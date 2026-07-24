Το βίντεο της ΕΛΑΣ με συμβουλές για τις απάτες στο διαδίκτυο – «Μην πιστεύεις ό,τι βλέπεις»

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Ένας αστυνομικός συμμετέχει στη νέα καμπάνια της ΕΛΑΣ με ενημερωτικό βίντεο για τις απάτες στο διαδίκτυο.

Συγκεκριμένα η Ελληνική Αστυνομία προειδοποιεί το κοινό για την παραπληροφόρηση και τα ψηφιακά ψεύδη. Τα βασικά σημεία του ενημερωτικού βίντεο περιλαμβάνουν τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης (AI) και την ανάγκη προσοχής.

Δείτε το βίντεο της ΕΛΑΣ

Το βίντεο της ΕΛΑΣ ξεκινάει με τον αστυνομικό που κρατάει μια κούπα καφέ με το λογότυπο της αστυνομίας και λέει:

«Γειά σου.

Θα αναρωτιέσαι τί πίνω. Αλλά είναι άδειο. Τώρα θα αναρωτιέσαι γιατί κρατάω μία άδεια κούπα. Αλλά τα χέρια μου είναι εδώ (δείχνει τα χέρια του που πλέον δεν κρατούν κούπα αλλά ένα κινητό).

Τώρα θα αναρωτιέσαι γιατί σου μιλάω. Αλλά δε σου μιλάω, είναι απλά μια ηχογράφηση (ο αστυνομικός δείχνει από το κινητό του το μαγνητόφωνο).

Μην πιστεύεις όσα βλέπεις στο διαδίκτυο, γιατί όπως βλέπεις δεν είμαι καν εκεί… (λέει ο αστυνομικός και χτυπά τα δάχτυλά του σε έναν καθρέφτη που απεικονίζει το είδωλό του».

Κίνδυνοι στο Διαδίκτυο

Ψεύτικα βίντεο: Εικόνες και βίντεο παράγονται με τεχνητή νοημοσύνη και δείχνουν σκηνές που δεν έγιναν ποτέ

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