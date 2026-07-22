Επιχείρηση «Ασπίδες»: Σύσταση σε εμπορικά πλοία που συνδέονται με Ισραήλ, ΗΠΑ και Σαουδική Αραβία να αποφεύγουν την Ερυθρά Θάλασσα

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Η ευρωπαϊκή ναυτική επιχείρηση «Ασπίδες» (EUNAVFOR ASPIDES) κάλεσε τα εμπορικά πλοία που συνδέονται με το Ισραήλ, τις Ηνωμένες Πολιτείες ή τη Σαουδική Αραβία να αποφεύγουν τη διέλευση από την Ερυθρά Θάλασσα και τον Κόλπο του Άντεν, καθώς αυξάνεται ο κίνδυνος επιθέσεων από τους αντάρτες Χούθι της Υεμένης. Ήδη αρκετά πλοία έχουν αλλάξει πορεία, μετά τις νέες απειλές της φιλοϊρανικής οργάνωσης κατά της ναυσιπλοΐας.

Τέσσερα δεξαμενόπλοια άλλαξαν σήμερα τη διαδρομή τους στην Ερυθρά Θάλασσα, με τα δύο να δηλώνουν πλέον ως νέο προορισμό τη Διώρυγα του Σουέζ, αφού οι Χούθι προειδοποίησαν ότι θα επιτίθενται σε πλοία που κατευθύνονται προς λιμάνια της Σαουδικής Αραβίας.

Σύμφωνα με στοιχεία παρακολούθησης πλοίων από τις πλατφόρμες LSEG και MarineTraffic, καθώς και ανάλυση της βρετανικής εταιρείας διαχείρισης ναυτιλιακών κινδύνων Vanguard, τα άλλα δύο δεξαμενόπλοια άλλαξαν επίσης πορεία, δηλώνοντας ως προορισμό ανοικτά ύδατα στην Ερυθρά Θάλασσα.

Προειδοποίηση από τις «Ασπίδες»

Παράλληλα, ένα πέμπτο πλοίο, μεταφοράς οχημάτων, φέρεται να εγκατέλειψε την πορεία του στον Κόλπο του Άντεν, ενώ είχε δηλώσει ως επόμενο προορισμό το σαουδαραβικό λιμάνι της Τζέντα.

Οι κινήσεις αυτές ακολουθούν τη νεότερη οδηγία της ευρωπαϊκής αποστολής «Ασπίδες», η οποία προειδοποιεί ότι τα εμπορικά πλοία με δεσμούς με το Ισραήλ, τις ΗΠΑ ή τη Σαουδική Αραβία αντιμετωπίζουν αυξημένο κίνδυνο να γίνουν στόχος επιθέσεων από τους Χούθι.

«Η EUNAVFOR ASPIDES συνιστά στα εμπορικά πλοία που συνδέονται με ισραηλινά, αμερικανικά ή σαουδαραβικά συμφέροντα να αποφεύγουν τη διέλευση από την Ερυθρά Θάλασσα και τον Κόλπο του Άντεν έως ότου μειωθεί το επίπεδο της απειλής», αναφέρεται σε σχετική οδηγία προς τη ναυτιλιακή βιομηχανία, την οποία είδε το Reuters.

Στροφή προς το Σουέζ

Ήδη από την Τρίτη, τρία δεξαμενόπλοια που μετέφεραν σαουδαραβικό αργό πετρέλαιο με προορισμό την Κίνα και την Ινδία πραγματοποίησαν αναστροφή στην Ερυθρά Θάλασσα, επιλέγοντας να κατευθυνθούν προς τη Διώρυγα του Σουέζ αντί να συνεχίσουν κοντά στις ακτές της Υεμένης, όπου δραστηριοποιούνται οι Χούθι.