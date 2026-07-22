Θεσσαλονίκη: Έκρυψαν κάνναβη στα κεραμίδια δημοτικού σχολείου – Χειροπέδες σε 16χρονο και 20χρονη

Στη σύλληψη ενός ανήλικου και μίας 20χρονης, οι οποίοι φέρεται να έκρυψαν ποσότητα κάνναβης… στα κεραμίδια δημοτικού σχολείου στον Εύοσμο Θεσσαλονίκης, προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές.

Οι δύο νεαροί εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν λίγο μετά τα μεσάνυχτα στο προαύλιο του σχολείου και παραπέμφθηκαν να απολογηθούν στις ανακριτικές Αρχές, κατηγορούμενοι για παράβαση του νόμου περί ναρκωτικών, με τη μορφή της κατοχής, αποθήκευσης και διακίνησης, σε βαθμό κακουργήματος.

Οι αστυνομικοί τού Τμήματος Πρόληψης και Καταστολής της Εγκληματικότητας κατέσχεσαν μία συσκευασία κάνναβης, βάρους 109 γραμμαρίων. Ο 16χρονος φέρεται, σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, να τοποθέτησε την ναρκωτική ουσία στα κεραμίδια, ενώ η 20χρονη συγκατηγορούμενή του φαίνεται πως επιτηρούσε τον χώρο.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΑΠΕ-ΜΠΕ, οι δύο κατηγορούμενοι, προανακριτικά, ανέφεραν πως κατείχαν τα ναρκωτικά για δική τους χρήση. Μέχρι να δώσουν εξηγήσεις στην αρμόδια ανακρίτρια παραμένουν υπό κράτηση.