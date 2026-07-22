Τέμπη: Εισαγγελική εισήγηση για παραπομπή Τριαντόπουλου και Αγοραστού στο ειδικό δικαστήριο

Ο αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου εισηγείται την παραπομπή του πρώην υφυπουργού Χρήστου Τριαντόπουλου και τεσσάρων συγκατηγορουμένων του σε Ειδικό Δικαστήριο για την αλλοίωση του χώρου του δυστυχήματος των Τεμπών. Η εισήγηση αφορά κατηγορία πλημμελήματος για παράβαση καθήκοντος, και εφόσον γίνει δεκτή από το Δικαστικό Συμβούλιο, θα οδηγήσει στη συγκρότηση του πρώτου Ειδικού Δικαστηρίου για την υπόθεση των Τεμπών

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου εισηγείται την παραπομπή του Χρήστου Τριαντόπουλου και 4 ακόμη συγκατηγορουμένων σε ειδικό δικαστήριο για την αλλοίωση του χώρου του δυστυχήματος των Τεμπών.
  • Ειδικότερα, ο κ. Μητρουλιάς εισηγείται την παραπομπή του κ. Τριαντόπουλου και του πρώην περιφερειάρχη Θεσσαλίας Κώστα Αγοραστού για παράβαση καθήκοντος.
  • Εάν η εισήγηση γίνει δεκτή από το Δικαστικό Συμβούλιο, το οποίο αναμένεται να συνεδριάσει το προσεχές φθινόπωρο, θα οδηγήσει στο πρώτο Ειδικό Δικαστήριο για την υπόθεση των Τεμπών.

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Ο Χρήστος Τριαντόπουλος πιθανά να βρεθεί ενώπιον ειδικού δικαστηρίου για την αλλοίωση του χώρου του σιδηροδρομικού δυστυχήματος στα Τέμπη, καθώς, σύμφωνα με πληροφορίες, ο αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Δημήτρης Μητρουλιάς εισηγείται στο Δικαστικό Συμβούλιο την παραπομπή σε δίκη τόσο του πρώην υφυπουργού όσο και 4 ακόμη συγκατηγορουμένων του.

Εάν η εισήγηση γίνει δεκτή, ανοίγει ο δρόμος για τη συγκρότηση ειδικού δικαστηρίου, με την τελική απόφαση να ανήκει στο αρμόδιο δικαστικό συμβούλιο.

Ειδικότερα, ο κ. Μητρουλιάς εισηγείται την παραπομπή σε δίκη του κ. Τριαντόπουλου για παράβαση καθήκοντος, καθώς και του πρώην περιφερειάρχη Θεσσαλίας Κώστα Αγοραστού και άλλων τριών, μη πολιτικών προσώπων από τον χώρο του Πυροσβεστικού Σώματος. Ο εισαγγελικός λειτουργός αποδίδει κατηγορία πλημμελήματος για παράβαση καθήκοντος, κατηγορία που βαρύνει και τον πρώην περιφερειάρχη Θεσσαλίας Κώστα Αγοραστό.

Σε περίπτωση που γίνει δεκτή η εισαγγελική πρόταση από το Δικαστικό Συμβούλιο, το οποίο αναμένεται να συνεδριάσει το προσεχές φθινόπωρο, θα οδηγήσει στο πρώτο ειδικό δικαστήριο για την υπόθεση των Τεμπών, με κατηγορούμενο τον πρώην υφυπουργό και τον πρώην περιφερειάρχη, ενώ ο κ. Μητρουλιάς εισηγείται να απαλλαγούν δύο μη πολιτικά πρόσωπα από τους συνολικά επτά που συμπαραπέμφθηκαν με τον νόμο περί ευθύνης υπουργών με τον Χρήστο Τριαντόπουλο ως συμμέτοχοι.

Με πληροφορίες από το ΑΠΕ – ΜΠΕ

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