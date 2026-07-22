Σταύρος Γεωργίου: Στο «μικροσκόπιο» άτομα του περιβάλλοντος του γνωστού ποινικολόγου – Κάμερες ασφαλείας και μαρτυρίες θα δώσουν απαντήσεις

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Πολλαπλά χτυπήματα στο κεφάλι και στον θώρακα έφερε ο ποινικολόγος Σταύρος Γεωργίου, ο οποίος εντοπίστηκε νεκρός μέσα στο δικηγορικό γραφείο του, στην οδό 3ης Σεπτεμβρίου, στο κέντρο της Αθήνας.

Οι δύο ιατροδικαστές που διενήργησαν τη νεκροτομή διαπίστωσαν ότι ο ποινικολόγος είχε δεχθεί βίαιη επίθεση. Ορισμένα τραύματα ενδέχεται να προκλήθηκαν από γροθιές και κλωτσιές, χωρίς τη χρήση κάποιου αντικειμένου.

Σύμφωνα με πληροφορίες του enikos.gr, ο δικηγόρος εντοπίστηκε νεκρός δίπλα από ένα κρεβάτι, σε χώρο που είχε διαμορφώσει στο γραφείο του.

Η ιατροδικαστική εξέταση κατέδειξε, επίσης, χτυπήματα από βαρύ αντικείμενο, το οποίο θα μπορούσε να είναι, για παράδειγμα, μια καρέκλα. Παράλληλα, οι ιατροδικαστές εντόπισαν τραύμα που ενδέχεται να προκλήθηκε από πρόσκρουση του θύματος σε σκληρή επιφάνεια.

Χωρίς ίχνη παραβίασης το δικηγορικό γραφείο

Η είσοδος του δικηγορικού γραφείου δεν έφερε ίχνη παραβίασης. Ο ποινικολόγος χρησιμοποιούσε ορισμένες φορές τον συγκεκριμένο χώρο και για να διανυκτερεύει.

Το στοιχείο αυτό οδηγεί τους αστυνομικούς να εξετάζουν δύο βασικά ενδεχόμενα: είτε ο δράστης ήταν γνωστός στον Σταύρο Γεωργίου και εκείνος του άνοιξε την πόρτα είτε ο δράστης ή οι δράστες τον παραπλάνησαν και κατάφεραν να μπουν στο γραφείο.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, οι αστυνομικοί του Τμήματος Ανθρωποκτονιών, οι οποίοι έχουν αναλάβει την έρευνα, έχουν συλλέξει, σύμφωνα με πληροφορίες, εκτεταμένο βιντεοληπτικό υλικό από κάμερες ασφαλείας.

Το υλικό προέρχεται τόσο από την πολυκατοικία όπου στεγαζόταν το γραφείο όσο και από την ευρύτερη περιοχή. Οι αστυνομικοί εξετάζουν τα βίντεο, προκειμένου να καταγράψουν τις κινήσεις προσώπων που εισήλθαν ή εξήλθαν από το κτίριο κατά το κρίσιμο χρονικό διάστημα.

Οι έρευνες για το κίνητρο

Οι αστυνομικές Αρχές συλλέγουν μαρτυρίες από κατοίκους και εργαζομένους της περιοχής, καθώς και από πρόσωπα του στενού περιβάλλοντος του ποινικολόγου. Παράλληλα, αναζητούν στοιχεία από τις τηλεφωνικές και ηλεκτρονικές επικοινωνίες του, προκειμένου να προσδιορίσουν το κίνητρο και να εντοπίσουν τον δράστη ή τους δράστες.

Μέχρι στιγμής, οι ενδείξεις δεν παραπέμπουν σε ληστεία. Οι αστυνομικοί εντόπισαν αναστάτωση μέσα στο γραφείο, χωρίς όμως να διαπιστώσουν εικόνα εκτεταμένης έρευνας του χώρου.

Οι Αρχές δεν έχουν ακόμη διευκρινίσει εάν ο δράστης ή οι δράστες αφαίρεσαν κάποιο αντικείμενο. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, τα έως τώρα στοιχεία ενισχύουν το ενδεχόμενο το κίνητρο να ήταν προσωπικό και να μη σχετιζόταν ούτε με ληστεία ούτε, κατ’ ανάγκην, με κάποια από τις επαγγελματικές υποθέσεις που είχε χειριστεί ο ποινικολόγος.

Πώς εντοπίστηκε νεκρός

Οι κόρες του Σταύρου Γεωργίου άρχισαν να τον αναζητούν, καθώς εκείνος δεν είχε δώσει σημεία ζωής και δεν είχε επικοινωνήσει με φίλους και συγγενείς από το προηγούμενο πρωί.

Ο ποινικολόγος δεν απαντούσε στις τηλεφωνικές κλήσεις τους. Οι κόρες του μετέβησαν στο δικηγορικό γραφείο του και χτύπησαν επανειλημμένα τα κουδούνια, χωρίς να λάβουν απάντηση.

Στη συνέχεια, μπήκαν στο γραφείο με τη βοήθεια του θυρωρού της πολυκατοικίας και εντόπισαν τον πατέρα τους νεκρό.

Οι συγγενείς ειδοποίησαν αμέσως την Αστυνομία, ενώ στο σημείο έφτασαν ιατροδικαστές και στελέχη της Σήμανσης. Οι αρμόδιες υπηρεσίες πραγματοποίησαν αυτοψία και εξέτασαν τις επιφάνειες του γραφείου για τον εντοπισμό δακτυλικών αποτυπωμάτων και γενετικού υλικού.

Οι έρευνες συνεχίζονται, με τις Αρχές να επιχειρούν να ανασυνθέσουν τις τελευταίες κινήσεις του ποινικολόγου και να εξακριβώσουν ποιοι τον επισκέφθηκαν πριν από τον θάνατό του.