Δέσποινα Βανδή: Η ανάρτηση του Βασίλη Μπισμπίκη για τα γενέθλιά της – Η ρομαντική φωτογραφία και το τρυφερό μήνυμα

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Η Δέσποινα Βανδή και ο Βασίλης Μπισμπίκης είναι ένα από τα πιο αγαπητά ζευγάρια της εγχώριας showbiz. Την Τετάρτη 22 Ιουλίου, η επιτυχημένη ερμηνεύτρια έχει γενέθλια, και ο συνοδοιπόρος της σε αυτή τη ζωή, έκανε μία άκρως τρυφερή ανάρτηση στο Instagram προφίλ του, προκειμένου να της ευχηθεί και δημοσίως.

Στη δημοσίευσή του, ο Βασίλης Μπισμπίκης κοινοποίησε μία όμορφη φωτογραφία, από βραδινή τους έξοδο. Στο στιγμιότυπο, το οποίο έχει τραβήξει η Δέσποινα Βανδή, το ζευγάρι ποζάρει κοιτώντας την κάμερα, με το χαμόγελο της τραγουδίστριας να αποτυπώνει την ευτυχία που νιώθει.

Ο ηθοποιός στη λεζάντα με την οποία έχει συνοδέψει το στιγμιότυπο, αναφέρει ότι: «Χρόνια σου πολλά άγγελε μου…».

«Ο Βασίλης είναι ευλογία που ήρθε στη ζωή μου»

Σε συνέντευξή της το 2025, στο «Στούντιο 4», η Δέσποινα Βανδή είχε εξομολογηθεί: «Ο Βασίλης ήρθε σε μια περίοδο που δεν έψαχνα καν αυτό που αναζητούσα! Πραγματικά δηλαδή ήταν κεραυνός εν αιθρία όταν μου ήρθε.

Τον είδα πρώτη φορά στο θέατρο, στην παράσταση “Άνθρωποι και ποντίκια”. Δεν το έπαθα όμως εκεί για να πω την αλήθεια. Μετά τον κάλεσα και εγώ κάπου που τραγουδούσα και όταν τον είδα είπα “Χριστέ μου” και πρώτη φορά με “βάρεσε” κατευθείαν. Δεν ήξερα τίποτα για τον Βασίλη, καθόλου!».

«Είμαστε δυο άνθρωποι που είμαστε πολύ χαρούμενοι που είμαστε μαζί, νιώθουν απόλυτη ζεστασιά οι ψυχές μας και γαληνεύει ο ένας με τον άλλον…

Ο Βασίλης για μένα είναι ευλογία το ότι ήρθε στη ζωή μου! Ευλογία! Το αύριο δεν το ξέρει κανείς, αλλά ο Βασίλης είναι ευλογία που ήρθε στη ζωή μου», είχε εξηγήσει σε άλλο σημείο.