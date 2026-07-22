Ιός Δυτικού Νείλου: Επιβεβαιωμένο κρούσμα σε Βάρη – Βούλα – Βουλιαγμένη

Επιβεβαιωμένο κρούσμα λοίμωξης από τον ιό του Δυτικού Νείλου καταγράφηκε στον δήμο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, μία εβδομάδα μετά από αντίστοιχο περιστατικό στη Γλυφάδα. Σύμφωνα με τον ΕΟΔΥ, ο ιός μεταδίδεται μέσω μολυσμένων κουνουπιών, με τους ηλικιωμένους και τα άτομα με υποκείμενα νοσήματα να διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο σοβαρής νόσησης. Ο δήμος υλοποιεί συστηματικά εφαρμογές καταπολέμησης κουνουπιών σε συνεργασία με τον ΕΟΔΥ και την Περιφέρεια Αττικής

EN
Επιμέλεια:
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Κοινωνία

Κουνούπια: Το απλό κόλπο για να τα κρατήσετε μακριά από το σπίτι με 1 κοινό υλικό που «μισούν»
Πηγή φωτογραφίας: freepik
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Επιβεβαιωμένο κρούσμα λοίμωξης από τον ιό του Δυτικού Νείλου καταγράφηκε την Τετάρτη στον δήμο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, μία εβδομάδα μετά από εκείνο που παρουσιάστηκε στη Γλυφάδα.
  • Ο ιός του Δυτικού Νείλου μεταδίδεται κυρίως μέσω του τσιμπήματος μολυσμένων κοινών κουνουπιών. Ηλικιωμένοι και άτομα με υποκείμενα νοσήματα διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο σοβαρής νόσησης.
  • Ο δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης υλοποιεί συστηματικά προγραμματισμένες εφαρμογές καταπολέμησης των κουνουπιών και έχουν γίνει ήδη όλοι οι προγραμματισμένοι ψεκασμοί, καθώς και δύο έκτακτες εφαρμογές την τελευταία εβδομάδα.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Επιβεβαιωμένο κρούσμα λοίμωξης από τον ιό του Δυτικού Νείλου καταγράφηκε την Τετάρτη στον δήμο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, μία εβδομάδα μετά από εκείνο που παρουσιάστηκε στη Γλυφάδα.

Σύμφωνα με τους ειδικούς του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ), ο ιός του Δυτικού Νείλου μεταδίδεται κυρίως μέσω του τσιμπήματος μολυσμένων κοινών κουνουπιών και δεν μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο με την καθημερινή κοινωνική επαφή. Στη μεγάλη πλειονότητα των περιπτώσεων η λοίμωξη είναι ασυμπτωματική ή εκδηλώνεται με ήπια συμπτώματα, ωστόσο ηλικιωμένοι και άτομα με υποκείμενα νοσήματα διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο σοβαρής νόσησης.

Όπως αναφέρει σε σχετική ανακοίνωσή του ο δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, υλοποιεί συστηματικά για την προστασία της δημόσιας υγείας προγραμματισμένες εφαρμογές καταπολέμησης των κουνουπιών και συγκεκριμένα προνυμφοκτονίας και ακμαιοκτονίας σε δημόσιους χώρους. Έχουν ήδη γίνει όλοι οι προγραμματισμένοι ψεκασμοί, και την τελευταία εβδομάδα έχουν γίνει και δύο έκτακτες. «Οι εφαρμογές θα συνεχιστούν το επόμενο χρονικό διάστημα και για όσο χρειαστεί, σημειώνεται.

Οι υπηρεσίες του δήμου βρίσκονται σε συνεχή συνεργασία με τον ΕΟΔΥ και την Περιφέρεια Αττικής, ώστε να λαμβάνονται άμεσα όλα τα προβλεπόμενα μέτρα προστασίας.

Google Προσθέστε το ENIKOS στην Google
Ακολουθήστε το ENIKOS στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