Φωτιά στα Οινόφυτα

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Φωτιά ξέσπασε στη μία το μεσημέρι της Πέμπτης (23/7) σε αγροτική έκταση στα Οινόφυτα.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για φωτιά σε χαμηλή βλάστηση και άμεσα κινητοποίησε επίγειες και εναέριες δυνάμεις.

Επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής

Στο έργο της κατάσβεσης λαμβάνουν μέρος 33 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 4ης ΕΜΟΔΕ και 7 οχήματα.

Από αέρος επιχειρούν 2 ελικόπτερα και 2 αεροσκάφη.

Η περιοχή σήμερα βρίσκεται σε πολύ υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς (κατηγορία 4).