Βουλή: Άρση ασυλίας της Ζωής Κωνσταντοπούλου για συκοφαντική δυσφήμιση

Η Ολομέλεια της Βουλής αποφάσισε την άρση της ασυλίας της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωής Κωνσταντοπούλου, μετά από μήνυση για συκοφαντική δυσφήμιση. Η κ. Κωνσταντοπούλου υποστηρίζει ότι η μήνυση, από τον Αχιλλέα Νταβέλη, αφορά δήλωση της εντός Βουλής για την αφαίρεση άδειας λειτουργίας κλινικής του, και εντάσσεται σε μια προσπάθεια απενεργοποίησής της για σοβαρά πολιτικά ζητήματα

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Πολιτική

ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Η Ολομέλεια της Βουλής αποφάσισε σήμερα Τετάρτη την άρση ασυλίας της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωής Κωνσταντοπούλου με 160 ψήφους «υπέρ», για μήνυση συκοφαντικής δυσφήμισης.
  • Η κ. Κωνσταντοπούλου αντέδρασε, λέγοντας: «Με μηνύει ποιος; Ο κουμπάρος της κας Ντόρας Μπακογιάννη, ο Νταβέλης, Αχιλλέας Νταβέλης… Γιατί είπα την αλήθεια μέσα στη Βουλή».
  • Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας δήλωσε ότι «πέφτουν πάνω μου για να με απενεργοποιήσουν… για τα Τέμπη, για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, για τις υποκλοπές», ενώ χαρακτήρισε «υπόδικους» όσους ψήφισαν την άρση της ασυλίας της.

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Η Ολομέλεια της Βουλής αποφάσισε σήμερα Τετάρτη την άρση ασυλίας της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωής Κωνσταντοπούλου με 160 ψήφους «υπέρ», 63 «κατά» και 6 «παρών». Η αίτηση άρσης της ασυλίας αφορά σε μήνυση για συκοφαντική δυσφήμιση.

Η κ. Κωνσταντοπούλου αντέδρασε, λέγοντας:

«Με μηνύει ποιος; Ο κουμπάρος της κας Ντόρας Μπακογιάννη, ο Νταβέλης, Αχιλλέας Νταβέλης. Και με μηνύει για ποιο πράγμα; Γιατί είπα την αλήθεια μέσα στη Βουλή, ότι αφαιρέθηκε από την Περιφέρεια Θεσσαλίας η άδεια λειτουργίας της κλινικής του, του ANIMUS. Αφαιρέθηκε, είναι αλήθεια», είπε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου και προσέθεσε:

«Με μηνύει. Πότε με μηνύει; Τον Φλεβάρη του 2026. Πότε δηλαδή; Όταν έχει δοθεί η εντολή σε όλους να πέσουν πάνω μου. Και πέφτουν πάνω μου για να με απενεργοποιήσουν, να με απενεργοποιήσουν για τα Τέμπη, για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, για τη ”Βιολάντα”, για τις υποκλοπές. Δεν θα με απενεργοποιήσουν. Ο Νταβέλης είναι άλλος ένας κουμπάρος της οικογένειας Μητσοτάκη που μου επιτίθεται. Ο προηγούμενος ήταν ο Ξυλούρης ή ”Φραπές” που είπε μέσα στη Βουλή ότι θα μου στρίψει το λαρύγγι και θα με σκοτώσει».

Κατά τη διάρκεια της παρέμβασής της, η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας σχολίασε:

«Αυτή πρέπει να είναι η δέκατη αίτηση άρσης ασυλίας μου και μπορείτε να φέρετε και εκατόν δέκα. Οι υπόδικοι ψηφίζουν την άρση ασυλίας μου. Και γιατί ψηφίζουν την άρση ασυλίας μου; Συγκαλύπτονται ευθύνες για κακουργήματα, συγκαλύπτονται ευθύνες κυβερνητικών προσώπων για πενήντα επτά θανάτους στο έγκλημα των Τεμπών, για αμύθητα ποσά στη Σύμβαση 717, για αμύθητα, ομοίως, ποσά στον ΟΠΕΚΕΠΕ, για τις υποκλοπές όπου θα έπρεπε να έχετε γκρεμίσει το σύμπαν μετά τη συνέντευξη Γρηγόρη Δημητριάδη».

 

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ

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