Αγρίνιο: Συνελήφθη 43χρονος για πυρκαγιά από αμέλεια – Χρησιμοποιούσε τροχό κοπής μετάλλων

Ένας 43χρονος συνελήφθη στο Αγρίνιο για πρόκληση πυρκαγιάς από αμέλεια κατά τη χρήση τροχού κοπής μετάλλων σε οικόπεδο στην περιοχή Γιαννούζι. Του επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους 1.640,62 ευρώ, ενώ η πυροσβεστική αναφέρει αυξημένο αριθμό προστίμων και συλλήψεων για εμπρησμούς από την αρχή του έτους

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Tο τελευταίο 48ωρο έχουν καταγραφεί 64 πυρκαγιές σε αγροτοδασικές εκτάσεις, σύμφωνα με την Πυροσβεστική Υπηρεσία
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ένας 43χρονος συνελήφθη από στελέχη του Ανακριτικού Κλιμακίου Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού της πυροσβεστικής και κατηγορείται ότι προκάλεσε πυρκαγιά από αμέλεια με χρήση τροχού κοπής μετάλλων στο Αγρίνιο.
  • Ο 43χρονος συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας και του επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους 1.640,62 ευρώ.
  • Από την 1η Ιανουαρίου έως και τις 22 Ιουλίου, έχουν επιβληθεί 591 διοικητικά πρόστιμα και έχουν πραγματοποιηθεί 211 συλλήψεις για εμπρησμούς, εκ των οποίων οι 185 από αμέλεια.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Ένας 43χρονος συνελήφθη από στελέχη του Ανακριτικού Κλιμακίου Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού της πυροσβεστικής και κατηγορείται ότι προκάλεσε πυρκαγιά από αμέλεια κατά τη διάρκεια εκτέλεσης θερμών εργασιών με χρήση τροχού κοπής μετάλλων σε οικόπεδο, στην περιοχή Γιαννούζι Αγρινίου.

Σύμφωνα με την πυροσβεστική, ο 43χρονος συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας και του επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους 1.640,62 ευρώ.

Στο μεταξύ, από την 1η Ιανουαρίου έως και τις 22 Ιουλίου, έχουν επιβληθεί, σύμφωνα με την πυροσβεστική, 591 διοικητικά πρόστιμα, συνολικού ύψους 819.930,92 ευρώ, ενώ έχουν πραγματοποιηθεί 211 συλλήψεις στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, από τις οποίες οι 185 είναι από αμέλεια και οι 26 από πρόθεση.

Παράλληλα, η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού και οι ανακριτικές υπηρεσίες του Πυροσβεστικού Σώματος παραμένουν σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα, διενεργώντας εντατικούς ελέγχους και προχωρώντας άμεσα στην απόδοση ευθυνών όπου διαπιστώνονται παραβάσεις.

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