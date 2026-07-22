Δολοφονία στη Μινεσότα: Σκότωσε 3 εργαζόμενους για μία θέση στάθμευσης

Ένας μετανάστης φέρεται να πυροβόλησε και να σκότωσε τρία μέλη του προσωπικού στο συγκρότημα διαμερισμάτων όπου διέμενε στη Μινεσότα των ΗΠΑ, σε ένα αμόκ βίας, όταν δεν μπόρεσε να ακυρώσει το συμβόλαιο της θέσης στάθμευσης που είχε στο γκαράζ.

Ο 30χρονος Τσεγκάαμπ Μπινέσου κατηγορείται ότι πυροβόλησε θανάσιμα τη 25χρονη Νάνσι Φουέντες Ζαμπράνο, τη 56χρονη Ντίνα Σίλκοξ και τον 43χρονο Άνταμ Γουίλγουερντινγκ στο συγκρότημα στο Σεντ Πολ της Μινεσότα τη Δευτέρα, σύμφωνα με δημοσίευμα του KSTP.

Ο Μπινέσου, με καταγωγή από την Αιθιοπία, ήθελε να ακυρώσει το συμβόλαιο του γκαράζ, κόστους 65 δολαρίων τον μήνα, καθώς σκόπευε να καταταγεί στο Ναυτικό, σύμφωνα με έγγραφα που επικαλείται το μέσο.

Ο ίδιος κάλεσε τους υπαλλήλους σχετικά με τη διαδικασία ακύρωσης, αλλά εκείνοι του είπαν ότι δεν μπορούσε να υπαναχωρήσει, καθώς μόλις είχε ανανεώσει το συμβόλαιό του. Στη συνέχεια, ο Μπινέσου είπε στους εργαζόμενους ότι θα κατέβαινε στο γραφείο μισθώσεων – πριν εξαπολύσει, σύμφωνα με τις κατηγορίες, τη φονική επίθεση.

«Πήγε στο γραφείο μισθώσεων λίγη ώρα ύστερα από αυτό το τηλεφώνημα και εκτέλεσε τρεις εργαζόμενους», αναφέρουν τα δικαστικά έγγραφα.

Πώς έγινε η αιματηρή επίθεση

Κατηγορείται ότι πυροβόλησε τον Γουίλγουερντινγκ, έναν διευθυντή της κοινότητας γνωστό ως “AJ”, έξι φορές, και τη Σίλκοξ επίσης έξι φορές. Η Σίλκοξ, η οποία ήταν βοηθός διευθυντή έχοντας εργαστεί στο γραφείο για σχεδόν μία δεκαετία, φέρεται να ούρλιαξε “Όχι, όχι – όχι, όχι” όταν πυροβολήθηκε ο Γουίλγουερντινγκ.

Δέχτηκε πέντε διαδοχικούς πυροβολισμούς πριν ο Μπινέσου, σύμφωνα με τις κατηγορίες, ρίξει ακόμη έναν πυροβολισμό, ο οποίος την έριξε στο έδαφος, σύμφωνα με τα δικαστικά έγγραφα που επικαλείται η εφημερίδα St. Paul Pioneer Press.

Ένα ουρλιαχτό ακούστηκε στο βίντεο από τις κάμερες ασφαλείας και ο Μπινέσου φέρεται να έριξε τέσσερις ακόμη πυροβολισμούς. Η Φουέντες Ζαμπράνο βρέθηκε νεκρή σε ένα δωμάτιο στο πίσω μέρος του γραφείου – είχε προσπαθήσει να διαφύγει από ένα παράθυρο όταν πυροβολήθηκε. Βρέθηκε φέροντας τραύμα από πυροβολισμό στο κεφάλι.

Οι ερευνητές εντόπισαν 21 κάλυκες στο γραφείο, σύμφωνα με τα έγγραφα.

Η σύλληψη, η ομολογία και οι κατηγορίες

Ο Μπινέσου συνελήφθη στη Βιρτζίνια της Μινεσότα – περίπου 200 μίλια μακριά από τον τόπο του εγκλήματος – και αναφέρεται ότι ομολόγησε τις δολοφονίες σε τηλεφωνική κλήση με τον συγκάτοικό του, ο οποίος αργότερα ειδοποίησε την αστυνομία.

