Κόντρα ΠΑΣΟΚ – Γεωργιάδη για Σαλμά και Novartis

Πολιτική αντιπαράθεση έχει ξεσπάσει μεταξύ του ΠΑΣΟΚ και του Άδωνι Γεωργιάδη, μετά την κατάθεση μηνυμάτων από τον Μάριο Σαλμά στην Ολομέλεια της Βουλής για τον Υπουργό Υγείας και την υπόθεση Novartis. Το ΠΑΣΟΚ ζητά άμεσες απαντήσεις και ενδεχόμενη παραίτηση, ενώ ο Άδωνις Γεωργιάδης απορρίπτει τις κατηγορίες ως μέρος σκευωρίας και αναφέρεται σε επικείμενες δικαστικές διώξεις.

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Πολιτική

Άδωνις Γεωργιάδης, ΠΑΣΟΚ
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Πολιτική κόντρα έχει ξεσπάσει μεταξύ του ΠΑΣΟΚ και του Άδωνι Γεωργιάδη, μετά τις καταγγελίες του βουλευτή Μάριου Σαλμά στη Βουλή για μηνύματα με τον Υπουργό Υγείας. Στα μηνύματα αυτά, ο κ. Γεωργιάδης φέρεται να είχε παραδεχθεί ότι ζήτησε διαφήμιση από τον Κ. Φρουζή της Novartis.- Το ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ σε ανακοίνωσή του τονίζει ότι «τα όσα κατήγγειλε σήμερα ο κ. Σαλμάς από το βήμα της Ολομέλειας της Βουλής για τον Άδωνι Γεωργιάδη εγείρουν εξαιρετικά σοβαρά ερωτήματα που δεν μπορούν να μείνουν αναπάντητα». Από το ΠΑΣΟΚ επισημαίνουν ότι «ο Υπουργός Υγείας οφείλει να τοποθετηθεί χωρίς υπεκφυγές. Διαφορετικά, η παραίτησή του αποτελεί μονόδρομο».- Ο Άδωνις Γεωργιάδης απάντησε μέσω ανάρτησης στο Χ, τονίζοντας ότι «στην γελοιότητα του @pasok του @androulakisnick όμως δεν μπορώ να μήν απαντήσω». Κατηγόρησε το ΠΑΣΟΚ για λαϊκισμό, υπενθυμίζοντας ότι οι ίδιες κατηγορίες συμπεριλαμβάνονταν στη «Δικογραφία της κας Τουλουπάκη τότε που μαζί με το Πασόκ την θεωρούσαμε σκευωρία», και ανακοίνωσε μηνύσεις κατά των κ. Πολάκη και Σαλμά.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Πολιτική κόντρα μεταξύ του ΠΑΣΟΚ και του Άδωνι Γεωργιάδη έχει ξεσπάσει μετά τα μηνύματα που κατέθεσε ο Μάριος Σαλμάς στην Ολομέλεια της Βουλής. Πρόκειται για μηνύματα που είχε ανταλλάξει με τον υπουργό Υγείας, στα οποία, κατά τον ίδιο, ο κ. Γεωργιάδης φέρεται να του είχε παραδεχθεί πως είχε ζητήσει από τον πρώην ισχυρό άνδρα της Novartis Κ. Φρουζή να δώσει διαφήμιση σε ΜΜΕ, ενώ είχε παραδεχθεί πως είχε στηρίξει σε δίκη τον προστατευόμενο μάρτυρα Ν. Μανιαδάκη με το επιχείρημα ότι αντιστάθηκε στην εισαγγελέα της υπόθεσης Ελένη Τουλουπάκη.

Άδωνις Γεωργιάδης: Απάντηση σε Σαλμά – «Δεν ανοίγω διάλογο εκτός των Δικαστηρίων, στην σκευωρία Novartis είχε πρωταγωνιστικό λόγο»

Σημειώνεται ότι ο Άδωνις Γεωργιάδης απάντησε μέσω ανάρτησης στο Χ στα όσα είπε ο ανεξάρτητος (και πρώην γαλάζιος) βουλευτής Μάριος Σαλμάς στην τοποθέτησή του στη Βουλή, γράφοντας, μεταξύ άλλων ότι «δεν ανοίγω κανέναν διάλογο εκτός της αίθουσας των Δικαστηρίων, στην έναρξη της σκευωρίας Novartis είχε πρωταγωνιστικό λόγο».

Η ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ

Το ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ αναφέρει σε ανακοίνωσή του ότι «τα όσα κατήγγειλε σήμερα ο κ. Σαλμάς από το βήμα της Ολομέλειας της Βουλής για τον Άδωνι Γεωργιάδη εγείρουν εξαιρετικά σοβαρά ερωτήματα που δεν μπορούν να μείνουν αναπάντητα».

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Σύμφωνα με την Χαριλάου Τρικούπη, «οι καταγγελίες για παθητική δωροδοκία, διαφθορά και διαπλοκή είναι εξαιρετικά βαριές και απαιτούν άμεσες, καθαρές και τεκμηριωμένες απαντήσεις».

Καταλήγοντας, από το ΠΑΣΟΚ επισημαίνουν ότι «ο Υπουργός Υγείας οφείλει να τοποθετηθεί χωρίς υπεκφυγές. Διαφορετικά, η παραίτησή του αποτελεί μονόδρομο».

Η απάντηση του Άδωνι Γεωργιάδη

Ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης τονίζει σε ανάρτησή του στο Χ, ότι «στην γελοιότητα του @pasok του @androulakisnick όμως δεν μπορώ να μήν απαντήσω».

«Κύριοι του ΠΑΣΟΚ όσα είπε σήμερα στην Βουλή ο κ. Σαλμάς για μένα και τη Novartis συμπεριλαμβάνονται στην Δικογραφία της κας Τουλουπάκη τότε που μαζί με το Πασόκ την θεωρούσαμε σκευωρία, καθώς στην ίδια δικογραφία κατηγορούσαν και τον πρώην Πρόεδρό του. Σήμερα για να λαϊκίσει ο θλιβερός Πρόεδρος του Πασόκ είναι ικανός να θεωρήσει τις κατηγορίες των καταδικασμένων αμετάκλητα ψευδομαρτύρων ως αληθινές και να πει ακόμη και τον Ευάγγελο Βενιζέλο κλέφτη, αρκεί να κατηγορήσουν εμένα. Και μετά αναρωτιούνται γιατί πάνε από το κακό στο χειρότερο. Θλίψη!

Συνεχίζοντας, ο υπουργός Υγείας τονίζει πως «όσες απορίες έχουν οι του ΠΑΣΟΚ μπορούν να τις λύσουν παρακολουθώντας τις σχετικές δίκες που θα ακολουθήσουν στις μηνύσεις μου κατά των κ. Πολάκη (έχει ήδη προσδιοριστεί η δίκη) και Σαλμά. Κατάντια».

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