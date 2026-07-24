Πύρινος εφιάλτης στη Γαλλία: Με βάρκες απομακρύνονται πολίτες από το Αρκασόν – 32 μέτωπα φωτιάς σε όλη τη χώρα

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Δραματική παραμένει η κατάσταση στα μέτωπα των πυρκαγιών που μαίνονται στη Γαλλία, με τις δυνάμεις πυρόσβεσης να δίνουν τιτάνια μάχη σε πολλαπλές περιοχές της χώρας, την ώρα που οι καμένες εκτάσεις από την αρχή του έτους έχουν λάβει εφιαλτικές διαστάσεις.

Απομακρύνονται με βάρκες

Περισσότεροι από 400 άνθρωποι απομακρύνθηκαν εσπευσμένα μέσω θαλάσσης, φτάνοντας με σκάφη στην προβλήτα της Αρκασόν, μετά την εντολή των αρχών για εκκένωση της χερσονήσου Καπ Φερέ στη νοτιοδυτική Γαλλία.

Τη σχετική ενημέρωση παρείχε το πρωί το δημαρχείο της περιοχής στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP), καθώς η καταστροφική πυρκαγιά συνεχίζει να απειλεί τον δημοφιλή τουριστικό προορισμό.

L’incendie côté cap ferret est dingue, grosse force au pompiers pic.twitter.com/e6heG9kVdg — Lacoste (@Lacoste11k) July 23, 2026



Λεωφορεία έχουν παραταχθεί σε τέσσερις προβλήτες και όλοι οι κάτοικοι έχουν κληθεί να εκκενώσουν την περιοχή, ανακοίνωσε ο δήμος.

Η χερσόνησος Καπ Φερέ απειλείται από πυρκαγιά πιθανόν τυχαίας προέλευσης που κατακαίει ένα δάσος βόρεια της λεκάνης του Αρκασόν από την Τετάρτη και έχει κάψει 87.000 στρέμματα.

L’incendie qui touche le Cap-Ferret vu du ciel pic.twitter.com/W6CthZUfDL — BFM (@BFMTV) July 24, 2026



Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί, εκτός από έναν πυροσβέστη.

Δραματικός απολογισμός

Από το Κέντρο Διαχείρισης Κρίσεων, ο υπουργός Εσωτερικών, Λοράν Νουνιέζ, ανακοίνωσε ότι η συνολική καμένη έκταση στη γαλλική επικράτεια έχει πλέον ξεπεράσει το όριο των 500.000 στρεμμάτων από την αρχή του έτους.

L’incendie en Gironde a parcouru “plus de 10.000 hectares” et “40.000 personnes” ont été évacuées ou sont en cours d’évacuation, détaille Laurent Nuñez pic.twitter.com/t6PByQ5oGe — BFM (@BFMTV) July 24, 2026



Όπως διευκρίνισε ο υπουργός, αυτή τη στιγμή βρίσκονται σε εξέλιξη 32 μέτωπα πυρκαγιών σε ολόκληρη τη χώρα, διαφορετικής κλίμακας και επικινδυνότητας, με την προσοχή των αρχών να εστιάζεται κυρίως στις περιοχές Λαντ, Ζιρόντ και Βαρ.

🔴🔥 ALERTE INFO – Le cimetière de Lège-Cap-Ferret est ravagé par les flammes. ▶️ L’incendie en #Gironde continue de progresser. pic.twitter.com/DdWCqV2ETw — ActuCenter (@ActuCenter) July 23, 2026

Εκτός ελέγχου η μεγαλύτερη φωτιά της σεζόν στη Ζιρόντ

Σύμφωνα με τον Νουνιέζ, η πυρκαγιά στο Σομός της Ζιρόντ παραμένει εκτός ελέγχου και αποτελεί πλέον τη μεγαλύτερη πυρκαγιά της φετινής περιόδου, έχοντας ήδη καταστρέψει περισσότερα από 100.000 στρέμματα δασικής έκτασης.

