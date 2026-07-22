Τζέιμς Δαλαμάγκας: Απορρίφθηκε το αίτημα έκδοσής του στην Αυστραλία – Τι αποφάσισε το Συμβούλιο Εφετών Πατρών

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Το Συμβούλιο Εφετών Πατρών απέρριψε το αίτημα των αυστραλιανών Αρχών για την έκδοση του Τζέιμς Δαλαμάγκα, ο οποίος είχε συλληφθεί στην Ελλάδα βάσει διεθνούς εντάλματος για υπόθεση ανθρωποκτονίας στο Σίδνεϊ.

Η απόφαση εκδόθηκε το απόγευμα της Τετάρτης 22 Ιουλίου, έπειτα από διάσκεψη που διήρκεσε περίπου οκτώ με εννέα ώρες. Σύμφωνα με πληροφορίες του Tempo24.News, το δικαστικό συμβούλιο έκρινε ότι δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις για την παράδοση του 56χρονου στις αυστραλιανές Αρχές.

Ο Τζέιμς Δαλαμάγκας είχε συλληφθεί στις αρχές Ιουνίου του 2026 στην περιοχή του Αιγίου, στην Αιγιάλεια. Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, φέρεται να ζούσε επί χρόνια στην Ελλάδα χρησιμοποιώντας διαφορετικά στοιχεία ταυτότητας.

Ο 56χρονος αποφυλακίστηκε από το κατάστημα κράτησης του Αγίου Στεφάνου στις 8 Ιουλίου και παρέμεινε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους, έως ότου το Συμβούλιο Εφετών αποφανθεί επί του αιτήματος έκδοσης.

Το νομικό ζήτημα της παραγραφής

Κεντρικό ζήτημα κατά την εξέταση της υπόθεσης αποτέλεσε η ενδεχόμενη παραγραφή του αδικήματος. Σύμφωνα με την υπερασπιστική γραμμή, το αδίκημα έχει παραγραφεί βάσει της ελληνικής νομοθεσίας, ενώ στην Αυστραλία το αδίκημα της ανθρωποκτονίας δεν παραγράφεται.

Το συγκεκριμένο επιχείρημα τέθηκε από την αρχή στο επίκεντρο της δικαστικής διαδικασίας. Το Συμβούλιο Εφετών αποφάσισε τελικά τη μη έκδοση του 56χρονου, απορρίπτοντας, στο παρόν στάδιο, το αίτημα των αυστραλιανών Αρχών.

Η υπόθεση ανθρωποκτονίας στο Σίδνεϊ

Οι Αρχές της Αυστραλίας κατηγορούν τον Τζέιμς Δαλαμάγκα για τη δολοφονία του ομογενούς Γιώργου Γιαννόπουλου, η οποία σημειώθηκε το 1999 σε κέντρο διασκέδασης στην περιοχή Belmore του Σίδνεϊ.

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, το θύμα επιχείρησε να παρέμβει για να σταματήσει συμπλοκή μεταξύ δύο θαμώνων. Ο Δαλαμάγκας φέρεται να του επιτέθηκε αιφνιδιαστικά και να του κατάφερε θανάσιμα χτυπήματα με μαχαίρι.

Η αυστραλιανή Αστυνομία εξέδωσε ένταλμα σύλληψης μία ημέρα μετά το έγκλημα. Ωστόσο, σύμφωνα με τις αυστραλιανές Αρχές, ο κατηγορούμενος είχε ήδη διαφύγει από τη χώρα.

Μετά την απόφαση του Συμβουλίου Εφετών Πατρών, ο Τζέιμς Δαλαμάγκας δεν θα παραδοθεί, στο παρόν στάδιο, στην Αυστραλία και παραμένει ελεύθερος στην Ελλάδα υπό τους περιοριστικούς όρους που του έχουν επιβληθεί.