Ο φερόμενος ως δράστης είπε στον συγκάτοικό του ότι «λογομάχησε με τη διαχείριση του συγκροτήματος και κατέληξε να σκοτώσει τρία άτομα», αναφέρουν τα δικαστικά έγγραφα.

Ο Μπινέσου συνελήφθη ενώ οδηγούσε το αυτοκίνητο της Φουέντες Ζαμπράνο και είπε ότι «μισούσε το αμερικανικό σύστημα» κατά τη διάρκεια της ανάκρισής του. Ισχυρίστηκε ότι προσπαθούσε εδώ και επτά χρόνια να φέρει τη σύζυγο και τα παιδιά του από την Αιθιοπία – αλλά συνάντησε εμπόδια λόγω της διαδικασίας που προβλέπεται για τους μετανάστες.

Ο Μπινέσου είπε ότι η όλη δοκιμασία συνέβαλε στο διαζύγιό του από τη σύζυγό του. «Ο Μπινέσου πιστεύει ότι αντιμετωπίστηκε άδικα επειδή είναι μαύρος και μετανάστης», ανέφεραν τα δικαστικά έγγραφα.

«Ο Μπινέσου είπε επανειλημμένα ότι έχει χάσει τα πάντα για τα οποία νοιαζόταν: τη γυναίκα του, τα παιδιά του, την επιχείρησή του, την ψυχική του ηρεμία. Ο Μπινέσου είπε ότι η ζωή χωρίς την οικογένειά του δεν είχε πλέον κανένα νόημα».

Είπε επίσης στους ερευνητές ότι είχε παραιτηθεί από τη δουλειά του ως οδηγός φορτηγού λόγω του άγχους. Ωστόσο, ο Μπινέσου παρέμεινε σιωπηλός σχετικά με το τι συνέβη, σύμφωνα με τις κατηγορίες, μέσα στο γραφείο ενοικιάσεων.

Στον Μπινέσου ασκήθηκε δίωξη για ανθρωποκτονία δεύτερου βαθμού και πρόκειται να εμφανιστεί στο δικαστήριο την Τετάρτη. Αντιμετωπίζει ποινή φυλάκισης έως και 40 ετών για κάθε φόνο.

Θλίψη και φόρος τιμής στα θύματα

Πλήθος μηνυμάτων συμπαράστασης κατακλύζουν τη μνήμη των θυμάτων. Συντετριμμένοι φίλοι της Σίλκοξ είπαν ότι ήταν ένας άνθρωπος με «ζωντανό πνεύμα» που «έφερνε χαρά σε όποιον τη γνώριζε».

«Ο ξαφνικός και βίαιος χαμός της μας έχει αφήσει όλους σε σοκ», ανέφεραν σε μια εκστρατεία συγκέντρωσης χρημάτων. «Τα παιδιά της, που ήταν ολόκληρος ο κόσμος της, αντιμετωπίζουν αυτή την αδιανόητη στιγμή με γενναιότητα και αγάπη».

Σε αγρυπνία που πραγματοποιήθηκε την Τρίτη, ο πατέρας της Σίλκοξ, Ρόμπερτ, την περιέγραψε ως «εξαιρετική πιανίστρια», ενώ ο νεότερος αδελφός της, Erik, είπε ότι είχε «φλόγα μέσα της», σύμφωνα με το KARE 11.

Εν τω μεταξύ, η φίλη της Ζαμπράνο, Εστρέγια Βελάσκεζ, δήλωσε: «Της άξιζαν πολύ περισσότερα από όσα της δόθηκαν».

Η Άσλεϊ Τσέστερ, που μένει στο συγκρότημα διαμερισμάτων, απέδωσε φόρο τιμής στον Γουίλγουερντινγκ, λέγοντας ότι ήταν αγαπητός από όλους τους ενοίκους.

«Ήταν απλώς καλοί άνθρωποι, πραγματικά καλοί άνθρωποι, και μπορείς να το καταλάβεις επειδή υπάρχουν κάτοικοι που μένουν εδώ για χρόνια, κι αυτό λέει πολλά», ανέφερε για τα τρία άτομα που σκοτώθηκαν και για όσους παρευρέθηκαν στην αγρυπνία στη μνήμη τους. «Είμαστε σίγουρα ενωμένοι και θα μείνουμε ενωμένοι. Είμαστε οικογένεια πλέον, σε αυτό το σημείο».