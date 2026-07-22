Θεσσαλονίκη: Έκρυψαν κάνναβη στα κεραμίδια δημοτικού σχολείου – Χειροπέδες σε 16χρονο και 20χρονη

Αστυνομικές αρχές στη Θεσσαλονίκη συνέλαβαν έναν 16χρονο και μία 20χρονη, οι οποίοι φέρεται να έκρυψαν 109 γραμμάρια κάνναβης στα κεραμίδια δημοτικού σχολείου στον Εύοσμο. Οι δύο νεαροί εντοπίστηκαν στο προαύλιο του σχολείου και παραπέμφθηκαν στις ανακριτικές αρχές, κατηγορούμενοι για κατοχή, αποθήκευση και διακίνηση ναρκωτικών σε βαθμό κακουργήματος.

EN
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Κοινωνία

σχολείο
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Συνελήφθησαν στη Θεσσαλονίκη ένας 16χρονος και μία 20χρονη, οι οποίοι φέρεται να έκρυψαν ποσότητα κάνναβης στα κεραμίδια δημοτικού σχολείου στον Εύοσμο.
  • Οι δύο νεαροί εντοπίστηκαν στο προαύλιο του σχολείου, με τους αστυνομικούς να κατασχέτουν μία συσκευασία κάνναβης βάρους 109 γραμμαρίων.
  • Αντιμετωπίζουν κατηγορίες κακουργηματικού χαρακτήρα για παράβαση του νόμου περί ναρκωτικών, ενώ φέρονται να δήλωσαν ότι κατείχαν τα ναρκωτικά για δική τους χρήση.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Στη σύλληψη ενός ανήλικου και μίας 20χρονης, οι οποίοι φέρεται να έκρυψαν ποσότητα κάνναβης… στα κεραμίδια δημοτικού σχολείου στον Εύοσμο Θεσσαλονίκης, προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές.

Οι δύο νεαροί εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν λίγο μετά τα μεσάνυχτα στο προαύλιο του σχολείου και παραπέμφθηκαν να απολογηθούν στις ανακριτικές Αρχές, κατηγορούμενοι για παράβαση του νόμου περί ναρκωτικών, με τη μορφή της κατοχής, αποθήκευσης και διακίνησης, σε βαθμό κακουργήματος.

Οι αστυνομικοί τού Τμήματος Πρόληψης και Καταστολής της Εγκληματικότητας κατέσχεσαν μία συσκευασία κάνναβης, βάρους 109 γραμμαρίων. Ο 16χρονος φέρεται, σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, να τοποθέτησε την ναρκωτική ουσία στα κεραμίδια, ενώ η 20χρονη συγκατηγορούμενή του φαίνεται πως επιτηρούσε τον χώρο.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΑΠΕ-ΜΠΕ, οι δύο κατηγορούμενοι, προανακριτικά, ανέφεραν πως κατείχαν τα ναρκωτικά για δική τους χρήση. Μέχρι να δώσουν εξηγήσεις στην αρμόδια ανακρίτρια παραμένουν υπό κράτηση.

Google Προσθέστε το ENIKOS στην Google
Ακολουθήστε το ENIKOS στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