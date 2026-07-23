ΚΥΣΕΑ: Τι συζητήθηκε για άμυνα, μετανάστευση και διεθνείς εξελίξεις

Το Κυβερνητικό Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας συνεδρίασε σήμερα υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, όπου έγινε ενημέρωση για τις διεθνείς εξελίξεις με έμφαση στο Ιράν και τη Μέση Ανατολή. Επίσης, εγκρίθηκαν εξοπλιστικά θέματα των Ενόπλων Δυνάμεων και η Εθνική Στρατηγική για την Ανθεκτικότητα των Κρίσιμων Οντοτήτων, ενώ συζητήθηκε η εφαρμογή του Συμφώνου για τη Μετανάστευση και το Άσυλο. Ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου ενημέρωσε για σημαντική μείωση των μεταναστευτικών ροών και αύξηση των επιστροφών.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Συνεδρίασε το Κυβερνητικό Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, με ενημέρωση από τον Υπουργό Εξωτερικών για τις διεθνείς εξελίξεις σε Ιράν και Μέση Ανατολή.
  • Εγκρίθηκαν εξοπλιστικά θέματα των Ενόπλων Δυνάμεων, καθώς και η Εθνική Στρατηγική για την Ανθεκτικότητα των Κρίσιμων Οντοτήτων (2026-2030).
  • Ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης ενημέρωσε για τη σημαντική μείωση των μεταναστευτικών ροών και την αύξηση των επιστροφών.

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Συνεδρίασε σήμερα υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη το Κυβερνητικό Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας (ΚΥΣΕΑ).

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης έγινε ενημέρωση από τον Υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη για τις τελευταίες διεθνείς εξελίξεις, με έμφαση στο Ιράν και στη Μέση Ανατολή.

Ακόμη εγκρίθηκαν εξοπλιστικά θέματα των Ενόπλων Δυνάμεων, καθώς και η Εθνική Στρατηγική για την Ανθεκτικότητα των Κρίσιμων Οντοτήτων (2026-2030).

O υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης ενημέρωσε για την εφαρμογή του Συμφώνου για τη Μετανάστευση και το Άσυλο και για τις μεταναστευτικές ροές, οι οποίες έχουν σημειώσει σημαντική μείωση, ενώ ταυτόχρονα σημειώνεται αύξηση των επιστροφών.

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