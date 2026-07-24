Πύρινος εφιάλτης στη Γαλλία: Με βάρκες απομακρύνονται πολίτες από το Αρκασόν – 32 μέτωπα φωτιάς σε όλη τη χώρα

Δραματική παραμένει η κατάσταση στα μέτωπα των πυρκαγιών που μαίνονται στη Γαλλία, με τις δυνάμεις πυρόσβεσης να δίνουν τιτάνια μάχη σε πολλαπλές περιοχές της χώρας. Περισσότεροι από 400 άνθρωποι απομακρύνθηκαν εσπευσμένα μέσω θαλάσσης στην Αρκασόν, ενώ ο υπουργός Εσωτερικών, Λοράν Νουνιέζ, ανακοίνωσε ότι 32 μέτωπα πυρκαγιών βρίσκονται σε εξέλιξη και η συνολική καμένη έκταση έχει ξεπεράσει τα 500.000 στρέμματα από την αρχή του έτους.

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Διεθνή Νέα

Γαλλία φωτιές βάρκες
Φωτογραφία: AFP
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Δραματική παραμένει η κατάσταση στα μέτωπα των πυρκαγιών που μαίνονται στη Γαλλία, με 40.000 ανθρώπους να έχουν απομακρυνθεί ή να βρίσκονται σε διαδικασία εκκένωσης στον κόλπο του Αρκασόν.
  • Η συνολική καμένη έκταση στη γαλλική επικράτεια έχει ξεπεράσει τα 500.000 στρέμματα από την αρχή του έτους, ενώ 32 μέτωπα πυρκαγιών βρίσκονται σε εξέλιξη σε όλη τη χώρα.
  • Στη Ζιρόντ, η πυρκαγιά στο Σομούς παραμένει εκτός ελέγχου, έχοντας καταστρέψει πάνω από 100.000 στρέμματα, ενώ δεκάδες σπίτια έχουν υποστεί ζημιές ή καταστραφεί ολοσχερώς σε Αρκασόν και Μπισκαρός.

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Δραματική παραμένει η κατάσταση στα μέτωπα των πυρκαγιών που μαίνονται στη Γαλλία, με τις δυνάμεις πυρόσβεσης να δίνουν τιτάνια μάχη σε πολλαπλές περιοχές της χώρας, την ώρα που οι καμένες εκτάσεις από την αρχή του έτους έχουν λάβει εφιαλτικές διαστάσεις.

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Απομακρύνονται με βάρκες

Περισσότεροι από 400 άνθρωποι απομακρύνθηκαν εσπευσμένα μέσω θαλάσσης, φτάνοντας με σκάφη στην προβλήτα της Αρκασόν, μετά την εντολή των αρχών για εκκένωση της χερσονήσου Καπ Φερέ στη νοτιοδυτική Γαλλία.

Τη σχετική ενημέρωση παρείχε το πρωί το δημαρχείο της περιοχής στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP), καθώς η καταστροφική πυρκαγιά συνεχίζει να απειλεί τον δημοφιλή τουριστικό προορισμό.

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Λεωφορεία έχουν παραταχθεί σε τέσσερις προβλήτες και όλοι οι κάτοικοι έχουν κληθεί να εκκενώσουν την περιοχή, ανακοίνωσε ο δήμος.

Η χερσόνησος Καπ Φερέ απειλείται από πυρκαγιά πιθανόν τυχαίας προέλευσης που κατακαίει ένα δάσος βόρεια της λεκάνης του Αρκασόν από την Τετάρτη και έχει κάψει 87.000 στρέμματα.


Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί, εκτός από έναν πυροσβέστη.

Δραματικός απολογισμός

Από το Κέντρο Διαχείρισης Κρίσεων, ο υπουργός Εσωτερικών, Λοράν Νουνιέζ, ανακοίνωσε ότι η συνολική καμένη έκταση στη γαλλική επικράτεια έχει πλέον ξεπεράσει το όριο των 500.000 στρεμμάτων από την αρχή του έτους.


