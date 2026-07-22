Ο Μασκ δηλώνει έτοιμος να χρηματοδοτήσει με 100 εκατ. δολάρια μια ιστορικά ακριβή «Οδύσσεια» του Μελ Γκίμπσον

Ο Έλον Μασκ δήλωσε ενδιαφέρον να χρηματοδοτήσει με 100 εκατομμύρια δολάρια μια νέα, ιστορικά ακριβή κινηματογραφική μεταφορά της «Οδύσσειας» του Ομήρου, σε σκηνοθεσία του Μελ Γκίμπσον, ενώ παράλληλα ανακοίνωσε ότι η πλατφόρμα Grok Imagine AI θα δημιουργήσει τη δική της ταινία «Οδύσσεια» μέχρι το τέλος του έτους. Οι κινήσεις αυτές κλιμακώνουν τη δημόσια αντιπαράθεσή του με την ήδη επιτυχημένη ταινία του Κρίστοφερ Νόλαν, την οποία ο Μασκ έχει επικρίνει έντονα.

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Διεθνή Νέα

Φωτογραφία: Allison Robert/AFP
Φωτογραφία: Allison Robert/AFP
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο Έλον Μασκ άφησε να εννοηθεί ότι είναι διατεθειμένος να χρηματοδοτήσει με 100 εκατομμύρια δολάρια μια νέα κινηματογραφική μεταφορά της «Οδύσσειας» του Ομήρου, σε σκηνοθεσία του Μελ Γκίμπσον.
  • Λίγες ώρες νωρίτερα, ο Μασκ είχε ανακοινώσει ότι η πλατφόρμα Τεχνητής Νοημοσύνης Grok Imagine θα δημιουργήσει μέχρι το τέλος του έτους μια ολόκληρη κινηματογραφική μεταφορά της «Οδύσσειας».
  • Ο Μασκ ασκεί εδώ και μήνες δημόσια κριτική στην κινηματογραφική μεταφορά της «Οδύσσειας» του Κρίστοφερ Νόλαν, η οποία παρά τις επιθέσεις σημειώνει μεγάλη επιτυχία.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Ο Έλον Μασκ άφησε να εννοηθεί ότι είναι διατεθειμένος να χρηματοδοτήσει με 100 εκατομμύρια δολάρια μια νέα κινηματογραφική μεταφορά της «Οδύσσειας» του Ομήρου, σε σκηνοθεσία του Μελ Γκίμπσον, κλιμακώνοντας τη δημόσια αντιπαράθεσή του με την ήδη επιτυχημένη ταινία του Κρίστοφερ Νόλαν.

Η νέα συζήτηση ξεκίνησε στην πλατφόρμα Χ, όταν ένας χρήστης πρότεινε στον δισεκατομμυριούχο να χρηματοδοτήσει τον Γκίμπσον για να γυρίσει μια εκδοχή της «Οδύσσειας» με ιστορικά ακριβή πλοία, πανοπλίες και όπλα, ενώ όλοι οι διάλογοι θα προέρχονται απευθείας από το ομηρικό κείμενο και θα αποδίδονται στα ομηρικά ελληνικά.

Η απάντηση του Μασκ ήταν λιτή:

«I’m down» («Μέσα»).

Δεν έχει γίνει σαφές αν επρόκειτο για πραγματική πρόθεση χρηματοδότησης ή απλώς για συμμετοχή στη διαδικτυακή συζήτηση.

Ανακοίνωσε και ταινία με Τεχνητή Νοημοσύνη

Λίγες ώρες νωρίτερα, ο Μασκ είχε ανακοινώσει ότι η πλατφόρμα Τεχνητής Νοημοσύνης Grok Imagine θα δημιουργήσει μέχρι το τέλος του έτους μια ολόκληρη κινηματογραφική μεταφορά της «Οδύσσειας».

«Πριν τελειώσει η χρονιά, το Grok Imagine θα δημιουργήσει μια πλήρους διάρκειας ταινία της “Οδύσσειας”, ιστορικά ακριβή και πιστή στην τέχνη του Ομήρου», έγραψε, συνοδεύοντας την ανάρτησή του με βίντεο που είχε παραχθεί από AI.

Η κόντρα με τον Κρίστοφερ Νόλαν

Ο Μασκ ασκεί εδώ και μήνες δημόσια κριτική στην κινηματογραφική μεταφορά του Κρίστοφερ Νόλαν.

Μεταξύ άλλων είχε επικρίνει την επιλογή της βραβευμένης με Όσκαρ Λουπίτα Νιόνγκο στον ρόλο της Ωραίας Ελένης, υποστηρίζοντας ότι ο χαρακτήρας θα έπρεπε να υποδυθεί από λευκή ηθοποιό. Παράλληλα είχε επιτεθεί και στη συμμετοχή του Έλιοτ Πέιτζ, κατηγορώντας τον Νόλαν ότι επιδιώκει απλώς να κερδίσει βραβεία και ότι έχει «χάσει την ακεραιότητά του».

Παρά τις επιθέσεις, η ταινία σημειώνει μεγάλη επιτυχία

Η «Οδύσσεια» του Νόλαν, με πρωταγωνιστές τον Ματ Ντέιμον στον ρόλο του Οδυσσέα και την Αν Χάθαγουεϊ ως Πηνελόπη, απέσπασε εξαιρετικές κριτικές και πραγματοποίησε εισπράξεις 264 εκατομμυρίων δολαρίων παγκοσμίως στο πρώτο της Σαββατοκύριακο προβολής, ενώ συγκέντρωσε 97% θετικές αξιολογήσεις του κοινού στο Rotten Tomatoes.

Από την πλευρά του, ο Μελ Γκίμπσον δεν έχει σχολιάσει μέχρι στιγμής τις δηλώσεις του Μασκ ούτε έχει επιβεβαιώσει οποιαδήποτε εμπλοκή του σε ένα τέτοιο εγχείρημα.

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