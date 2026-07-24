Γερμανία: Περιορισμένος ανασχηματισμός από τον Μερτς – Η παραίτηση που οδήγησε σε ντόμινο μετακινήσεων

Ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς προχώρησε σε περιορισμένο ανασχηματισμό της γερμανικής κυβέρνησης, μετά την παραίτηση του Γενς Σπαν ως επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας. Οι αλλαγές περιλαμβάνουν μετακινήσεις σε κρίσιμα υπουργεία και την καγκελαρία, ενώ ο Μερτς δήλωσε ότι θα ακολουθήσουν και νέες παρεμβάσεις.

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Φωτογραφία: Reuters
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς προχώρησε σε περιορισμένο ανασχηματισμό, ο οποίος πυροδοτήθηκε από την παραίτηση του Γενς Σπαν ως επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας της Χριστιανικής Ένωσης.
  • Για την ηγεσία της ΚΟ προτείνεται ο Τόρστεν Φράι, ενώ η Νίνα Βάρκεν μετακινείται από το υπουργείο Υγείας στην καγκελαρία, με τον Κάρστεν Λίνεμαν να την αντικαθιστά.
  • Ο Μερτς ξεκαθάρισε πως έπονται περαιτέρω αλλαγές, ενώ γερμανικά ΜΜΕ αναφέρουν δυσαρέσκεια για την απόδοση του υπουργού Μεταφορών και της υπουργού Οικονομίας.

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Σε αλλαγές περιορισμένης έκτασης στο κυβερνητικό σχήμα προχώρησε σήμερα ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς.

Ο ίδιος πάντως ξεκαθάρισε πως αυτή είναι μόνο η αρχή, καθώς πρόκειται να ακολουθήσουν και νέες παρεμβάσεις στη σύνθεση της ομοσπονδιακής κυβέρνησης της Γερμανίας.

Η παραίτηση και η διαδοχή στην ΚΟ

Οι αλλαγές πυροδοτήθηκαν από την παραίτηση του Γενς Σπαν ως επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας της Χριστιανικής Ένωσης (CDU/CSU) μετά τις αντιδράσεις για την απόκτηση παιδιού μέσω παρένθετης μητέρας στις ΗΠΑ, καθώς στη Γερμανία η διαδικασία απαγορεύεται και ο ίδιος είχε εκφραστεί επανειλημμένα εναντίον της σε δημόσιες δηλώσεις του.

Ο Φρίντριχ Μερτς, από κοινού με τον αρχηγό της Χριστιανοκοινωνικής Ένωσης (CSU) προτείνουν για την ηγεσία της ΚΟ τους τον Τόρστεν Φράι, μέχρι τώρα επικεφαλής του επιτελείου της καγκελαρίας.

Η εκλογή του θα διεξαχθεί στις 29 Ιουλίου.

Μετακινήσεις προσώπων

Τη θέση του στην καγκελαρία θα αναλάβει η Νίνα Βάρκεν, μέχρι σήμερα υπουργός Υγείας, στην οποία πιστώνεται η πρόσφατη μεταρρύθμιση στο υγειονομικό σύστημα. Ως «το σημαντικότερο στήριγμά» του την περιέγραψε σήμερα ο καγκελάριος, παρουσιάζοντάς την.

Η ίδια θα αντικατασταθεί στο υπουργείο από τον έως τώρα γενικό γραμματέα του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος (CDU), Κάρστεν Λίνεμαν.

Ο υφυπουργός Ψηφιακής Πολιτικής, Φίλιπ ‘Αμτορ, θα μετακινηθεί επίσης στην καγκελαρία, ως υφυπουργός για τις σχέσεις ομοσπονδίας – κρατιδίων.

Σενάρια για νέες απομακρύνσεις και η δυσαρέσκεια

Σύμφωνα με πληροφορίες των γερμανικών ΜΜΕ, θα αντικατασταθεί επίσης ο υπουργός Μεταφορών, Πάτρικ Σνίντερ (CDU), από τον αρμόδιο για τη δημοσιονομική πολιτική βουλευτή του CDU, Φριτς Γκούντσλερ.

Ο καγκελάριος ωστόσο δεν ανακοίνωσε σήμερα τη συγκεκριμένη αντικατάσταση και περιορίστηκε να δηλώσει ότι «έπονται περαιτέρω αλλαγές» προσώπων για την κυβέρνηση.

Η BILD είχε προηγουμένως μεταδώσει ότι ο Μερτς είναι δυσαρεστημένος από την απόδοση του Σνίντερ, ειδικά λόγω της έλλειψης προόδου στις υποδομές του τομέα του.

Δυσαρέσκεια όμως έχει εκφράσει, σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα, και για την υπουργό Οικονομίας, Κατερίνα Ράιχε, η οποία φέρεται να έχει ήδη λάβει «κίτρινη κάρτα» από την καγκελαρία.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

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