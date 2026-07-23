Google: Πρόστιμο 890 εκατ. ευρώ από την ΕΕ για παραβίαση των κανόνων ανταγωνισμού

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Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επέβαλε συνολικό πρόστιμο ύψους 890 εκατομμυρίων ευρώ στην Google – μια κίνηση που κλιμακώνει την αντιπαράθεση των Βρυξελλών με τους τεχνολογικούς κολοσσούς (Big Tech).

Η απόφαση ελήφθη καθώς η εταιρεία κρίθηκε ένοχη για παραβίαση της νομοθεσίας περί αθέμιτου ανταγωνισμού, τόσο στις υπηρεσίες αναζήτησης όσο και στο κατάστημα εφαρμογών της (app store).

Οι παραβάσεις και ο Νόμος για τις Ψηφιακές Αγορές (DMA)

Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την εκτελεστική εξουσία της ΕΕ, η Google παραβίασε τον Νόμο για τις Ψηφιακές Αγορές (Digital Markets Act – DMA) δίνοντας προτεραιότητα στις δικές της υπηρεσίες -όπως οι προσφορές αγορών και ξενοδοχείων- στα αποτελέσματα αναζήτησης, σε βάρος εκείνων των ανταγωνιστών της.

Παράλληλα, η εταιρεία παραβίασε τον DMA εμποδίζοντας τους προγραμματιστές εφαρμογών να κατευθύνουν τους καταναλωτές προς φθηνότερες προσφορές σε ιστότοπους ή σε εναλλακτικά καταστήματα εφαρμογών.

Το συνολικό πρόστιμο αναλύεται ως εξής:

460 εκατομμύρια ευρώ για την παραβίαση που σχετίζεται με την μηχανή αναζήτησης.

για την παραβίαση που σχετίζεται με την μηχανή αναζήτησης. 430 εκατομμύρια ευρώ για την παραβίαση που αφορά το κατάστημα εφαρμογών (app store).

Οι εντολές της Κομισιόν και οι αλλαγές για τους καταναλωτές

Η Κομισιόν διέταξε την Google να μεταχειρίζεται τις υπηρεσίες τρίτων που εμφανίζονται στα αποτελέσματά της με «δίκαιο και μη διακριτικό τρόπο», καθώς και να επιτρέπει στους προγραμματιστές να πραγματοποιούν προσφορές εκτός του δικού της app store.

Η Επιτροπή σημείωσε ότι η Google έχει ήδη ξεκινήσει να δοκιμάζει αλλαγές στον τρόπο που εμφανίζει τα αποτελέσματα αναζήτησης που περιλαμβάνουν δικές της υπηρεσίες, όπως αγορές και πτήσεις, αναφέροντας ότι οι αλλαγές αυτές αντιπροσωπεύουν «ουσιαστική πρόοδο προς τη συμμόρφωση».

Οι καταναλωτές θα είναι οι άμεσοι ωφελημένοι από την απόφαση της ΕΕ, σύμφωνα με ανώτερο αξιωματούχο.

«Τα αποτελέσματα θα είναι διαφορετικά στην Ευρώπη, θα πρέπει να προσαρμόσουν τη μηχανή αναζήτησής τους εφεξής», δήλωσε.

Εντάσεις

Η απόφαση για την επιβολή του προστίμου ενέχει τον κίνδυνο να προκαλέσει την οργή του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, μόλις λίγες ώρες πριν από τη λήξη μιας σειράς προσωρινών παγκόσμιων δασμών έναντι περίπου 60 χωρών.

Ανώτερος αξιωματούχος της ΕΕ ανέφερε ότι δεν είχε γνώση για το πώς είναι πιθανό να αντιδράσει ο Τραμπ, επιμένοντας ότι η ΕΕ έχει το «κυριαρχικό δικαίωμα» να ρυθμίζει τις αμερικανικές εταιρείες τεχνολογίας στη δική της δικαιοδοσία και ότι ο χρόνος επιβολής του προστίμου δεν συνδέεται με τους δασμούς.

Πηγή: Guardian