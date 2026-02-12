Το Ισραήλ εντάσσεται στο «Συμβούλιο Ειρήνης» του Τραμπ για τη Γάζα

Το Ισραήλ εντάσσεται στο «Συμβούλιο Ειρήνης» του Τραμπ για τη Γάζα

Το Ισραήλ θα ενταχθεί στο «Συμβούλιο Ειρήνης» του Aμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για τη Γάζα, ανακοίνωσε χθες Τετάρτη ο ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου, κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του στην Ουάσιγκτον, όπου συναντήθηκε με τον ρεπουμπλικάνο αρχηγό του κράτους και τον υπουργό Εξωτερικών της κυβέρνησής του Μάρκο Ρούμπιο.

Μετά τη συνάντηση με τον ΥΠΕΞ των ΗΠΑ, ο Νετανιάχου ανακοίνωσε μέσω X ότι υπέγραψε την επίσημη ένταξη του Ισραήλ στο «Συμβούλιο της Ειρήνης», σηματοδοτώντας μια νέα φάση συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών.

Απόφαση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, που υιοθετήθηκε στα μέσα του Νοεμβρίου του 2025, εξουσιοδότησε το συμβούλιο αυτό και χώρες που συνεργάζονται μαζί του να σχηματίσουν τη λεγόμενη διεθνή δύναμη σταθεροποίησης (ΔΔΣ) που αναμένεται να αναπτυχθεί στη Λωρίδα της Γάζας, όπου εφαρμόζεται από τη 10η Οκτωβρίου εύθραυστη εκεχειρία ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χαμάς, βάσει σχεδίου του κ. Τραμπ.

Με βάση το σχέδιο Τραμπ για τη Γάζα, το «συμβούλιο» θα επιτηρεί το μεταβατικό σχήμα διακυβέρνησης στη Λωρίδα της Γάζας. Ο Aμερικανός πρόεδρος ωστόσο κατόπιν έκανε γνωστό πως εννοεί το «συμβούλιο ειρήνης», υπό τον ίδιο, να αναλάβει πολύ πιο ευρύ ρόλο, να προωθεί την επίλυση συρράξεων σε διεθνή κλίμακα.

Η πρώτη συνεδρίαση του σχήματος αυτού προγραμματίζεται να γίνει την ερχόμενη Πέμπτη 19η Φεβρουαρίου στην Ουάσιnγκτον.Θα ασχοληθεί με τη μελλοντική ανοικοδόμηση της Λωρίδας της Γάζας, που έχει υποστεί πελώρια καταστροφή έπειτα από δυο χρόνια πολέμου.

Παρατηρητές επισημαίνουν ότι το γεγονός ότι ο κ. Τραμπ προεδρεύει σε όργανο που θα επιβλέπει τις υποθέσεις περιοχής στο εξωτερικό παραπέμπει σε αποικιακή δομή. Η παρουσία του Ισραήλ στο «συμβούλιο ειρήνης» αναμένεται να πυροδοτήσει περαιτέρω επικρίσεις. Το όργανο αυτό δεν έχει μέλος κανέναν παλαιστίνιο αξιωματούχο.

Πολλές χώρες αντέδρασαν με επιφύλαξη και κάποιες απέρριψαν την πρόσκληση του Ντόναλντ Τραμπ να ενταχθούν στην πρωτοβουλία του στα μέσα Ιανουαρίου, καθώς εκφράζονται ανησυχίες για το ενδεχόμενο να υπονομευθεί ο ΟΗΕ.

Αν και κάποιοι από τους συμμάχους της Ουάσιγκτον, ιδίως στη Μέση Ανατολή, εντάχθηκαν στο «συμβούλιο ειρήνης», πολλοί παραδοσιακοί σύμμαχοι των ΗΠΑ στη Δύση προτίμησαν να απόσχουν.

Η κατάπαυση του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας έχει παραβιαστεί επανειλημμένα. Τουλάχιστον 580 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί σε ισραηλινές στρατιωτικές επιχειρήσεις, σύμφωνα με τις υπηρεσίες υγείας στον παλαιστινιακό θύλακο. Στην άλλη πλευρά, έχουν σκοτωθεί τέσσερις ισραηλινοί στρατιωτικοί.

Η επίθεση του Ισραήλ στη Λωρίδα της Γάζας σε αντίποινα για την άνευ προηγουμένου έφοδο της Χαμάς στο νότιο τμήμα της επικράτειάς του την 7η Οκτωβρίου 2023 με περίπου 1.200 νεκρούς, σκότωσε πάνω από 72.000 ανθρώπους, σύμφωνα με τους αριθμούς του υπουργείου Υγείας της Χαμάς, προκάλεσε ανθρωπιστική κρίση και εκτόπισε εσωτερικά ουσιαστικά όλο τον πληθυσμό της μικρής παραθαλάσσιας περιοχής.

Ειδικοί σε ζητήματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων, μελετητές και επιτροπή του ΟΗΕ θεωρούν πως διαπράχθηκε γενοκτονία. Η κυβέρνηση Νετανιάχου χαρακτηρίζει τον πόλεμο που εξαπέλυσε νόμιμη άμυνα.

Πηγές: ΑΠΕ-ΜΠΕ, Reuters

