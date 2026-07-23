Γαλλία: 20.000 άνθρωποι εγκαταλείπουν τα σπίτια και τα κάμπινγκ τους καθώς οι πυρκαγιές εξαπλώνονται στη νοτιοδυτική χώρα

Περίπου 20.000 άνθρωποι αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν σπίτια και χώρους διακοπών στη νοτιοδυτική Γαλλία, καθώς οι μεγάλες δασικές πυρκαγιές συνεχίζουν να μαίνονται στην περιφέρεια Ζιρόντ (Gironde), καταστρέφοντας χιλιάδες στρέμματα δάσους και απειλώντας κατοικημένες περιοχές.

Σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, περίπου 3.400 εκτάρια (34.000 στρέμματα) έχουν ήδη γίνει στάχτη γύρω από τον Κόλπο του Αρκασόν (Arcachon), ενώ περίπου 700 πυροσβέστες δίνουν μάχη με τις φλόγες.

Οι περισσότερες εκκενώσεις αφορούν τουρίστες σε κάμπινγκ

Από τους ανθρώπους που απομακρύνθηκαν, περίπου 12.000 είχαν ήδη εκκενώσει την περιοχή, ενώ οι αρχές προχώρησαν στην προληπτική απομάκρυνση ακόμη 8.800 ατόμων, αναφέρει το BBC.

Οι περισσότεροι είναι παραθεριστές που διέμεναν σε κάμπινγκ στη χερσόνησο Lège-Cap-Ferret, ενώ νέες εκκενώσεις πραγματοποιήθηκαν και στο χωριό Claouey.

Η νομάρχης της Ζιρόντ, Σοφί Μπροκά, δήλωσε ότι περίπου 10.000 από όσους απομακρύνθηκαν ήταν επισκέπτες κάμπινγκ, διευκρινίζοντας πως μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν τραυματισμοί.

Παράλληλα, αρκετοί δρόμοι και δασικές περιοχές έχουν αποκλειστεί για λόγους ασφαλείας.

«Δεν μπορούμε να χαλαρώσουμε ούτε στιγμή»

Ο επικεφαλής της πυροσβεστικής υπηρεσίας της Ζιρόντ, Μαρκ Βερμελέν, προειδοποίησε ότι η κατάσταση παραμένει ιδιαίτερα επικίνδυνη, καθώς οι υψηλές θερμοκρασίες και η ενίσχυση των ανέμων δυσκολεύουν το έργο της κατάσβεσης.

«Η δουλειά ήταν αδιάκοπη όλη τη νύχτα. Οι άνεμοι θα ενισχυθούν και η φωτιά θα γίνει ακόμη πιο απρόβλεπτη. Δεν μπορούμε να χαλαρώσουμε ούτε στιγμή», ανέφερε.

Νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα, δύο πυροσβέστες έχασαν τη ζωή τους δίνοντας μάχη με άλλη μεγάλη πυρκαγιά κοντά στο αεροδρόμιο του Μπορντό.

‼️ [ 🇫🇷 FRANCE ] 🔸 L’important incendie au nord du bassin d’Arcachon a désormais parcouru 3400 hectares. L’incendie continue de progresser entre Saumos, Le Porge et en direction de Lège-Cap-Ferret, où la situation reste critique et défavorable. Environ 20 000 habitants et… https://t.co/L6vXH3hd2Q pic.twitter.com/TpdTzimkpq — Little Think Tank (@L_ThinkTank) July 23, 2026

Πυρκαγιές και σε Ισπανία και Ιταλία

Η πύρινη κρίση επεκτείνεται και σε άλλες χώρες της νότιας Ευρώπης.

Στην Ισπανία, κάτοικοι επέστρεψαν στα σπίτια τους κοντά στο Τολέδο, αν και οι αρχές προειδοποιούν ότι η φωτιά δεν έχει ακόμη τεθεί πλήρως υπό έλεγχο. Μέχρι στιγμής έχουν καεί περίπου 890 εκτάρια, ενώ η μεγαλύτερη πυρκαγιά της χρονιάς στην περιοχή Γουαδαλαχάρα έχει ήδη καταστρέψει περισσότερα από 35.000 εκτάρια.

Στην Ιταλία, ένας πυροσβέστης έχασε τη ζωή του στη Σικελία κατά τη διάρκεια επιχείρησης κατάσβεσης, ενώ άλλος τραυματίστηκε. Σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, μόνο στη Σικελία έχουν καταγραφεί περισσότερες από 350 πυρκαγιές, εκ των οποίων οι δέκα χαρακτηρίζονται μεγάλες και οδήγησαν σε προληπτικές εκκενώσεις.

Οι αλλεπάλληλοι καύσωνες που πλήττουν την Ευρώπη έχουν αυξήσει σημαντικά τον κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιών. Σύμφωνα με την ευρωπαϊκή υπηρεσία Copernicus, το 2025 ήταν το θερμότερο έτος που έχει καταγραφεί για το μεγαλύτερο μέρος της ηπείρου, με τις καμένες εκτάσεις και τις εκπομπές από δασικές πυρκαγιές να φτάνουν σε επίπεδα-ρεκόρ.