Μάριος Φραγκούλης: Ραντεβού με το κοινό κάτω από τον αυγουστιάτικο ουρανό

Ο Μάριος Φραγκούλης παρουσιάζει για πρώτη φορά νέα ελληνικά τραγούδια στην μουσική παράσταση «Χέρια- Φτερά» στο Θέατρο Βράχων «Μελίνα Μερκούρη» στον Βύρωνα, τη Δευτέρα 31 Αυγούστου 2026, στις 21:00. Η συναυλία περιλαμβάνει αγαπημένα ελληνικά και διεθνή τραγούδια, με τη συμμετοχή του Κωνσταντίνου Γιουρτσίδη και την καλλιτεχνική επιμέλεια του Παρασκευά Καρασούλου.

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ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο Μάριος Φραγκούλης παρουσιάζει για πρώτη φορά στο κοινό καινούργια ελληνικά τραγούδια, στην μουσική παράσταση-έκπληξη με τίτλο “Χέρια- Φτερά”.
  • Την Δευτέρα 31 Αυγούστου 2026, ο Μάριος Φραγκούλης έρχεται στο εμβληματικό Θέατρο Βράχων «Μελίνα Μερκούρη» στον Βύρωνα.
  • Μαζί του θα βρίσκονται αγαπημένα ελληνικά τραγούδια-σταθμοί, διαμάντια του διεθνούς ρεπερτορίου και ο νέος ερμηνευτής Κωνσταντίνος Γιουρτσίδης. Επίσης, θα παρουσιαστούν δύο καινούργια τραγούδια, τα “Μια καλημέρα” και “Χέρια φτερά”.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Ένας ανανεωμένος και καλοκαιρινός Μάριος Φραγκούλης με καινούργια ελληνικά τραγούδια που παρουσιάζει για πρώτη φορά στο κοινό, πανέτοιμος να πετάξει σε μια μουσική παράσταση-έκπληξη με τίτλο “Χέρια- Φτερά”.

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Την Δευτέρα 31 Αυγούστου 2026, ο κορυφαίος Έλληνας ερμηνευτής έρχεται στο εμβληματικό Θέατρο Βράχων «Μελίνα Μερκούρη» στον Βύρωνα, για μια μοναδική βραδιά γεμάτη συναίσθημα, πάθος και μαγεία κάτω από τον αυγουστιάτικο ουρανό.

Ο Μάριος Φραγκούλης φέρνει μαζί του μια αγκαλιά αγαπημένα ελληνικά τραγούδια-σταθμούς, αλλά και διαμάντια του διεθνούς ρεπερτορίου που έχουμε αγαπήσει μέσα από τη μοναδική του φωνή. Το κοινό θα έχει την αποκλειστική ευκαιρία να βιώσει μια ξεχωριστή μουσική εμπειρία, σε έναν από τους πιο ατμοσφαιρικούς συναυλιακούς χώρους της πόλης.

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Με τον Κωνσταντίνο Γιουρτσίδη κοντά του, έναν νέο ερμηνευτή που ο ίδιος υπέδειξε στο ελληνικό κοινό πέρσι και διακρίθηκε φέτος στην 5η Ακρόαση Νέων Καλλιτεχνών της Μικρής Άρκτου.

Με δύο καινούργια τραγούδια (“Μια καλημέρα” και “Χέρια φτερά”) που κυκλοφόρησαν πρόσφατα από τη Μικρή Άρκτο, σε στίχους Παρασκευά Καρασούλου και μουσική Χρίστου Θεοδώρου.

Με την υπογραφή του Παρασκευά Καρασούλου στην επιμέλεια προγράμματος και την καλλιτεχνική συνάντησή τους μετά από χρόνια, δυναμικά παρούσα.

Με καλοκαιρινή διάθεση και χαρά που ενθαρρύνουν την ελπίδα να χτιστούν ξανά οι κοινοί μας μύθοι με τα τραγούδια που θα τους αφηγηθούν.

Με ένα Φεγγάρι ερωτευμένο να θυμίζει πως οι μουσικές νύχτες της Αθήνας μπορούν να παραμένουν μαγικές…

Φωτογραφίες: Γιώργος Καλφαμανώλης

Θέατρο Βράχων «Μελίνα Μερκούρη»

Δευτέρα 31 Αυγούστου 2026

Ώρα έναρξης: 21:00

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