Τουρκία: Ο Οζγκιούρ Οζέλ αποχωρεί από το CHP και ιδρύει το «Yeni Parti» – «Το Νέο Κόμμα ιδρύθηκε από τον λαό μας»

Ο ηγέτης της τουρκικής αντιπολίτευσης Οζγκιούρ Οζέλ ανακοίνωσε την ίδρυση του «Yeni Parti» μετά την αποχώρησή του από το CHP, από την ηγεσία του οποίου είχε απομακρυνθεί με δικαστική απόφαση. Με την προσχώρηση 91 βουλευτών, το «Νέο Κόμμα» καθίσταται η πρώτη δύναμη στο τουρκικό κοινοβούλιο, αποδυναμώνοντας σημαντικά το ιστορικό CHP. Ο Οζέλ κατήγγειλε κυβερνητικό ελιγμό του Ερντογάν για τις εκλογές του 2028, υποστηρίζοντας ότι το AKP δεν μπορεί πλέον να κερδίσει δημοκρατικές εκλογές.

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Διεθνή Νέα

Οζγκιούρ Οζέλ
Φωτογραφία: Reuters
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Την ίδρυση νέου πολιτικού κινήματος, του «Yeni Parti», ανακοίνωσε σήμερα ο ηγέτης της τουρκικής αντιπολίτευσης Οζγκιούρ Οζέλ, γνωστοποιώντας την αποχώρησή του από το CHP.
  • Με την αποχώρηση 91 βουλευτών από το CHP, το «Yeni Parti» καθίσταται πλέον η πρώτη δύναμη στο τουρκικό κοινοβούλιο, ενώ το CHP βλέπει την εκπροσώπησή του να μειώνεται σημαντικά.
  • Ο Οζέλ δήλωσε πως «Το Νέο Κόμμα ιδρύθηκε από τον λαό μας», ενώ είχε καταγγείλει κυβερνητικό ελιγμό του Ερντογάν που είχε στόχο να διευκολύνει τη νίκη του AKP στις εκλογές του 2028.

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Την ίδρυση νέου πολιτικού κινήματος ανακοίνωσε σήμερα ο ηγέτης της τουρκικής αντιπολίτευσης Οζγκιούρ Οζέλ, γνωστοποιώντας την αποχώρησή του από το CHP, από την ηγεσία του οποίου είχε απομακρυνθεί με δικαστική απόφαση.

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Το «Yeni parti» και η αποδυνάμωση του CHP

Όπως μεταδίδει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, σύμφωνα με το περιβάλλον του Οζέλ, 91 βουλευτές έφυγαν από το CHP προκειμένου να ενταχθούν στην ιδρυτική επιτροπή του «Yeni Parti» (Νέο Κόμμα), καθιστώντας το την πρώτη δύναμη στο τουρκικό κοινοβούλιο.

«Ο Οζγκιούρ Οζέλ παραιτήθηκε από το Ρεπουμπλικανικό Λαϊκό Κόμμα (CHP) υπογράφοντας τα ιδρυτικά κείμενα του ΝΕΟΥ κόμματος», σύμφωνα με την ίδια πηγή.

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Σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, έγραψε: «Το Νέο Κόμμα ιδρύθηκε από τον λαό μας».


Σύμφωνα με το TRT Haber, αφού υπέγραψε τα έγγραφα, ο Όζελ δήλωσε: «Είθε να αποβεί προς όφελος της πατρίδας, του έθνους, του κόμματός μας και όλων μας».

Το CHP, το ιστορικό σοσιαλδημοκρατικό κόμμα που ιδρύθηκε από τον «πατέρα» της τουρκικής δημοκρατίας, Μουσταφά Κεμάλ, βλέπει την εκπροσώπησή του να μειώνεται σημαντικά με περίπου 40 βουλευτές να παραμένουν σε αυτό.

Η απομάκρυνση και η επιστροφή Κιλιτσντάρογλου

Ο Οζέλ, πρόεδρος από τον Νοέμβριο του 2023 του κόμματος που ήταν αξιωματική αντιπολίτευση, εκδιώχθηκε με δικαστική απόφαση τον Μάιο και αντικαταστάθηκε από τον πρώην ηγέτη του CHP, Κεμάλ Κιλιτσντάρογλου.

Οι καταγγελίες για τους χειρισμούς Ερντογάν

Ο Οζγκιούρ Οζέλ είχε καταγγείλει κυβερνητικό ελιγμό που είχε στόχο να διευκολύνει τη νίκη του ισλαμοσυντηρητικού Κόμματος Δικαιοσύνη και Ανάπτυξη (AKP), του προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στις προσεχείς εκλογές, που προβλέπεται να διεξαχθούν το 2028.

«Το AKP ξέρει ότι δεν μπορεί πλέον να κερδίσει δημοκρατικές εκλογές. Ξέρει ότι ο τουρκικός λαός δεν το θέλει πλέον», υποστήριξε.

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