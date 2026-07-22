Red Code σε Αττική, Εύβοια και Ρόδο την Πέμπτη – «Πορτοκαλί» συναγερμός για πυρκαγιές

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Σε Red Code τίθενται η Αττική, η Εύβοια και η Ρόδος για αύριο, Πέμπτη 23 Ιουλίου, λόγω του πολύ υψηλού κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με πηγές από το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας αύριο τίθενται σε κατάσταση κινητοποίησης (Red Code) οι παρακάτω περιοχές:

• Περιφέρεια Αττικής,

• Περιφερειακή Ενότητα Εύβοιας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

• Περιφερειακή Ενότητα Ρόδου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, καθώς, σύμφωνα με τον Ημερήσιο Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιών της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, στις συγκεκριμένες περιοχές προβλέπεται πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία κινδύνου 4).

Οι ίδιες πηγές επισημαίνουν ότι η κατάσταση κινητοποίησης (Red Code) προβλέπει την πλήρη κινητοποίηση του Εθνικού Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας, με την ενεργοποίηση και ανάπτυξη του αναγκαίου ανθρώπινου δυναμικού, καθώς και των απαιτούμενων μέσων και πόρων, προκειμένου να διασφαλιστεί η μέγιστη επιχειρησιακή ετοιμότητα για την αντιμετώπιση ενδεχόμενων πυρκαγιών και τη διαχείριση των συνεπειών τους.

Στο πλαίσιο αυτό, οι Δήμοι και οι Περιφέρειες των περιοχών που τίθενται σε κατάσταση κινητοποίησης καλούνται να συγκαλέσουν άμεσα τα Τοπικά Επιχειρησιακά Συντονιστικά Όργανα Πολιτικής Προστασίας (Τ.Ε.Σ.Ο.Π.Π.) και τα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Συντονιστικά Όργανα Πολιτικής Προστασίας (Π.Ε.Σ.Ο.Π.Π.), προκειμένου να εξετάσουν όλα τα ζητήματα που σχετίζονται με την επιχειρησιακή ετοιμότητα και τον συντονισμό των εμπλεκόμενων φορέων για την πρόληψη και αντιμετώπιση δασικών πυρκαγιών.

Το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας καλεί τους πολίτες να επιδείξουν ιδιαίτερη προσοχή, να αποφεύγουν κάθε ενέργεια που μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά και να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των αρμόδιων Αρχών. Σε περίπτωση εκδήλωσης πυρκαγιάς, οι πολίτες καλούνται να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών και τις ειδοποιήσεις που αποστέλλονται μέσω του 112.

Ο «χάρτης»: Στο «πορτοκαλί» Αττική, Εύβοια και Ρόδος

Σύμφωνα με τον χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας (civilprotection.gov.gr), για αύριο Πέμπτη (23/7) προβλέπεται πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς στις παρακάτω περιοχές:

Αττική

Εύβοια

Ρόδος

Οι προβλέψεις για ιδιαίτερα υψηλές θερμοκρασίες και ανέμους δημιουργούν επικίνδυνες συνθήκες για την έναρξη και ταχεία εξάπλωση δασικών και αγροτοδασικών πυρκαγιών.