Φωτιά στην Κεφαλονιά – Μήνυμα του 112 για ετοιμότητα

Συναγερμός έχει σημάνει στην Πυροσβεστική Υπηρεσία για φωτιά που εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης 22 Ιουλίου 2026 σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Καλλιγάτα της Κεφαλονιάς. Εστάλη μήνυμα από το 112 που καλεί τους κατοίκους και τους επισκέπτες να βρίσκονται σε ετοιμότητα, ενώ στο σημείο επιχειρούν 16 πυροσβέστες με 4 οχήματα, δύο πεζοπόρα τμήματα και υδροφόρες των δήμων.

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ελικόπτερο - φωτιά - πυροσβεστική
φωτογραφία αρχείου
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Συναγερμός έχει σημάνει στην Πυροσβεστική για φωτιά που εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης (22/7) σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Καλλιγάτα, στην Κεφαλονιά.
  • Εστάλη μήνυμα από το 112 που καλεί τους κατοίκους και τους επισκέπτες να βρίσκονται σε ετοιμότητα. Το μήνυμα αναφέρει: «Πυρκαγιά στην περιοχή Καλλιγάτα της Περιφερειακής Ενότητας Κεφαλληνίας. Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών».
  • Στο σημείο επιχειρούν 16 πυροσβέστες με 4 οχήματα και δύο ομάδες πεζοπόρων τμημάτων, ενώ συνδράμουν και υδροφόρες των δήμων.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Συναγερμός έχει σημάνει στην Πυροσβεστική για φωτιά που εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης (22/7) σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Καλλιγάτα, στην Κεφαλονιά.

Μάλιστα πριν από λίγο εστάλη και μήνυμα από το 112 που καλεί τους κατοίκους και τους επισκέπτες να βρίσκονται σε ετοιμότητα.

«Πυρκαγιά στην περιοχή Καλλιγάτα της Περιφερειακής Ενότητας Κεφαλληνίας. Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών» αναφέρεται στο μήνυμα του 112.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, στο σημείο βρίσκονται και επιχειρούν 16 πυροσβέστες με 4 οχήματα, μία ομάδα πεζοπόρο της 16ης ΕΜΟΔΕ, ενώ από αέρος επιχειρούν 4 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο. Συνδράμουν και υδροφόρες των δήμων.

 

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