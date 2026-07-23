Πανελλήνιες 2026 – Ζαχαράκη: Τα αποτελέσματα εισαγωγής είναι σημαντικός σταθμός, όμως δεν καθορίζει την αξία, τις δυνατότητες ή τη διαδρομή κανενός

Η Υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Σοφία Ζαχαράκη, απηύθυνε συγχαρητήρια στους υποψηφίους των Πανελλαδικών Εξετάσεων μέσω βιντεοσκοπημένου μηνύματος, με αφορμή την έκδοση των αποτελεσμάτων και την ανακοίνωση των βάσεων εισαγωγής. Επεσήμανε ότι το σημερινό αποτέλεσμα αποτελεί έναν σημαντικό σταθμό, αλλά δεν καθορίζει την αξία, τις δυνατότητες ή τη διαδρομή κάθε παιδιού, τονίζοντας ότι μπροστά τους ανοίγονται επιλογές και ευκαιρίες.

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Η Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Υπουργός Παιδείας, Σοφία Ζαχαράκη, συνεχάρη τους υποψήφιους των Πανελλαδικών Εξετάσεων με βιντεοσκοπημένο μήνυμα, με αφορμή την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων.
  • Η υπουργός Παιδείας επεσήμανε ότι το σημερινό αποτέλεσμα αποτελεί «έναν σημαντικό σταθμό», που όμως δεν καθορίζει την αξία, τις δυνατότητες ή τη διαδρομή κάθε παιδιού.
  • Τόνισε ότι «μπροστά σας ανοίγονται επιλογές και ευκαιρίες. Ίσως περισσότερες από όσες μπορείτε να δείτε σήμερα».

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Συγχαρητήρια σε όλες και όλους τους υποψήφιους των Πανελληνίων, έδωσε η υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Σοφία Ζαχαράκη, με βιντεοσκοπημένο μήνυμα που ανάρτησε στις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης, νωρίτερα σήμερα, με αφορμή την έκδοση των αποτελεσμάτων και την ανακοίνωση των βάσεων εισαγωγής για την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και τις Σχολές Ανώτερης Εκπαιδευτικής Κατάρτισης.

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Η υπουργός Παιδείας επεσήμανε ότι το σημερινό αποτέλεσμα αποτελεί «έναν σημαντικό σταθμό», που όμως δεν καθορίζει την αξία, τις δυνατότητες ή τη διαδρομή κάθε παιδιού. «Μπροστά σας ανοίγονται επιλογές και ευκαιρίες. Ίσως περισσότερες από όσες μπορείτε να δείτε σήμερα», υπογράμμισε.

Ειδικότερα, η κ. Ζαχαράκη ανέφερε:

«Γνωρίζουμε ότι πολλοί και πολλές από εσάς περιμένατε αυτήν τη στιγμή με μεγάλη αγωνία. Για πολλές και πολλούς, ένας μεγάλος στόχος γίνεται σήμερα πραγματικότητα. Για κάποιους άλλους, τα αποτελέσματα ίσως να μην ήταν εκείνα που προσδοκούσαν.

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Το σημερινό αποτέλεσμα αποτελεί έναν σημαντικό σταθμό, δεν καθορίζει όμως την αξία, τις δυνατότητες ή τη διαδρομή κανενός. Μπροστά σας ανοίγονται επιλογές και ευκαιρίες. Ίσως περισσότερες από όσες μπορείτε να δείτε σήμερα.

Συγχαρητήρια σε όλες και όλους για την προσπάθεια, την επιμονή και τη δύναμη που δείξατε. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στις οικογένειές σας και στους εκπαιδευτικούς, που στάθηκαν δίπλα σας σε όλη αυτήν τη διαδρομή».

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