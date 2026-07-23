Φωτιά στα Οινόφυτα

Η περιοχή σήμερα βρίσκεται σε πολύ υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς (κατηγορία 4).

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Κοινωνία

πυροσβέστης - φωτιά
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ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Φωτιά ξέσπασε στη μία το μεσημέρι της Πέμπτης (23/7) σε αγροτική έκταση στα Οινόφυτα.
  • Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος κινητοποίησε άμεσα επίγειες και εναέριες δυνάμεις για τη φωτιά σε χαμηλή βλάστηση.
  • Στο έργο της κατάσβεσης λαμβάνουν μέρος 33 πυροσβέστες με 7 οχήματα, 2 ελικόπτερα και 2 αεροσκάφη, καθώς η περιοχή βρίσκεται σε πολύ υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Φωτιά ξέσπασε στη μία το μεσημέρι της Πέμπτης (23/7) σε αγροτική έκταση στα Οινόφυτα.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για φωτιά σε χαμηλή βλάστηση και άμεσα κινητοποίησε επίγειες και εναέριες δυνάμεις.

Επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής

Στο έργο της κατάσβεσης λαμβάνουν μέρος 33 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 4ης ΕΜΟΔΕ και 7 οχήματα.

Από αέρος επιχειρούν 2 ελικόπτερα και 2 αεροσκάφη.

Η περιοχή σήμερα βρίσκεται σε πολύ υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς (κατηγορία 4).

 

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