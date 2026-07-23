Αμαλία Κωστοπούλου – Μέντγουελ: «Εργάζομαι από τα 18, δεν καλύπτει ο σύζυγος όλα τα έξοδά μου» – Τι είπε για την αλλαγή του επωνύμου της

Η Αμαλία Κωνστοπούλου – Μέντγουελ απάντησε στα σχόλια για τα οικονομικά της και την αλλαγή του επωνύμου της. Είναι δύο από τα ερωτήματα που δέχεται συχνότερα από τους ακολούθους της, όπως είπε.

Αρχικά, απάντησε στην απορία για το αν ο σύζυγός της, Τζέικ, καλύπτει όλα τα έξοδά της. Όπως ξεκαθάρισε, όλα όσα αγοράζει τα πληρώνει με τα δικά της χρήματα, επισημαίνοντας ότι εργάζεται αδιάκοπα από τα 18 της χρόνια, έχοντας μάλιστα κάνει δύο και τρεις δουλειές ταυτόχρονα.

Παράλληλα, αποκάλυψε ότι σημαντικό ρόλο στην οικονομική της ανεξαρτησία έπαιξε και η συμμετοχή της σε εταιρεία στην οποία εντάχθηκε ως η τρίτη εργαζόμενη και η οποία σήμερα αποτιμάται στα 8 δισεκατομμύρια δολάρια.

Όπως τόνισε, δεν θεωρεί πως υπάρχει κάτι μεμπτό στο να στηρίζει οικονομικά ένας σύζυγος τη γυναίκα του, εφόσον αυτό είναι επιλογή και των δύο. Για την ίδια, όμως, η οικονομική ανεξαρτησία έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς έχει εργαστεί σκληρά για να αποκτήσει όσα έχει σήμερα.

Βέβαια, δεν παρέλειψε να σημειώσει με χιούμορ ότι ο σύζυγός της είναι ιδιαίτερα γενναιόδωρος με τα δώρα, ενώ εκείνη δεν επιβαρύνεται με τα έξοδα του νοικοκυριού.

Γιατί πήρε το όνομα του συζύγου της

Σε δεύτερη ανάρτησή της απάντησε και στις αντιδράσεις που προκάλεσε η απόφασή της να αλλάξει το επώνυμό της μετά τον γάμο. Όπως είπε, δεν περίμενε ότι η επιλογή της θα γινόταν θέμα συζήτησης, υπογραμμίζοντας πως ο καθένας πρέπει να κάνει αυτό που τον κάνει ευτυχισμένο.

Μάλιστα, αποκάλυψε ότι δεν εγκατέλειψε πλήρως το πατρικό της επώνυμο, αλλά το διατήρησε ως μεσαίο όνομα. Εξήγησε ότι ήθελε να έχει το ίδιο επώνυμο με τα παιδιά της, ότι το νέο επώνυμο είναι πιο εύχρηστο στις Ηνωμένες Πολιτείες σε σχέση με το ελληνικό και ότι η αλλαγή επωνύμου μετά τον γάμο αποτελεί μια αρκετά συνηθισμένη πρακτική εκεί.

Κλείνοντας, ξεκαθάρισε πως η απόφασή της ήταν αποκλειστικά προσωπική και προϊόν ελεύθερης βούλησης, απαντώντας έτσι στα σχόλια που συνέδεσαν την επιλογή της με πατριαρχικές αντιλήψεις.