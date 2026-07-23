Ηράκλειο: Πώς τα βρεγμένα χαρτονομίσματα των 12.000 ευρώ πρόδωσαν… τους κλέφτες

Απρόσμενη τροπή πήρε η κλοπή σε βάρος ενός 83χρονου άνδρα στα Καμίνια Ηρακλείου, καθώς τα χρήματα που φέρεται να αφαιρέθηκαν από το σπίτι του… ήταν βρεγμένα, γεγονός που πρόδωσε τους δράστες.

Σύμφωνα με την καταγγελία του ηλικιωμένου, άγνωστοι μπήκαν στο σπίτι του, στις 15/7 και αφαίρεσαν χρηματικό ποσό που, όπως ανέφερε ο ίδιος, ανέρχεται περίπου σε 12.000 ευρώ.

Ο 83χρονος αντιλήφθηκε την κλοπή 3 ημέρες αργότερα, στις 18/7, όταν διαπίστωσε ότι τα χρήματα που είχε φυλαγμένα είχαν κάνει «φτερά».

Τα βρεγμένα χαρτονομίσματα δεν πέρασαν απαρατήρητα στην τράπεζα

Όπως αναφέρει το neakriti.gr, τα χαρτονομίσματα ήταν σε κακή κατάσταση λόγω υγρασίας και οι δύο δράστες προσπάθησαν να τα ανταλλάξουν σε τραπεζικό κατάστημα με νέα. Η πρώτη προσπάθεια δεν ολοκληρώθηκε, με αποτέλεσμα να επιστρέψουν για δεύτερη φορά στην τράπεζα.

Στο μεταξύ, όμως, οι αστυνομικές αρχές είχαν ήδη προχωρήσει στην ταυτοποίησή των δύο δραστών (πρόκειται για ένα ζευγάρι Ρομά). Έτσι, κατά τη δεύτερη επίσκεψή τους στο τραπεζικό κατάστημα, οι δύο κλέφτες εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν.

Στην κατοχή τους βρέθηκε το χρηματικό ποσό, το οποίο στη συνέχεια αποδόθηκε στον 83χρονο ιδιοκτήτη του.