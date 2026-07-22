Άδωνις Γεωργιάδης: Απάντηση σε Σαλμά – «Δεν ανοίγω διάλογο εκτός των Δικαστηρίων, στην σκευωρία Novartis είχε πρωταγωνιστικό λόγο»

Απάντηση μέσω ανάρτησης στο Χ έδωσε ο Άδωνις Γεωργιάδης στα όσα είπε ο ανεξάρτητος (και πρώην γαλάζιος) βουλευτής Μάριος Σαλμάς στην τοποθέτησή του στη Βουλή για τον υπουργό Υγείας.

«Δεν ανοίγω διάλογο εκτός των Δικαστηρίων»

«Δεν ανοίγω κανέναν διάλογο εκτός της αίθουσας των Δικαστηρίων, στην έναρξη της σκευωρίας Novartis είχε πρωταγωνιστικό λόγο» υπογράμμισε χαρακτηριστικά ο κύριος Γεωργιάδης.

Ειδικότερα ο υπουργός Υγείας σημείωσε πως η απάντησή του σε όσους αμφισβητούν την ηθική του, θα είναι πάντα η ίδια, και αυτή θα έρχεται πάντα μέσα από την Ελληνική Δικαιοσύνη η οποία «θα αποδώσει στον καθένα μας αυτό που του πρέπει.

Ο κ. Σαλμάς είχε εμφανιστεί προ ημερών σε εκπομπή στο @kontrachannel και είχε «προβλέψει» ότι: «όταν μιλήσω στην Βουλή στην άρση της ασυλίας μου ο κ. Γεωργιάδης θα παύσει να είναι Υπουργός…»… τον διαβεβαιώνω ότι αν και σήμερα με διάφορες ανοησίες -πχ με γραπτό μου μνμ που του…

Εγώ δεν είμαι από αυτούς που κάνουν λογοπαίγνια και στέλνουν λουλούδια σε όσους τους λένε κλέφτες, εγώ τους πάω στο σκαμνί διότι δεν έχω απολύτως τίποτε να φοβηθώ και από κανέναν».

— Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) July 22, 2026

Υπενθυμίζεται, πως ο Άδωνις Γεωργιάδης έχει καταθέσει μήνυση εναντίον του κυρίου Σαλμά για συκοφαντική δυσφήμιση μετά από δημόσιες καταγγελίες του ανεξάρτητου πλέον βουλευτή για στημένους διαγωνισμούς.

Ισχυρισμό που ο κ. Σαλμάς, νωρίτερα στην τοποθέτηση του στη Βουλή απέρριψε λέγοντας: «Ο κ. Γεωργιάδης με μήνυσε για όσα είπα σε συνέντευξη μου. Δεν είπα κανένα συγκεκριμένο γεγονός που συνέβη σε χώρο και χρόνο που αφορά τον κ. Γεωργιάδη. Δεν στοιχειοθετείται το αδίκημα της συκοφαντικής δυσφήμισης».

Επίσης, υποστήριξε ότι υπήρξε απόπειρα επηρεασμού του προστατευόμενου μάρτυρα Νίκου Μανιαδάκη από τον κ. Γεωργιάδη, μεταξύ των οποίων, όπως είπε, υπήρξαν επικοινωνίες, ζητώντας να ανοίξει εκ νέου ο φάκελος της υπόθεσης.