Γεωργιάδης από Μαμάτσειο νοσοκομείο Κοζάνης: Δεν έχει καθόλου φασαρία – Να πάρουμε κομπάρσους να διαδηλώνουν, μου λείπει η συμμορία της μιζέριας

Ο υπουργός υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, κατά την παρουσία του στα εγκαίνια του ανακαινισμένου Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών του Μαμάτσειου Νοσοκομείου Κοζάνης, σχολίασε με χιουμοριστική διάθεση την κριτική που δέχεται η κυβέρνηση για το Εθνικό Σύστημα Υγείας και την απουσία διαμαρτυριών στην πόλη.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, στα εγκαίνια του ανακαινισμένου Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών του Μαμάτσειου Νοσοκομείου Κοζάνης, σχολίασε με χιουμοριστική διάθεση την απουσία διαμαρτυριών κατά την επίσκεψή του στην πόλη.
  • Ο κ. Γεωργιάδης επισήμανε ότι στην Κοζάνη δεν υπήρξαν κινητοποιήσεις, σε αντίθεση με πρόσφατες επισκέψεις του στη Σκόπελο, όπου υπήρχαν διαδηλωτές, και την Πάτμο, όπου τον υποδέχθηκαν «με αγκαλιές και λουλούδια».
  • Με χιουμοριστική διάθεση, ο υπουργός είπε: «Θα μας διαθέσει ένα κονδύλι να παίρνουμε μερικούς κομπάρσους να φωνάζουν, να κάνουμε views (προβολές) στο διαδίκτυο», προσθέτοντας «Αρχίζουν και μου λείπουν πολύ. Η συμμορία της μιζέριας».

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Ο υπουργός Υγείας,  Άδωνις Γεωργιάδης, κατά τη διάρκεια της παρουσίας του στα εγκαίνια του ανακαινισμένου Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών του Μαμάτσειου Νοσοκομείου Κοζάνης, αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, στην κριτική που δέχεται η κυβέρνηση για το Εθνικό Σύστημα Υγείας, σχολιάζοντας με χιουμοριστική διάθεση την απουσία διαμαρτυριών κατά την επίσκεψή του στην πόλη.

Ο Άδωνις Γεωργιάδης επικεντρώθηκε στο γεγονός, ότι στην Κοζάνη δεν υπήρξαν κινητοποιήσεις σε αντίθεση με πρόσφατες επισκέψεις του στη Σκόπελο και την Πάτμο.

Όπως ανέφερε, στη Σκόπελο, παρά την ανακαίνιση ενός Κέντρου Υγείας που, σύμφωνα με τον ίδιο, βρισκόταν σε πολύ κακή κατάσταση, υπήρχαν διαδηλωτές και το σχετικό βίντεο έφτασε το ένα εκατομμύριο προβολές. Αντίθετα, στην Πάτμο, όπου, όπως είπε, όλοι τον υποδέχθηκαν «με αγκαλιές και λουλούδια» και δεν υπήρχαν διαδηλωτές, το βίντεο συγκέντρωσε περίπου 50.000 προβολές.

Απευθυνόμενος στον Νίκο Παπαθανάση, είπε: «Θα μας διαθέσει ένα κονδύλι να παίρνουμε μερικούς κομπάρσους να φωνάζουν, να κάνουμε views στο διαδίκτυο». Ενώ στη συνέχεια πρόσθεσε: «Αρχίζουν και μου λείπουν πολύ. Η συμμορία της μιζέριας».

Δείτε το βίντεο από το kozan.gr

 

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