Φωτιά στην Κεφαλονιά – Μήνυμα του 112 για ετοιμότητα

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Συναγερμός έχει σημάνει στην Πυροσβεστική για φωτιά που εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης (22/7) σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Καλλιγάτα, στην Κεφαλονιά.

Μάλιστα πριν από λίγο εστάλη και μήνυμα από το 112 που καλεί τους κατοίκους και τους επισκέπτες να βρίσκονται σε ετοιμότητα.

«Πυρκαγιά στην περιοχή Καλλιγάτα της Περιφερειακής Ενότητας Κεφαλληνίας. Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών» αναφέρεται στο μήνυμα του 112.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, στο σημείο βρίσκονται και επιχειρούν 16 πυροσβέστες με 4 οχήματα, μία ομάδα πεζοπόρο της 16ης ΕΜΟΔΕ, ενώ από αέρος επιχειρούν 4 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο. Συνδράμουν και υδροφόρες των δήμων.