Τραγωδία στην Πορτογαλία: Παιδικός σταθμός ξέχασε σε σχολικό 18 μηνών κοριτσάκι για 7 ώρες – «Σκότωσαν την εγγονή μου»

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Ένα τραγικό παιχνίδι της μοίρας και μια αδιανόητη αμέλεια οδήγησαν στον θάνατο ένα μόλις 18 μηνών κοριτσάκι στην Πορτογαλία, το οποίο αφέθηκε εγκλωβισμένο μέσα σε μίνι μπας παιδικού σταθμού για περίπου επτά ώρες υπό υψηλές θερμοκρασίες.

Η τραγωδία αποκαλύφθηκε το απόγευμα της Πέμπτης, όταν η μητέρα του παιδιού πήγε να το παραλάβει, πυροδοτώντας μια απεγνωσμένη μάχη των διασωστών που δυστυχώς δεν κατέληξε σε «θαύμα».

Το χρονικό της τραγωδίας

Το μικρό κορίτσι, το οποίο έχει ταυτοποιηθεί μέχρι στιγμής μόνο με το μικρό του όνομα, Σοφία, παραδόθηκε από τη γιαγιά του γύρω στις 8:00 το πρωί της Πέμπτης σε εργαζόμενο που ήταν υπεύθυνος για τη μεταφορά του στον παιδικό σταθμό.

Ο συναγερμός σήμανε το απόγευμα, όταν η μητέρα της Σοφίας πήγε στον παιδικό σταθμό -ο οποίος βρίσκεται στη νότια όχθη του ποταμού Τάγου, ακριβώς απέναντι από την πρωτεύουσα Λισαβόνα, στην Αλμάντα- και ανακάλυψε ότι το παιδί δεν βρισκόταν εκεί.

Uma criança de 18 meses morreu na tarde desta quinta-feira depois de ter ficado esquecida na carrinha do Colégio Mestre Cuco, em Almada. pic.twitter.com/mFlOxs5MoM — CNN Portugal (@cnnportugal) July 23, 2026



Οι διασώστες και η αστυνομία ειδοποιήθηκαν λίγο πριν τις 16:00 τοπική ώρα, όταν το παιδί εντοπίστηκε μέσα στο όχημα σε «κρίσιμη κατάσταση», την ώρα που η τοπική θερμοκρασία άγγιζε τους 27°C.

Το μίνι μπας ήταν σταθμευμένο μπροστά από έναν άλλον παιδικό σταθμό από εκείνον στον οποίο πήγαινε η Σοφία.

Παρά τις απεγνωσμένες προσπάθειες του ιατρικού προσωπικού να την επαναφέρουν, ο θάνατός της διαπιστώθηκε επί τόπου.

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Ο παιδικός σταθμός στον οποίο ανήκε το όχημα κατονομάστηκε από τοπικά μέσα ως Colégio Mestre Cuco.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί συλλήψεις, αν και την έρευνα για την υπόθεση έχει αναλάβει η Δικαστική Αστυνομία της Πορτογαλίας.

«Σκότωσαν την εγγονή μου»

Μιλώντας στην πορτογαλική εφημερίδα Correio da Manħã, η γιαγιά του παιδιού ξέσπασε για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες χάθηκε η μικρή. «Δεν ξέρουμε γιατί η εγγονή μου αφέθηκε σε ένα βαν σε αυτό το ίδρυμα, το οποίο δεν είναι το δικό της».

«Το άτομο που είχε το βαν σκότωσε την εγγονή μου», πρόσθεσε συντετριμμένη.

“Tiveram de partir o vidro”: avó de bebé que morreu em carrinha da creche alerta pais de outras crianças https://t.co/EKATJ7NMRQ pic.twitter.com/ZGGgnRLRdv — Correio da Manhã (@cmjornal) July 24, 2026



Με πληροφορίες από: Daily Mail