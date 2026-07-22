Σπάζοντας κάθε όριο: Ποδήλατο πάνω σε αερόστατο και βουτιά στο κενό – Εντυπωσιακό βίντεο

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Ο Αυστριακός πρωταθλητής Elias Schwarzler πέτυχε ένα άκρως εντυπωσιακό επίτευγμα συνδυάζοντας μάλιστα τρεις διαφορετικές μορφές ακραίων σπορ, καθώς έγινε ο πρώτος άνθρωπος στον κόσμο που οδήγησε mountain bike πάνω σε αερόστατο εν πτήσει και στη συνέχεια πραγματοποίησε άλμα στο κενό.

Το εγχείρημα πραγματοποιήθηκε κοντά στη βουλγαρική πόλη Σούμεν. Ο 30χρονος ανέβηκε στην κορυφή του αερόστατου, σε ύψος περίπου 950 μέτρων, πήρε φόρα με το ποδήλατό του και εκτέλεσε διπλή εμπρόσθια τούμπα (double frontflip) πριν εγκαταλείψει το ποδήλατο στον αέρα.

Στη συνέχεια άνοιξε με επιτυχία το αλεξίπτωτό του και προσγειώθηκε με ασφάλεια, ολοκληρώνοντας ένα εγχείρημα που θεωρείται το πρώτο του είδους του παγκοσμίως, σύμφωνα με την ΕΡΤ.

Σύμφωνα με τους διοργανωτές, το άλμα συνδύασε τρία διαφορετικά αθλήματα ακραίας δράσης: ορεινή ποδηλασία (mountain biking), αερόστατο και BASE jumping.

Κατά τη διάρκεια της προσπάθειας, ο Schwarzler φέρεται να έφτασε τα 272 χιλιόμετρα την ώρα, καταγράφοντας μία από τις ταχύτερες ταχύτητες που έχουν επιτευχθεί σε αντίστοιχο εγχείρημα.