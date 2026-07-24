Κακοκαιρία: Μήνυμα του 112 για Λάρισα, Φθιώτιδα, Μαγνησία, Σποράδες, Εύβοια και Σκύρο – «Προσοχή τις επόμενες 12 ώρες»

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Μηνύματα από το 112 εστάλησαν σε Λάρισα, Μαγνησία, Σποράδες και Φθιώτιδα, προειδοποιώντας για τοπικά ισχυρές βροχές, καταιγίδες και κεραυνική δραστηριότητα τις επόμενες 12 ώρες.
  • Σύμφωνα με την ΕΜΥ, τα φαινόμενα θα συνοδεύονται από κατά τόπους ισχυρούς ανέμους (μπουρίνια), μεγάλη συχνότητα κεραυνών και πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων.
  • Ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται σήμερα σε Κεντρική Μακεδονία, ανατολική Θεσσαλία, Σποράδες, Εύβοια, ανατολική Στερεά (συμπεριλαμβανομένης της Αττικής) και νησιά βορειοανατολικού Αιγαίου, ενώ αύριο θα επηρεαστούν Σποράδες, Εύβοια, βορειοανατολικό Αιγαίο και Μαγνησία.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Η επέλαση της 48ωρης κακοκαιρίας θα επηρεάσει αρκετές περιοχές της χώρας. Ήδη εστάλησαν προειδοποιήσεις από το 112 σε Λάρισα, Μαγνησία, Εύβοια, Σκύρο, Σποράδες και Φθιώτιδα.

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Η Πολιτική Προστασία καλεί τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά τις μετακινήσεις τους και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών.

Τα φαινόμενα ενδέχεται κατά τόπους να συνοδεύονται από ισχυρούς ανέμους, μεγάλη συχνότητα κεραυνών και χαλαζοπτώσεις, ενώ οι αρμόδιες υπηρεσίες βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα για την αντιμετώπιση πιθανών προβλημάτων.

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Παράλληλα, συνιστάται στους πολίτες να αποφεύγουν τη διέλευση από χειμάρρους και ρέματα, τις μετακινήσεις σε δρόμους που έχουν πλημμυρίσει, καθώς και τις υπαίθριες ή θαλάσσιες δραστηριότητες κατά τη διάρκεια των καταιγίδων.

Μπαράζ μηνυμάτων από το 112

Το πρώτο μήνυμα από το 112 αφορά την Λάρισα και συνίσταται προσοχή στις μετακινήσεις από το απόγευμα και για τις επόμενες 12 ώρες.

Στη συνέχεια εστάλη προειδοποιητικό μήνυμα και για τη Φθιώτιδα.

Αμέσως μετά την ίδια ειδοποίηση έλαβαν οι κάτοικοι της Μαγνησίας αλλά και των Σποράδων.

Επίσης Βόρεια Εύβοια και Σκύρος αναμένεται να βρεθούν στο επίκεντρο της κακοκαιρίας.

Πώς θα κινηθεί η κακοκαιρία σήμερα και αύριο

Σύμφωνα με την επικαιροποίηση του Έκτακτου Δελτίου Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων που εξέδωσε χθες η ΕΜΥ, τα φαινόμενα σε πολλές περιοχές θα συνοδεύονται από κατά τόπους ισχυρούς ανέμους (μπουρίνια), μεγάλη συχνότητα κεραυνών, ενώ υπάρχει πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων.

Ισχυρές βροχές και καταιγίδες πιο συγκεκριμένα προβλέπονται:

Σήμερα

1. Στη κεντρική Μακεδονία (ν. Πιερίας, Ημαθίας, Χαλκιδικής και Θεσσαλονίκης) από τις προμεσημβρινές ώρες μέχρι αργά το βράδυ (πορτοκαλί προειδοποίηση).

2. Στην ανατολική Θεσσαλία (ν. Λάρισας και Μαγνησίας) από τις μεσημβρινές ώρες μέχρι αργά τη νύχτα (πορτοκαλί προειδοποίηση) και κυρίως στα θαλάσσια – παραθαλάσσια (κόκκινη προειδοποίηση).

3. Στις Σποράδες και την Εύβοια (κυρίως στην κεντρική και βόρεια) από τις μεσημβρινές ώρες (κόκκινη προειδοποίηση).

4. Στη ανατολική Στερεά, συμπεριλαμβανομένης της Αττικής, τις απογευματινές ώρες μέχρι αργά το βράδυ (πορτοκαλί προειδοποίηση).

5. Στα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου (ν. Λήμνος, Θάσος, Σαμοθράκη) από αργά το βράδυ (πορτοκαλί προειδοποίηση).

Αύριο

1. Στις Σποράδες μέχρι τις πρωινές ώρες (κόκκινη προειδοποίηση).

2. Στην Εύβοια (κυρίως στην κεντρική και βόρεια) μέχρι τις προμεσημβρινές ώρες (κόκκινη προειδοποίηση).

3. Στα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου (ν. Λήμνος, Θάσος, Σαμοθράκη) μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες (πορτοκαλί προειδοποίηση).

4. Στην Μαγνησία (κυρίως στα ανατολικά θαλάσσια – παραθαλάσσια) μέχρι τις πρώτες ώρες (πορτοκαλί προειδοποίηση).

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