο Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Βόλου οδηγήθηκε ένας 45χρονος, ο οποίος συνελήφθη έπειτα από καταγγελία ανήλικης για προσβολή της γενετήσιας αξιοπρέπειάς της σε παραλία της ευρύτερης περιοχής.

Σύμφωνα με την καταγγελία, η ανήλικη βρισκόταν την Πέμπτη στην παραλία μαζί με την παρέα της, όταν την πλησίασε ο 45χρονος, ο οποίος, κατά την ίδια, δεν ανήκε στην παρέα. Η ανήλικη κατήγγειλε ότι ο άνδρας τη θώπευσε, προβαίνοντας σε πράξη που, σύμφωνα με τους ισχυρισμούς της, συνιστά προσβολή της γενετήσιας αξιοπρέπειάς της.

Η ανήλικη ενημέρωσε την Αστυνομία, η οποία προχώρησε στη σύλληψη του 45χρονου. Στη συνέχεια, οι Αρχές τον παρέπεμψαν στο Αυτόφωρο με την κατηγορία της προσβολής γενετήσιας αξιοπρέπειας.

Η θέση του κατηγορουμένου

Κατά την εμφάνισή του στο δικαστήριο, ο κατηγορούμενος αρνήθηκε την πράξη που του αποδίδεται. Παράλληλα, υποστήριξε ότι γνωρίζει την ανήλικη και ισχυρίστηκε ότι κάνουν παρέα τον τελευταίο μήνα.

Αναβολή της δίκης και περιοριστικός όρος

Το δικαστήριο ανέβαλε την εκδίκαση της υπόθεσης για τις 4 Αυγούστου, προκειμένου να ληφθεί η κατάθεση της ανήλικης με την παρουσία παιδοψυχολόγου και να συμπεριληφθεί στη δικογραφία, σύμφωνα με την προβλεπόμενη διαδικασία.

Μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης, ο 45χρονος αφέθηκε ελεύθερος, με τον περιοριστικό όρο να μην προσεγγίζει την ανήλικη.

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