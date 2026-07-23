Πάτρα: 18χρονος κατήγγειλε ψευδώς ότι τον βίασαν και τελικά συνελήφθη για φάρσα στο 112

Αναστάτωση προκλήθηκε στην Πάτρα το απόγευμα της Τετάρτης (22/07/2026) μετά από ψευδή καταγγελία 18χρονου για περιστατικό βιασμού, η οποία οδήγησε σε άσκοπη κινητοποίηση των αστυνομικών δυνάμεων. Ο νεαρός συνελήφθη για ψευδή καταγγελία, με την υπόθεση να υπενθυμίζει τις ποινικές κυρώσεις και την απώλεια πολύτιμων πόρων από τέτοια περιστατικά.

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Ο 18χρονος συνελήφθη
Πηγή: Tempo24
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ένας 18χρονος στην Πάτρα κάλεσε το 112, υποστηρίζοντας ότι είχε πέσει θύμα σεξουαλικής επίθεσης, προκαλώντας άμεση κινητοποίηση των αστυνομικών δυνάμεων.
  • Κατά τη διάρκεια διερεύνησης της υπόθεσης, διαπιστώθηκε ότι η καταγγελία ήταν ψευδής και πως ο νεαρός είχε οργανώσει μια κακόγουστη φάρσα.
  • Οι αστυνομικοί προχώρησαν στη σύλληψή του για ψευδή καταγγελία, ενώ υπενθυμίζεται ότι οι ψευδείς κλήσεις στις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης επισύρουν ποινικές κυρώσεις.

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Αναστάτωση προκλήθηκε το απόγευμα της Τετάρτης (22/7) στην Πάτρα, όταν το τηλεφωνικό κέντρο της Άμεσης Δράσης, δέχθηκε ειδοποίηση μέσω του αριθμού έκτακτης ανάγκης 112, για περιστατικό βιασμού.

Σύμφωνα με την αναφορά, ένας 18χρονος φέρεται να κάλεσε σε βοήθεια, υποστηρίζοντας ότι λίγο νωρίτερα είχε πέσει θύμα σεξουαλικής επίθεσης. Η καταγγελία προκάλεσε την άμεση κινητοποίηση των αστυνομικών δυνάμεων, οι οποίες έσπευσαν στο σημείο που είχε υποδείξει ο ίδιος.

Κατά τη διάρκεια διερεύνησης της υπόθεσης, όπως αναφέρει το tempo.24, διαπιστώθηκε ότι η καταγγελία ήταν ψευδής και πως δεν είχε σημειωθεί κανένα περιστατικό βιασμού. Όπως προέκυψε, ο νεαρός είχε οργανώσει μια κακόγουστη φάρσα, προκαλώντας άσκοπη κινητοποίηση της Αστυνομίας και των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης.

Οι αστυνομικοί προχώρησαν στη σύλληψή του για ψευδή καταγγελία, ενώ εις βάρος του σχηματίστηκε η προβλεπόμενη δικογραφία. Το περιστατικό υπενθυμίζει ότι οι ψευδείς κλήσεις στις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης όχι μόνο επισύρουν ποινικές κυρώσεις, αλλά μπορούν να στερήσουν πολύτιμους πόρους από πραγματικά περιστατικά που απαιτούν άμεση επέμβαση.

 

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