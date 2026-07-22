Πειραιάς: Συνεχίζονται οι έλεγχοι στο εγκαταλελειμμένο βενζινάδικο – Μεταβαίνει και ειδική ομάδα από την 1η ΕΜΑΚ

Επιχείρηση της Πυροσβεστικής βρίσκεται σε εξέλιξη στον Πειραιά για τον έλεγχο διαρροής φυσικού αερίου σε ένα κλειστό πρατήριο υγρών καυσίμων, στην συμβολή των οδών Ομηρίδου Σκυλίτση και Πυθαγόρα. Οι αρχές έχουν προχωρήσει σε προληπτική εκκένωση των γύρω πολυκατοικιών και σε διακοπή της κυκλοφορίας σε κεντρικούς δρόμους της περιοχής.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση της Πυροσβεστικής στον Πειραιά για έλεγχο διαρροής φυσικού αερίου σε εγκαταλελειμμένο πρατήριο υγρών καυσίμων.
  • Στο σημείο επιχειρούν 29 πυροσβέστες με 11 οχήματα, ενώ μεταβαίνει και ειδική ομάδα από την 1η ΕΜΑΚ. Το πρατήριο παραμένει κλειστό.
  • Οι αρχές προχώρησαν σε προληπτική εκκένωση των γύρω πολυκατοικιών και διακοπή της κυκλοφορίας σε κεντρικούς δρόμους της περιοχής.

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Σε εξέλιξη είναι επιχείρηση της Πυροσβεστικής για έλεγχο διαρροής φυσικού αερίου σε πρατήριο υγρών καυσίμων, που βρίσκεται στη συμβολή των οδών Ομηρίδου Σκυλίτση και Πυθαγόρα στον Πειραιά. Όπως μετέδωσε το enikos.gr, πρόκειται για εγκαταλελειμμένο βενζινάδικο.

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Όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, το Κέντρο Επιχειρήσεων ενημερώθηκε για το περιστατικό περίπου στις 11:30 και στο σημείο βρίσκονται 29 πυροσβέστες με 11 οχήματα από τις Πυροσβεστικές Υπηρεσίες Πειραιά, Μεγάρων και Ελευσίνας, ενώ μεταβαίνει και ειδική ομάδα από την 1η ΕΜΑΚ.

Το πρατήριο υγρών καυσίμων είναι κλειστό, ενώ οι αρχές έχουν προχωρήσει σε προληπτική εκκένωση των γύρω πολυκατοικιών.

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Λόγω του περιστατικού η αστυνομία έχει προχωρήσει σε διακοπή της κυκλοφορίας στην οδό Ομηρίδου Σκυλίτση από το ύψος της οδού Γρ. Λαμπράκη και στην οδό 34ου Συντάγματος Πεζικού από το ύψος της οδού Διστόμου.

Επιπρόσθετα πραγματοποιούνται εκτροπές στη συμβολή των οδών Δεληγιώργη και Πύλης καθώς και στη συμβολή της Πύλης με την οδό Γεννναδίου.

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