Αμαλία Κωστοπούλου – Μέντγουελ: «Εργάζομαι από τα 18, δεν καλύπτει ο σύζυγος όλα τα έξοδά μου» – Τι είπε για την αλλαγή του επωνύμου της

Η Αμαλία Κωστοπούλου Μέντγουελ απάντησε σε σχόλια και ερωτήματα των ακολούθων της σχετικά με τα οικονομικά της ανεξαρτησία και την απόφασή της να αλλάξει το επώνυμό της μετά τον γάμο της. Ξεκαθάρισε ότι καλύπτει η ίδια τα έξοδά της, τονίζοντας την εργατικότητά της και τη σημασία της οικονομικής αυτονομίας, ενώ εξήγησε τους προσωπικούς λόγους πίσω από την αλλαγή του επωνύμου της.

EN
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Lifestyle

Αμαλία Κωστοπούλου, Τζέικ Μέντγουελ, γάμος, Ελλάδα
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Η Αμαλία Μέντγουελ απάντησε στα σχόλια για τα οικονομικά της, ξεκαθαρίζοντας ότι καλύπτει όλα τα έξοδά της με δικά της χρήματα, καθώς εργάζεται αδιάκοπα από τα 18 της. Στην οικονομική της ανεξαρτησία συνέβαλε και η συμμετοχή της σε εταιρεία 8 δισεκατομμυρίων δολαρίων.
  • Δεν παρέλειψε να σημειώσει με χιούμορ ότι ο σύζυγός της είναι ιδιαίτερα γενναιόδωρος με τα δώρα, ενώ εκείνη δεν επιβαρύνεται με τα έξοδα του νοικοκυριού.
  • Σε δεύτερη ανάρτησή της απάντησε και στις αντιδράσεις που προκάλεσε η απόφασή της να αλλάξει το επώνυμό της μετά τον γάμο, διατηρώντας το πατρικό της ως μεσαίο όνομα. Εξήγησε ότι ήθελε να έχει το ίδιο επώνυμο με τα παιδιά της και ότι η αλλαγή είναι συνηθισμένη στις ΗΠΑ.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Η Αμαλία Κωνστοπούλου – Μέντγουελ απάντησε στα σχόλια για τα οικονομικά της και την αλλαγή του επωνύμου της. Είναι δύο από τα ερωτήματα που δέχεται συχνότερα από τους ακολούθους της, όπως είπε.

Αμαλία Κωστοπούλου – Τζέικ Μέντγουελ: Η φαντασμαγορική τελετή και ο πρώτος χορός του ζευγαριού – Δείτε βίντεο

Αρχικά, απάντησε στην απορία για το αν ο σύζυγός της, Τζέικ, καλύπτει όλα τα έξοδά της. Όπως ξεκαθάρισε, όλα όσα αγοράζει τα πληρώνει με τα δικά της χρήματα, επισημαίνοντας ότι εργάζεται αδιάκοπα από τα 18 της χρόνια, έχοντας μάλιστα κάνει δύο και τρεις δουλειές ταυτόχρονα.

Παράλληλα, αποκάλυψε ότι σημαντικό ρόλο στην οικονομική της ανεξαρτησία έπαιξε και η συμμετοχή της σε εταιρεία στην οποία εντάχθηκε ως η τρίτη εργαζόμενη και η οποία σήμερα αποτιμάται στα 8 δισεκατομμύρια δολάρια.

Παντρεύτηκαν Αμαλία Κωστοπούλου και Τζέικ Μέντγουελ – Οι πρώτες εικόνες από την τελετή

Όπως τόνισε, δεν θεωρεί πως υπάρχει κάτι μεμπτό στο να στηρίζει οικονομικά ένας σύζυγος τη γυναίκα του, εφόσον αυτό είναι επιλογή και των δύο. Για την ίδια, όμως, η οικονομική ανεξαρτησία έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς έχει εργαστεί σκληρά για να αποκτήσει όσα έχει σήμερα.

Βέβαια, δεν παρέλειψε να σημειώσει με χιούμορ ότι ο σύζυγός της είναι ιδιαίτερα γενναιόδωρος με τα δώρα, ενώ εκείνη δεν επιβαρύνεται με τα έξοδα του νοικοκυριού.

Αμαλία Κωστοπούλου και Jake Medwell: Λαμπερό γλέντι πριν από τον γάμο του ζευγαριού στην Ελλάδα

Γιατί πήρε το όνομα του συζύγου της

Σε δεύτερη ανάρτησή της απάντησε και στις αντιδράσεις που προκάλεσε η απόφασή της να αλλάξει το επώνυμό της μετά τον γάμο. Όπως είπε, δεν περίμενε ότι η επιλογή της θα γινόταν θέμα συζήτησης, υπογραμμίζοντας πως ο καθένας πρέπει να κάνει αυτό που τον κάνει ευτυχισμένο.

Μάλιστα, αποκάλυψε ότι δεν εγκατέλειψε πλήρως το πατρικό της επώνυμο, αλλά το διατήρησε ως μεσαίο όνομα. Εξήγησε ότι ήθελε να έχει το ίδιο επώνυμο με τα παιδιά της, ότι το νέο επώνυμο είναι πιο εύχρηστο στις Ηνωμένες Πολιτείες σε σχέση με το ελληνικό και ότι η αλλαγή επωνύμου μετά τον γάμο αποτελεί μια αρκετά συνηθισμένη πρακτική εκεί.

Κλείνοντας, ξεκαθάρισε πως η απόφασή της ήταν αποκλειστικά προσωπική και προϊόν ελεύθερης βούλησης, απαντώντας έτσι στα σχόλια που συνέδεσαν την επιλογή της με πατριαρχικές αντιλήψεις.

Google Προσθέστε το ENIKOS στην Google
Ακολουθήστε το ENIKOS στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