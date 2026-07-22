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Ένα πρωτοφανές συμβάν στον τομέα της τεχνολογίας φέρνει στο φως η OpenAI, αποκαλύπτοντας πως ένα από τα προηγμένα συστήματα Τεχνητής Νοημοσύνης της διείσδυσε αυτόνομα στα συστήματα μιας άλλης εταιρείας AI.

Η αποκάλυψη

Η OpenAI, η δημιουργός του ChatGPT, χαρακτήρισε την ενέργεια αυτή ως ένα «πρωτοφανές περιστατικό κυβερνοασφάλειας».

Ο διευθύνων σύμβουλος της OpenAI, Σαμ Άλτμαν, δήλωσε σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης: «Είχαμε ένα σημαντικό περιστατικό ασφαλείας κατά τη διάρκεια της αξιολόγησης των μοντέλων μας».

we had a significant security incident during evaluation of our models. we are sharing what we have learned so far. thanks to @huggingface for the partnership on this.https://t.co/2o2VfR6PIa — Sam Altman (@sama) July 21, 2026



Από την πλευρά της, η νεοφυής εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης Hugging Face ανέφερε την περασμένη εβδομάδα ότι είχε εντοπίσει μια εισβολή στα συστήματα επεξεργασίας δεδομένων της, την οποία υποπτευόταν ότι προκάλεσε ένας «πράκτορας» AI που έδρασε αυτόνομα.

Ο συνιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της Hugging Face, Κλεμάν Ντελάνγκ, δήλωσε: «Υποπτευόμασταν από την περασμένη εβδομάδα ότι η κυβερνοεπίθεση ενδέχεται να προερχόταν από εργαστήριο τεχνολογίας αιχμής, δεδομένης της πολυπλοκότητας του πράκτορα. Όπως αποδείχθηκε, έτσι ήταν!».

OpenAI said the ‘agent’ escaped a testing environment, gained internet access, stole login credentials and hacked into the start-up Hugging Face by itself — one of the first public examples of a cyber attack by an AI system acting outside human control. https://t.co/w3HGQ7zXoF pic.twitter.com/kcEue1F3L3 — Financial Times (@FT) July 22, 2026



Ο Ντελάνγκ πρόσθεσε ότι «ίσως πρόκειται για το πρώτο περιστατικό αυτού του είδους», ενώ σημείωσε πως πέρασε τις τελευταίες 24 ώρες συνεργαζόμενος με την OpenAI.

«Πιστεύουμε ακράδαντα ότι δεν υπήρχε κακόβουλη πρόθεση από πλευράς τους. Είναι πραγματικά εντυπωσιακό το γεγονός ότι όλα αυτά συνέβησαν αυτόνομα!».

Πώς συνέβη η παραβίαση

Σύμφωνα με την OpenAI, η εισβολή προκλήθηκε από έναν συνδυασμό μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης, συμπεριλαμβανομένου του νεοκυκλοφόρητου GPT-5.6 Sol και ενός «ακόμα πιο ικανού» μοντέλου που βρίσκεται ακόμα υπό εσωτερικές δοκιμές.

Η εταιρεία ανέφερε ότι το σύστημα AI χρησιμοποίησε παραβιασμένα διαπιστευτήρια και ανακάλυψε μια άγνωστη μέχρι πρότινος ευπάθεια (zero-day) για να αποκτήσει πρόσβαση στους διακομιστές της Hugging Face.

Όπως εξήγησε η εταιρεία, το μοντέλο έφτασε σε «ακραία μέτρα για να επιτύχει έναν αρκετά στενό στόχο δοκιμής» και «βρήκε τρόπους να αποκτήσει πρόσβαση σε μυστικές πληροφορίες που θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει για να ‘κλέψει’ στην αξιολόγηση».

Αυξανόμενες ανησυχίες

Η αποκάλυψη αυτή έρχεται εν μέσω κλιμακούμενων ανησυχιών σχετικά με τις δυνατότητες κυβερνοασφάλειας των ισχυρών μοντέλων AI.

Οι ανησυχίες αυτές οδήγησαν τον Ντόναλντ Τραμπ τον Ιούνιο στην υπογραφή εκτελεστικού διατάγματος για τη δημιουργία ενός πλαισίου, μέσω του οποίου η ομοσπονδιακή κυβέρνηση θα αξιολογεί τους κινδύνους εθνικής ασφάλειας των πιο προηγμένων συστημάτων AI για έως και έναν μήνα πριν από τη δημόσια κυκλοφορία τους.

Στη δήλωσή της την Τρίτη, η OpenAI υπογράμμισε: «Η τεχνητή νοημοσύνη επιταχύνει την ανακάλυψη και την εκμετάλλευση ευπαθειών. Το βασικό δίδαγμα από αυτό το περιστατικό είναι ότι η ασφάλεια και η προστασία των μοντέλων πρέπει να συμβαδίζουν με τις ραγδαία εξελισσόμενες δυνατότητές τους».

We’re partnering with @huggingface to investigate an unprecedented security incident. Cyber-capable OpenAI models compromised Hugging Face production during a benchmark evaluation. Sharing preliminary findings to help defenders understand emerging risks:… — OpenAI (@OpenAI) July 21, 2026

Πηγή: Associated Press