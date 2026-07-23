Δολοφονία Σταύρου Γεωργίου: «Δεν ήξερα πού να πάω» είπε ο 28χρονος στους αστυνομικούς – Το παντελόνι στα Σεπόλια, το λάπτοπ και τα στοιχεία που οδήγησαν στη σύλληψή του

Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για τη δολοφονία του 73χρονου ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου, ο οποίος εντοπίστηκε νεκρός, έπειτα από βίαιο ξυλοδαρμό, μέσα στο δικηγορικό γραφείο του στην οδό 3ης Σεπτεμβρίου, στο κέντρο της Αθήνας.

Ο 28χρονος Αιγύπτιος κατηγορούμενος, ο οποίος φέρεται να ομολόγησε την πράξη του, οδηγήθηκε στα δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων, όπου ο εισαγγελέας άσκησε σε βάρος του ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, κλοπή και παράνομη διαμονή στη χώρα.

Οι αστυνομικοί συνεχίζουν τις έρευνες για τις ακριβείς συνθήκες και το κίνητρο της επίθεσης.

Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, ο 28χρονος τραυματίστηκε σοβαρά στο χέρι κατά τη διάρκεια του ξυλοδαρμού και, αμέσως μετά, μετέβη στο νοσοκομείο ΚΑΤ, προκειμένου να του παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες. Ο ίδιος φέρεται να απέδωσε τον τραυματισμό του σε πτώση, χωρίς να αναφέρει στους γιατρούς την επίθεση σε βάρος του ποινικολόγου.

Το σπασμένο χέρι και η επίσκεψη στο ΚΑΤ

Η εκπρόσωπος της Ελληνικής Αστυνομίας, Κωνσταντία Δημογλίδου, δήλωσε στο ΕΡΤ News ότι ο τραυματισμός του 28χρονου συνδέεται με την επίθεση σε βάρος του δικηγόρου.

«Ήταν τραυματισμένος. Ο τραυματισμός στο χέρι του προήλθε από την επίθεση στο θύμα. Μάλιστα, πήγε και σε νοσοκομείο για να του παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες», ανέφερε.

Η ίδια πρόσθεσε: «Δεν γνωρίζουμε ακόμα από τον ιατροδικαστή αν κατάφερε να αμυνθεί το θύμα. Τον χτύπησε με πολύ βίαιο τρόπο».

Οι αστυνομικοί εντόπισαν τον 28χρονο στην οδό Αχαρνών, στο ύψος του Αγίου Νικολάου. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο γύψος στο χέρι του αποτέλεσε ένα από τα χαρακτηριστικά που βοήθησαν τους αστυνομικούς να τον αναγνωρίσουν.

Ο κατηγορούμενος δεν διέθετε σταθερή και επιβεβαιωμένη διεύθυνση κατοικίας. Οι Αρχές είχαν προηγουμένως πραγματοποιήσει έρευνες σε διαφορετικές περιοχές της Αττικής, χωρίς να τον εντοπίσουν στις διευθύνσεις που είχαν δηλωθεί.

Αμέσως μετά, πήγε ατάραχος στο σπίτι του για ύπνο. «Πήγαινα από εδώ και από εκεί, δεν ήξερα πού να πάω» φέρεται να είπε στους αστυνομικούς των Ανθρωποκτονιών, όταν τον ρώτησαν τι έκανε μετά τη δολοφονία, σύμφωνα με το Mega.

Η εκδοχή του 28χρονου για τον καβγά

Σύμφωνα με όσα φέρεται να υποστήριξε στους αστυνομικούς, ο 28χρονος είχε συναντηθεί νωρίτερα με τον ποινικολόγο μέσω κοινών γνωστών. Οι δύο άνδρες φέρεται να είχαν διασκεδάσει μαζί και να είχαν καταναλώσει αλκοόλ.

Ο κατηγορούμενος ισχυρίστηκε ότι ο δικηγόρος προσφέρθηκε να τον μεταφέρει στο σπίτι του και ότι, κατά τη διαδρομή, αποφάσισε να κάνει μία στάση στο γραφείο του, στην οδό 3ης Σεπτεμβρίου.

