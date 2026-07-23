ΚΥΣΕΑ: Τι συζητήθηκε για άμυνα, μετανάστευση και διεθνείς εξελίξεις

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Συνεδρίασε σήμερα υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη το Κυβερνητικό Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας (ΚΥΣΕΑ).

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης έγινε ενημέρωση από τον Υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη για τις τελευταίες διεθνείς εξελίξεις, με έμφαση στο Ιράν και στη Μέση Ανατολή.

Ακόμη εγκρίθηκαν εξοπλιστικά θέματα των Ενόπλων Δυνάμεων, καθώς και η Εθνική Στρατηγική για την Ανθεκτικότητα των Κρίσιμων Οντοτήτων (2026-2030).

O υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης ενημέρωσε για την εφαρμογή του Συμφώνου για τη Μετανάστευση και το Άσυλο και για τις μεταναστευτικές ροές, οι οποίες έχουν σημειώσει σημαντική μείωση, ενώ ταυτόχρονα σημειώνεται αύξηση των επιστροφών.