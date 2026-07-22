Άννα Βίσση: Η συγκινητική ανάρτηση για την Μαίρη Λίντα – «Αντίο λαμπερό χαμόγελο»

Η Μαίρη Λίντα έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 91 ετών, έχοντας βιώσει την απόλυτη επιτυχία, με πολλούς Έλληνες καλλιτέχνες να τιμούν τη μνήμη της. Η Άννα Βίσση, η οποία είχε συνεργαστεί μαζί της, προχώρησε σε μια συγκινητική ανάρτηση στο Instagram, «αποχαιρετώντας» την σπουδαία ερμηνεύτρια.

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Lifestyle

Μαίρη Λίντα
Φωτογραφία: INTIME NEWS / Papadakispress
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Η Μαίρη Λίντα άφησε την τελευταία της πνοή τα ξημερώματα της Τετάρτης 22 Ιουλίου.
  • Διάσημοι Έλληνες καλλιτέχνες τιμούν τη μνήμη της σπουδαίας ερμηνεύτριας με αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
  • Η Άννα Βίσση, η οποία συνεργάστηκε μαζί της, συγκίνησε με το «αντίο» της, αναφέροντας: «Αντίο αιώνια φωνή. Αντίο λαμπερό χαμόγελο. Αντίο Μαίρη…!».

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Η Μαίρη Λίντα ύστερα από 91 χρόνια ζωής, στη διάρκεια των οποίων βίωσε και την απόλυτη επιτυχία, άφησε την τελευταία της πνοή τα ξημερώματα της Τετάρτης 22 Ιουλίου. Διάσημοι Έλληνες καλλιτέχνες έχουν πραγματοποιήσει αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με τις οποίες τιμούν τη μνήμη μιας γυναίκας που διέγραψε μία σπουδαία πορεία στον χώρο της τέχνης.

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Η Άννα Βίσση, η οποία συνεργάστηκε πριν από χρόνια με την Μαίρη Λίντα, συγκίνησε με το «αντίο» της.

Σε Instagram story της, δημοσίευσε μία φωτογραφία της αείμνηστης ερμηνεύτριας. Στο ασπρόμαυρο στιγμιότυπο, η σπουδαία καλλιτέχνις ποζάρει στον φακό της κάμερας, με το χαμόγελό της να «φωτίζει» όλη την εικόνα.

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«Αντίο αιώνια φωνή. Αντίο λαμπερό χαμόγελο. Αντίο Μαίρη…!», ανέφερε η Άννα Βίσση στην ανάρτησή της.

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