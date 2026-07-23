Βίντεο: Όρκες εμβολίζουν και διαλύουν σε κομματάκια γιγάντια φεγγαρόψαρα

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Ερευνητές κατέγραψαν τη στιγμή που οι όρκες εμβόλισαν ένα ψάρι με τόσο μεγάλη δύναμη, ώστε αυτό διαλύθηκε σε χιλιάδες μικροσκοπικά κομμάτια.

Αυτό που κάνει αυτή τη στρατηγική ακόμα πιο εντυπωσιακή, είναι το γεγονός ότι ο στόχος τους ήταν ένα φεγγαρόψαρο (sunfish), ένα από τα μεγαλύτερα και βαρύτερα ψάρια στον κόσμο.

Τα φεγγαρόψαρα μπορούν να φτάσουν σε μήκος τα τρία μέτρα και σε βάρος τους δύο τόνους, αλλά αυτό δεν εμπόδισε τις όρκες.

Αυτή η ασυνήθιστη συμπεριφορά παρατηρήθηκε για πρώτη φορά το 2024 από τη θαλάσσια βιολόγο Δρ. Κάθριν Έιρς (Dr Kathryn Ayres), επιστήμονα στον οργανισμό Beneath The Waves, στον Κόλπο της Καλιφόρνιας.

Εκεί, τα φεγγαρόψαρα που ανεβαίνουν από τα βαθιά νερά για να ξεκουραστούν και να ζεσταθούν, είναι ένα από τα είδη που κυνηγούν συχνότερα οι όρκες.

Μια νέα στρατηγική για να ταΐζουν τα μικρά τους;

Οι ερευνητές δεν είναι ακόμη σίγουροι για το γιατί ακριβώς το κάνουν αυτό· θα μπορούσε να είναι μια νέα στρατηγική για να ταΐζουν τα μικρά τους.

Ωστόσο, οι ειδικοί αναφέρουν ότι αυτές οι όρκες μπορεί απλώς να βρίσκουν διασκεδαστικό το να διαλύουν τα ψάρια κομματιάζοντάς τα.

Μια πρωτοφανής τακτική σφοδρής σύγκρουσης

Οι όρκες είναι από τα πιο ευφυή θαλάσσια ζώα που γνωρίζει η επιστήμη, καθώς ζουν σε σύνθετες κοινωνικές ομάδες και χρησιμοποιούν εξειδικευμένες στρατηγικές για να κυνηγήσουν διαφορετικά είδη λείων.

Οι επιστήμονες έχουν παρατηρήσει όρκες να συνασπίζονται για να πνίξουν νεαρές μπλε φάλαινες, ακόμα και να δημιουργούν κύματα για να ρίξουν φώκιες από παγόβουνα κατευθείαν στα στόματα των υπόλοιπων μελών της αγέλης που περιμένουν. Ωστόσο, οι ερευνητές δεν είχαν δει ποτέ ξανά κάτι παρόμοιο με αυτή τη νέα συμπεριφορά «εμβολισμού».

Η Δρ. Έιρς παρακολούθησε μια θηλυκή όρκα να πιάνεται από το ουραίο πτερύγιο ενός φεγγαρόψαρου που η ομάδα μόλις είχε σκοτώσει.

Οι όρκες έχουν πλέον παρατηρηθεί δύο φορές να διαλύουν φεγγαρόψαρα σε κομμάτια, μία το 2024 και μία το 2025, και τις δύο φορές στον Κόλπο της Καλιφόρνιας.

Και στις δύο περιπτώσεις, το ψάρι ήταν ήδη νεκρό όταν το χτύπησε η όρκα, γεγονός που υποδηλώνει ότι πρόκειται για τεχνική «επεξεργασίας» παρά για τελειωτικό χτύπημα.

Αφού το ψάρι «τινάχτηκε στον αέρα», η Δρ. Έιρς παρατήρησε ότι το νεαρό μέλος της ομάδας άρχισε να τρέφεται με τα μικρότερα κομμάτια.

Αλλόκοτες αλληλεπιδράσεις σε όλο τον κόσμο

Οι θαλάσσιοι βιολόγοι έχουν καταγράψει διάφορες ομάδες σε όλο τον κόσμο που έχουν αναπτύξει τα δικά τους μοναδικά «παιχνίδια» με τη λεία τους.

Το πιο διάσημο παράδειγμα είναι οι όρκες στα ανοιχτά των ακτών της Βικτώριας, στη Βρετανική Κολομβία, οι οποίες έχουν παρατηρηθεί συχνά να «εκτοξεύουν» νεκρές φώκιες στον αέρα σαν να τις κλωτσούν.

Σε ένα βίντεο που καταγράφηκε από μια εταιρεία παρατήρησης φαλαινών με την ονομασία Eagle Wing Tours, παρατηρήθηκε μια αρσενική όρκα να εκτοξεύει μια φώκια σε ύψος έως και 12 μέτρων (40 ποδιών) στον αέρα.

Ορισμένοι επιστήμονες υποστηρίζουν ότι αυτός θα μπορούσε να είναι ένας τρόπος διδασκαλίας των μικρών τους ή εξάσκησης τεχνικών κυνηγιού.