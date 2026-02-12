Al Jazeera: Το Ισραήλ χρησιμοποίησε θερμοβαρικά όπλα που εξαΰλωσαν χιλιάδες Παλαιστίνιους

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του Al Jazeera το Ισραήλ χρησιμοποίησε αμερικανικής προέλευσης θερμικά και θερμοβαρικά όπλα στη Γάζα, τα οποία εξαΰλωσαν χιλιάδες Παλαιστίνιους που στόχευσαν, καθώς καίνε σε θερμοκρασίες έως και 3.500°C, αφήνοντας πίσω τους σχεδόν κανένα ίχνος από τα θύματα.

Σύμφωνα με την έρευνα του Al Jazeera, οι Υπηρεσίες Πολιτικής Προστασίας της Γάζας έχουν καταγράψει 2.842 Παλαιστίνιους που έχουν «εξατμιστεί» από την έναρξη του πολέμου στη Γάζα τον Οκτώβριο του 2023, αφήνοντας πίσω τους μόνο ίχνη αίματος σε τοίχους ή μικρά θραύσματα ιστών.

Εμπειρογνώμονες και μάρτυρες απέδωσαν αυτό το φαινόμενο στη συστηματική χρήση από το Ισραήλ διεθνώς απαγορευμένων θερμικών και θερμοβαρικών όπλων, που συχνά αναφέρονται ως «βόμβες κενού» τύπου MK-84, και είναι ικανές να παράγουν θερμοκρασίες που υπερβαίνουν τους 3.500 βαθμούς Κελσίου.

Νομικοί εμπειρογνώμονες τονίζουν ότι η χρήση απαγορευμένων όπλων αυτού του τύπου συνιστά εγκλήματα πολέμου και εμπλέκει απευθείας τους δυτικούς προμηθευτές του Ισραήλ, καθώς οι δολοφονίες συνεχίστηκαν παρά τις προσωρινές εντολές του Διεθνούς Δικαστηρίου της Χάγης και το ένταλμα σύλληψης που εξέδωσε το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο κατά του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Πηγή: Aljazeera