«Μου πρότεινε να με πάει σπίτι με το αυτοκίνητο και δέχτηκα. Στον δρόμο ζήτησε να κάνει μία σύντομη στάση στο γραφείο του. Όταν φτάσαμε, τον ακολούθησα στο διαμέρισμα. Εκεί, ανάμεσά μας ξέσπασε καβγάς. Την ώρα που τσακωνόμασταν, τον χτύπησα πολλές φορές με δύναμη επάνω στο τραπέζι», φέρεται να είπε.

Ο 28χρονος φέρεται να υποστήριξε ακόμη ότι η αντιπαράθεση αφορούσε ένα χρηματικό ποσό. Ωστόσο, οι αστυνομικοί εξετάζουν όλες τις εκδοχές, μεταξύ των οποίων και το ενδεχόμενο να επιτέθηκε στον ποινικολόγο με σκοπό τη ληστεία.

Η εκδοχή του κατηγορουμένου δεν μπορεί να διασταυρωθεί από την πλευρά του θύματος. Για τον λόγο αυτό, οι Αρχές αξιολογούν τα ιατροδικαστικά ευρήματα, το βιντεοληπτικό υλικό, τις μαρτυρίες και τα αντικείμενα που εντοπίστηκαν κατά τις έρευνες.

Το λάπτοπ που φέρεται να πούλησε για 50 ευρώ

Ο 28χρονος παραδέχθηκε, σύμφωνα με πληροφορίες, ότι αφαίρεσε από το γραφείο έναν φορητό ηλεκτρονικό υπολογιστή, τον οποίο στη συνέχεια πούλησε στο κέντρο της Αθήνας έναντι 50 ευρώ.

«Δεν πήρα το κινητό του και το πορτοφόλι του. Πήρα μόνο ένα λάπτοπ, το οποίο στη συνέχεια πούλησα στο κέντρο της Αθήνας», φέρεται να υποστήριξε.

Ωστόσο, το κινητό τηλέφωνο και το πορτοφόλι του Σταύρου Γεωργίου δεν έχουν εντοπιστεί. Οι αστυνομικοί εξετάζουν εάν τα αντικείμενα αφαιρέθηκαν από τον κατηγορούμενο ή εάν βρίσκονται σε άλλο σημείο του γραφείου.

Οι Αρχές αναμένεται να πραγματοποιήσουν νέα, πιο εξονυχιστική έρευνα στον χώρο του εγκλήματος, προκειμένου να εντοπίσουν πρόσθετα στοιχεία.

Σε βίντεο που είδε το φως της δημοσιότητας, καταγράφεται η στιγμή που ο 28χρονος βγαίνει από το γραφείο του ποινοκολόγου με το λάπτοπ στο χέρι.

Οι κάμερες και τα αποτυπώματα που οδήγησαν στη σύλληψη

Οι αστυνομικοί του Τμήματος Ανθρωποκτονιών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος έφτασαν στα ίχνη του 28χρονου μέσα από την ανάλυση υλικού από κάμερες ασφαλείας στην περιοχή.

Σε βίντεο καταγράφηκε το αυτοκίνητο του ποινικολόγου να κινείται κοντά στο γραφείο του. Στη θέση του συνοδηγού διακρίνεται ένα άτομο, το οποίο, σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, φέρεται να είναι ο κατηγορούμενος.

Άλλη κάμερα κατέγραψε τους δύο άνδρες να αποβιβάζονται από το όχημα και να κινούνται πεζοί προς το δικηγορικό γραφείο.

Καθοριστικό ρόλο στην ταυτοποίηση του 28χρονου διαδραμάτισαν και τα δακτυλικά αποτυπώματα που εντοπίστηκαν στον τόπο του εγκλήματος. Τα στοιχεία του υπήρχαν στις βάσεις δεδομένων της ΕΛ.ΑΣ., καθώς είχε συλληφθεί στο παρελθόν για παράνομη είσοδο στη χώρα.

Κατά την προσαγωγή του, ο 28χρονος δεν συνεργάστηκε αρχικά με τους αστυνομικούς. Φέρεται να ομολόγησε όταν ενημερώθηκε για τα αποτυπώματα, το βιντεοληπτικό υλικό και τα υπόλοιπα στοιχεία που είχαν συγκεντρωθεί σε βάρος του.

