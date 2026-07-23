Σταύρος Γεωργίου: Κυνικός ο φονιάς – Έσπασε το χέρι του όταν ξυλοφόρτωνε μέχρι θανάτου τον ποινικολόγο – Μετά πήγε σε νοσοκομείο για βοήθεια

Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για την στυγερή δολοφονία του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου ο οποίος εντοπίστηκε νεκρός μετά από άγριο ξυλοδαρμό, μέσα στο δικηγορικό γραφείο του, στην οδό 3ης Σεπτεμβρίου, στο κέντρο της Αθήνας.

Ο καθ’ ομολογίαν δολοφόνος του ποινικολόγου, ο 28χρονος Αιγύπτιος αποκαλύφθηκε ότι έσπασε το χέρι του όταν ξυλοφόρτωνε μέχρι θανάτου με μένος τον 73χρονο δικηγόρο.

Μάλιστα, αφού έφυγε από τον χώρο του εγκλήματος, σαν να μην τρέχει τίποτα, πήγε σε νοσοκομείο για να του περιθάλψουν το τραύμα του.

Μιλώντας σχετικά, η εκπρόσωπος της Ελληνικής Αστυνομίας Κωνσταντία Δημογλίδου, είπε στο ΕΡΤ News ότι «ήταν τραυματισμένος. Ο τραυματισμός στο χέρι του προήλθε από την επίθεση στο θύμα. Μάλιστα, πήγε και σε νοσοκομείο για να του παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες».

Πρόσθεσε ότι «δεν γνωρίζουμε ακόμα από τον ιατροδικαστή αν κατάφερε να αμυνθεί το θύμα. Τον χτύπησε με πολύ βίαιο τρόπο».

Σεσημασμένος ο δράστης

Ο 28χρονος Αιγύπτιος δράστης, είναι σεσημασμένος καθώς είχε απασχολήσει στο παρελθόν τις Αρχές για παράνομη είσοδο στη χώρα, ενώ το 2024 είχε κατηγορηθεί για ασέλγεια σε βάρος ανήλικης και για τον λόγο αυτό εκδόθηκε το 2026 ένταλμα σύλληψής του.

Η βόλτα, τα ποτά και ο καβγάς που οδήγησαν στο φονικό

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά ο 73χρονος ποινικολόγος είχε γνωριστεί με τον 28χρονο που έμελλε να του κόψει το νήμα τη ζωής, μέσω κοινών γνωστών.

Το βράδυ πριν από τη δολοφονία είχαν πάει για να διασκεδάσουν και εκεί κατανάλωσαν ποτά. Στη συνέχεια ο δικηγόρος προσφέρθηκε να γυρίσει σπίτι τον 28χρονο με το αυτοκίνητο του ωστόσο στη συνέχεια έκαναν μια στάση στο γραφείο του θύματος στην οδό 3ης Σεπτεμβρίου.

Εκεί οι δύο άντρες ήρθαν στα χέρια, για άγνωστο μέχρι στιγμής λόγο.

Ο ίδιος ο 28χρονος φέρεται να περιέγραψε ότι άρπαξε τον 73χρονο από το κεφάλι και άρχισε να τον χτυπάει στους τοίχους και τα κομοδίνα, μέχρι που τον άφησε στο δάπεδο αιμόφυρτο. Αμέσως μετά, άρπαξε χρήματα που βρήκε στο σημείο και εξαφανίστηκε.

Πώς έφτασαν οι αστυνομικοί στα ίχνη του καθ’ ομολογίαν δολοφόνου

Σύμφωνα με πληροφορίες του enikos.gr, oι αστυνομικοί του τμήματος Ανθρωποκτονιών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, είχαν από νωρίς φτάσει στα ίχνη του 28χρονου μέσω ανάλυσης βιντεοληπτικού υλικού από κάμερες ασφαλείας στην περιοχή.

Η επιβεβαίωση (μέσω αποτυπωμάτων) για την παρουσία του στο χώρο του εγκλήματος ήρθε από τα εγκληματολογικά εργαστήρια της ΕΛΑΣ. Αμέσως μετά αστυνομικοί τον εντόπισαν στον οδό Αχαρνών και τον συνέλαβαν.