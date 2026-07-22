Φωτιά σε χαμηλή βλάστηση στο Αγρίνιο – Επιχειρούν και 4 αεροσκάφη

Φωτιά εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης (22/7) σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Άνω Κεράσοβο, στο Αγρίνιο Αιτωλοακαρνανίας. Στο έργο της κατάσβεσης λαμβάνουν μέρος επίγειες και εναέριες δυνάμεις, συμπεριλαμβανομένων 23 πυροσβεστών, εθελοντών και 4 αεροσκαφών, με συνδρομή από υδροφόρες του δήμου. Το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού μεταβαίνει στο σημείο για τη διερεύνηση των αιτιών, καθώς η περιοχή βρίσκεται σε υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Φωτιά εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης (22/7) σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Ανω Κεράσοβο, στο Αγρίνιο Αιτωλοακαρνανίας. – Στο έργο της κατάσβεσης λαμβάνουν μέρος 23 πυροσβέστες, εθελοντές και 8 οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί 4 αεροσκάφη. – Η περιοχή βρίσκεται σε υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς και το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αιτωλοακαρνανίας μεταβαίνει στο σημείο για να διερευνήσει τα αίτια.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Φωτιά εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης (22/7) σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Ανω Κεράσοβο, στο Αγρίνιο Αιτωλοακαρνανίας.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό περίπου στις 14:30 για τη φωτιά και κινητοποίησε άμεσα επίγειες και εναέριες δυνάμεις.

Στο έργο της κατάσβεσης λαμβάνουν μέρος 23 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρων της 6ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και 8 οχήματα. Για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί 4 αεροσκάφη. Συνδρομή στο έργο του Πυροσβεστικού Σώματος παρέχουν υδροφόρες του δήμου Αγρινίου.

Σημειώνεται ότι η περιοχή σήμερα βρίσκεται σε υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς (κατηγορία 3). Στο σημείο μεταβαίνει το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Αιτωλοακαρνανίας προκειμένου να διερευνήσει τα αίτια της πυρκαγιάς.

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