Όπως διευκρίνισε ο υπουργός, αυτή τη στιγμή βρίσκονται σε εξέλιξη 32 μέτωπα πυρκαγιών σε ολόκληρη τη χώρα, διαφορετικής κλίμακας και επικινδυνότητας, με την προσοχή των αρχών να εστιάζεται κυρίως στις περιοχές Λαντ, Ζιρόντ και Βαρ.

Εκτός ελέγχου η μεγαλύτερη φωτιά της σεζόν στη Ζιρόντ

Σύμφωνα με τον Νουνιέζ, η πυρκαγιά στο Σομός της Ζιρόντ παραμένει εκτός ελέγχου και αποτελεί πλέον τη μεγαλύτερη πυρκαγιά της φετινής περιόδου, έχοντας ήδη καταστρέψει περισσότερα από 100.000 στρέμματα δασικής έκτασης.


Παράλληλα, η νομαρχία της Ζιρόντ ανακοίνωσε ότι εντός των αμέσως επόμενων ωρών αναμένονται νέες επίγειες και εναέριες ενισχύσεις, προκειμένου να συνεχιστεί η μάχη με τις φλόγες κοντά στο Καπ Φερέ.

Την ίδια ώρα, δραματική είναι η κατάσταση στον κόλπο του Αρκασόν, όπου ο υπουργός ανέφερε ότι 40.000 άνθρωποι έχουν απομακρυνθεί ή βρίσκονται σε διαδικασία εκκένωσης.

Στην περιοχή αυτή, 80 σπίτια έχουν υποστεί ζημιές από τις φλόγες, εκ των οποίων περίπου 50 έχουν καταστραφεί ολοσχερώς.

Καταστροφές σε Μπισκαρός και Βαρ

Στο μέτωπο του Μπισκαρός, ο Λοράν Νουνιέζ ανακοίνωσε ότι περίπου 100 σπίτια έχουν καεί ή υποστεί σοβαρές ζημιές, προειδοποιώντας ότι αρκετοί οικισμοί εξακολουθούν να απειλούνται. Ευτυχώς, μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί θύματα.

Στην περιοχή Βαρ, η πυρκαγιά στο Κοτινιάκ έχει κάψει συνολικά 27.000 στρέμματα. Αν και το μέτωπο δεν έχει τεθεί υπό πλήρη έλεγχο, η εικόνα παρουσιάζεται σταθερή χάρη και τη βελτίωση των καιρικών συνθηκών.


Στο σημείο παραμένουν 955 πυροσβέστες με 265 οχήματα, δύο καναντέρ/ελικόπτερα πυρόσβεσης και ένα ελικόπτερο της Πολιτικής Προστασίας, ενώ τη νύχτα επιστρατεύτηκαν drones για τον εντοπισμό ενεργών εστιών.

Στο Κοτινιάκ επηρεάστηκαν συνολικά 60 κατοικίες, εκ των οποίων οι 10 καταστράφηκαν, ενώ οι 500 κάτοικοι που είχαν εκκενωθεί νωρίτερα ξεκίνησαν να επιστρέφουν στα σπίτια τους.

Σε ξεχωριστό περιστατικό στην ίδια περιοχή, έπειτα από δύο εστίες πυρκαγιάς, κρίθηκε αναγκαία η εκκένωση 444 ατόμων από κάμπινγκ και γειτονικούς οικισμούς.

Σύλληψη για εμπρησμό στη Βρετάνη

Παράλληλα, οι αρχές προχώρησαν στη σύλληψη ενός 57χρονου άνδρα, ο οποίος τέθηκε υπό προσωρινή κράτηση, σύμφωνα με την αστυνομία.

Ο συλληφθείς θεωρείται ύποπτος για την πρόκληση της πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε στις 12 Ιουλίου στο Καπ Φρεέλ της Βρετάνης.

Με πληροφορίες από: ΑΠΕ-ΜΠΕ, BFMTV, Le Parisien

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