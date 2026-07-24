Βουλιαγμένη: Τραγωδία στα Λιμανάκια – Νεκρός ο οδηγός αυτοκινήτου που ντεραπάρισε

Αποκολλήθηκε μεγάλο κομμάτι της οροφής του αυτοκινήτου λόγω της σφοδρής πρόσκρουσης του στα βράχια

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε τα ξημερώματα της Πέμπτης (23/7) στα Λιμανάκια, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του ένας νέος άνθρωπος.
  • Το αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του, έπεσε πάνω στα βράχια και κατέληξε ντεραπαρισμένο στην άσφαλτο. Από τη σφοδρότητα της σύγκρουσης, αποκολλήθηκε μεγάλο κομμάτι της οροφής του οχήματος.
  • Ο οδηγός υπέκυψε στα τραύματά του παρά τις προσπάθειες των γιατρών. Σύμφωνα με μαρτυρίες, προσπάθησε να αποφύγει ταξί που έκανε επιτόπια αναστροφή.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε τα ξημερώματα της Πέμπτης (23/7), στα Λιμανάκια στο ρεύμα προς Βουλιαγμένη με αποτέλεσμα να χάσει την ζωή του ένας νέος άνθρωπος.

Συγκεκριμένα το αυτοκίνητο που οδηγούσε ένας νεαρός εξετράπη της πορείας του, έπεσε πάνω στα βράχια και στη συνέχεια κατέληξε ντεραπαρισμένο στην άσφαλτο.

Αποκολλήθηκε τμήμα της οροφής του οχήματος

Ενδεικτικό της σφοδρότητας της σύγκρουσης είναι το γεγονός ότι από το όχημα αποκολλήθηκε μεγάλο κομμάτι της οροφής του.

Ο οδηγός μεταφέρθηκε διακομίστηκε από το ΕΚΑΒ σε νοσοκομείο αλλά παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των γιατρών υπέκυψε στα τραύματά του.

Σύμφωνα με πληροφορίες, μαρτυρίες αναφέρουν ότι ο οδηγός που κατέληξε προσπάθησε να αποφύγει ταξί που έκανε επιτόπια αναστροφή.

 

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