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Το παντελόνι που εντοπίστηκε στα Σεπόλια

Σύμφωνα με το Mega η ΕΛ.ΑΣ πραγματοποίησε τέσσερις κατ’ οίκον έρευνες, μεταξύ των οποίων και έρευνα στο σπίτι του αδελφού του 28χρονου, στα Σεπόλια.

Στο συγκεκριμένο σπίτι φέρεται να εντοπίστηκε το παντελόνι που φορούσε ο κατηγορούμενος το βράδυ της δολοφονίας. Το εύρημα εξετάζεται στα εγκληματολογικά εργαστήρια, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν φέρει ίχνη αίματος ή άλλο γενετικό υλικό.

Η ανεύρεση του ρούχου ενισχύει την εκτίμηση ότι ο 28χρονος πέρασε στο συγκεκριμένο σπίτι μέρος της νύχτας μετά την επίθεση.

Παράλληλα, οι αστυνομικοί πραγματοποίησαν έρευνες και σε άλλους χώρους στους οποίους ο κατηγορούμενος φέρεται να διέμενε προσωρινά ή να σύχναζε.

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Οι αιτήσεις ασύλου και το ένταλμα σύλληψης

Ο 28χρονος είχε απασχολήσει και στο παρελθόν τις Αρχές. Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, είχε συλληφθεί το 2023 για παράνομη είσοδο στην Ελλάδα και είχε υποβάλει αίτημα χορήγησης ασύλου, το οποίο απορρίφθηκε.

Το 2024 υπέβαλε νέο αίτημα, το οποίο επίσης απορρίφθηκε. Η τελεσίδικη απόφαση φέρεται να του επιδόθηκε στα τέλη του 2025.

Παράλληλα, από τον Μάιο του 2026 εκκρεμούσε σε βάρος του ένταλμα σύλληψης για υπόθεση ασέλγειας σε βάρος ανήλικης, η οποία φέρεται να είχε καταγγελθεί το 2024.

Οι αρμόδιες υπηρεσίες εξετάζουν πλέον και τις συνθήκες υπό τις οποίες ο 28χρονος παρέμενε ελεύθερος στην Αθήνα, παρά την απόρριψη των αιτημάτων ασύλου και την έκδοση του εντάλματος σύλληψης.

Ο εντοπισμός του Σταύρου Γεωργίου από τις κόρες του

Οι δύο 16χρονες κόρες του Σταύρου Γεωργίου άρχισαν να τον αναζητούν, καθώς ο πατέρας τους δεν είχε δώσει σημεία ζωής για πολλές ώρες και δεν απαντούσε στις τηλεφωνικές κλήσεις τους.

Οι ανήλικες μετέβησαν στο δικηγορικό γραφείο και χτύπησαν επανειλημμένα τα κουδούνια, χωρίς να λάβουν απάντηση. Στη συνέχεια, εισήλθαν στον χώρο με τη βοήθεια του θυρωρού της πολυκατοικίας και εντόπισαν τον πατέρα τους νεκρό.

Σύμφωνα με πληροφορίες του enikos.gr, ο ποινικολόγος βρέθηκε δίπλα σε ένα κρεβάτι, σε χώρο που είχε διαμορφώσει στο εσωτερικό του γραφείου.

Τα ευρήματα της νεκροτομής

Η νεκροτομή, την οποία διενήργησαν δύο ιατροδικαστές, κατέδειξε ότι ο Σταύρος Γεωργίου έφερε πολλαπλά τραύματα στο κεφάλι και στον θώρακα.

Ορισμένα από τα τραύματα ενδέχεται να προκλήθηκαν από γροθιές και κλωτσιές. Οι ιατροδικαστές εντόπισαν επίσης τραύματα που παραπέμπουν σε χτυπήματα με βαρύ αντικείμενο, καθώς και κάκωση που ενδέχεται να προκλήθηκε από πρόσκρουση του θύματος σε σκληρή επιφάνεια.

Η ιατροδικαστική έκθεση αναμένεται να συνεκτιμηθεί με τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων, προκειμένου οι Αρχές να ανασυνθέσουν τη σειρά και την ένταση των χτυπημάτων.

Η προανάκριση συνεχίζεται, με τους αστυνομικούς να επικεντρώνουν την έρευνά τους στο κίνητρο, στα αντικείμενα που εξακολουθούν να αγνοούνται και στην πλήρη καταγραφή των κινήσεων του 28χρονου πριν και μετά τη δολοφονία.