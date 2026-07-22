Κόντρα ΠΑΣΟΚ – Γεωργιάδη για Σαλμά και Novartis

Πολιτική κόντρα μεταξύ του ΠΑΣΟΚ και του Άδωνι Γεωργιάδη έχει ξεσπάσει μετά τα μηνύματα που κατέθεσε ο Μάριος Σαλμάς στην Ολομέλεια της Βουλής. Πρόκειται για μηνύματα που είχε ανταλλάξει με τον υπουργό Υγείας, στα οποία, κατά τον ίδιο, ο κ. Γεωργιάδης φέρεται να του είχε παραδεχθεί πως είχε ζητήσει από τον πρώην ισχυρό άνδρα της Novartis Κ. Φρουζή να δώσει διαφήμιση σε ΜΜΕ, ενώ είχε παραδεχθεί πως είχε στηρίξει σε δίκη τον προστατευόμενο μάρτυρα Ν. Μανιαδάκη με το επιχείρημα ότι αντιστάθηκε στην εισαγγελέα της υπόθεσης Ελένη Τουλουπάκη.

Σημειώνεται ότι ο Άδωνις Γεωργιάδης απάντησε μέσω ανάρτησης στο Χ στα όσα είπε ο ανεξάρτητος (και πρώην γαλάζιος) βουλευτής Μάριος Σαλμάς στην τοποθέτησή του στη Βουλή, γράφοντας, μεταξύ άλλων ότι «δεν ανοίγω κανέναν διάλογο εκτός της αίθουσας των Δικαστηρίων, στην έναρξη της σκευωρίας Novartis είχε πρωταγωνιστικό λόγο».

Η ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ

Το ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ αναφέρει σε ανακοίνωσή του ότι «τα όσα κατήγγειλε σήμερα ο κ. Σαλμάς από το βήμα της Ολομέλειας της Βουλής για τον Άδωνι Γεωργιάδη εγείρουν εξαιρετικά σοβαρά ερωτήματα που δεν μπορούν να μείνουν αναπάντητα».

Σύμφωνα με την Χαριλάου Τρικούπη, «οι καταγγελίες για παθητική δωροδοκία, διαφθορά και διαπλοκή είναι εξαιρετικά βαριές και απαιτούν άμεσες, καθαρές και τεκμηριωμένες απαντήσεις».

Καταλήγοντας, από το ΠΑΣΟΚ επισημαίνουν ότι «ο Υπουργός Υγείας οφείλει να τοποθετηθεί χωρίς υπεκφυγές. Διαφορετικά, η παραίτησή του αποτελεί μονόδρομο».

Η απάντηση του Άδωνι Γεωργιάδη

Ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης τονίζει σε ανάρτησή του στο Χ, ότι «στην γελοιότητα του @pasok του @androulakisnick όμως δεν μπορώ να μήν απαντήσω».

«Κύριοι του ΠΑΣΟΚ όσα είπε σήμερα στην Βουλή ο κ. Σαλμάς για μένα και τη Novartis συμπεριλαμβάνονται στην Δικογραφία της κας Τουλουπάκη τότε που μαζί με το Πασόκ την θεωρούσαμε σκευωρία, καθώς στην ίδια δικογραφία κατηγορούσαν και τον πρώην Πρόεδρό του. Σήμερα για να λαϊκίσει ο θλιβερός Πρόεδρος του Πασόκ είναι ικανός να θεωρήσει τις κατηγορίες των καταδικασμένων αμετάκλητα ψευδομαρτύρων ως αληθινές και να πει ακόμη και τον Ευάγγελο Βενιζέλο κλέφτη, αρκεί να κατηγορήσουν εμένα. Και μετά αναρωτιούνται γιατί πάνε από το κακό στο χειρότερο. Θλίψη!

Συνεχίζοντας, ο υπουργός Υγείας τονίζει πως «όσες απορίες έχουν οι του ΠΑΣΟΚ μπορούν να τις λύσουν παρακολουθώντας τις σχετικές δίκες που θα ακολουθήσουν στις μηνύσεις μου κατά των κ. Πολάκη (έχει ήδη προσδιοριστεί η δίκη) και Σαλμά. Κατάντια».