🔴 INFO – #FaitsDivers : L’incendie en Gironde a déjà parcouru 3 400 hectares. Selon les autorités, le feu n’est pas encore stabilisé, mais il reste contenu au nord de la commune de #Lège. 👉 D’importants moyens terrestres et aériens restent mobilisés pour empêcher toute… pic.twitter.com/8NwMh1dOoJ — FranceNews24 (@FranceNews24) July 23, 2026



Παράλληλα, η νομαρχία της Ζιρόντ ανακοίνωσε ότι εντός των αμέσως επόμενων ωρών αναμένονται νέες επίγειες και εναέριες ενισχύσεις, προκειμένου να συνεχιστεί η μάχη με τις φλόγες κοντά στο Καπ Φερέ.

Την ίδια ώρα, δραματική είναι η κατάσταση στον κόλπο του Αρκασόν, όπου ο υπουργός ανέφερε ότι 40.000 άνθρωποι έχουν απομακρυνθεί ή βρίσκονται σε διαδικασία εκκένωσης.

Στην περιοχή αυτή, 80 σπίτια έχουν υποστεί ζημιές από τις φλόγες, εκ των οποίων περίπου 50 έχουν καταστραφεί ολοσχερώς.

La #France brûle : #incendies au Cap-Ferret,

la préfecture a ordonné l’évacuation de plusieurs villages dans la nuit.

Près de 20000 personnes évacuées, des maisons touchées, des flammes imprévisibles.

Courage et respect pour les sapeurs-pompiers, les #FDO, les équipes… — Officiers et Commissaires de police (@PoliceSCSI) July 24, 2026

Καταστροφές σε Μπισκαρός και Βαρ

Στο μέτωπο του Μπισκαρός, ο Λοράν Νουνιέζ ανακοίνωσε ότι περίπου 100 σπίτια έχουν καεί ή υποστεί σοβαρές ζημιές, προειδοποιώντας ότι αρκετοί οικισμοί εξακολουθούν να απειλούνται. Ευτυχώς, μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί θύματα.

Στην περιοχή Βαρ, η πυρκαγιά στο Κοτινιάκ έχει κάψει συνολικά 27.000 στρέμματα. Αν και το μέτωπο δεν έχει τεθεί υπό πλήρη έλεγχο, η εικόνα παρουσιάζεται σταθερή χάρη και τη βελτίωση των καιρικών συνθηκών.

FEUX DE FORÊT : Dans le Var, l’incendie qui a parcouru 2700 hectares depuis mardi, fait face à des dizaines de reprises de feu. Le village de Cotignac est encore évacué. Une cinquantaine de maisons ont été impactées, dont 25 détruites depuis mardi. pic.twitter.com/DN4mlm0rxL — Infos Françaises (@InfosFrancaises) July 23, 2026



Στο σημείο παραμένουν 955 πυροσβέστες με 265 οχήματα, δύο καναντέρ/ελικόπτερα πυρόσβεσης και ένα ελικόπτερο της Πολιτικής Προστασίας, ενώ τη νύχτα επιστρατεύτηκαν drones για τον εντοπισμό ενεργών εστιών.

Στο Κοτινιάκ επηρεάστηκαν συνολικά 60 κατοικίες, εκ των οποίων οι 10 καταστράφηκαν, ενώ οι 500 κάτοικοι που είχαν εκκενωθεί νωρίτερα ξεκίνησαν να επιστρέφουν στα σπίτια τους.

Σε ξεχωριστό περιστατικό στην ίδια περιοχή, έπειτα από δύο εστίες πυρκαγιάς, κρίθηκε αναγκαία η εκκένωση 444 ατόμων από κάμπινγκ και γειτονικούς οικισμούς.

Σύλληψη για εμπρησμό στη Βρετάνη

Παράλληλα, οι αρχές προχώρησαν στη σύλληψη ενός 57χρονου άνδρα, ο οποίος τέθηκε υπό προσωρινή κράτηση, σύμφωνα με την αστυνομία.

Ο συλληφθείς θεωρείται ύποπτος για την πρόκληση της πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε στις 12 Ιουλίου στο Καπ Φρεέλ της Βρετάνης.

Με πληροφορίες από: ΑΠΕ-ΜΠΕ, BFMTV, Le Parisien