Φωτιά σε χαμηλή βλάστηση στο Αγρίνιο – Επιχειρούν και 4 αεροσκάφη

Φωτιά εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης (22/7) σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Ανω Κεράσοβο, στο Αγρίνιο Αιτωλοακαρνανίας.
Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό περίπου στις 14:30 για τη φωτιά και κινητοποίησε άμεσα επίγειες και εναέριες δυνάμεις.
Στο έργο της κατάσβεσης λαμβάνουν μέρος 23 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρων της 6ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και 8 οχήματα. Για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί 4 αεροσκάφη. Συνδρομή στο έργο του Πυροσβεστικού Σώματος παρέχουν υδροφόρες του δήμου Αγρινίου.
Σημειώνεται ότι η περιοχή σήμερα βρίσκεται σε υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς (κατηγορία 3). Στο σημείο μεταβαίνει το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Αιτωλοακαρνανίας προκειμένου να διερευνήσει τα αίτια της πυρκαγιάς.