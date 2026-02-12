Πυροβολισμοί σε σχολείο και στη Ρωσία – Ένας νεκρός και δύο τραυματίες – Δείτε βίντεο από τη σύλληψη

Πυροβολισμοί σε σχολείο και στη Ρωσία – Ένας νεκρός και δύο τραυματίες – Δείτε βίντεο από τη σύλληψη

Θανάσιμο σκηνικό πυροβολισμών σε σχολείο σημειώθηκε χθες Τετάρτη και στη Ρωσία, καθώς οι αρχές αναφέρουν ότι ένας μαθητής άνοιξε πυρ σε ένα τεχνικό σχολείο της Ανάπα, στην περιφέρεια Κρασνοντάρ της νότιας Ρωσίας, προκαλώντας τον θάνατο ενός ανθρώπου και τον τραυματισμό άλλων δύο.

Ο κυβερνήτης της περιφέρειας Κρασνοντάρ Βενιαμίν Κοντράτιεφ δήλωσε ότι ένας φύλακας ασφαλείας πυροβολήθηκε και σκοτώθηκε καθώς προσπαθούσε να εμποδίσει τον ένοπλο να εισέλθει σε μια τεχνική σχολή στην πόλη-θέρετρο Ανάπα, που βρίσκεται στις ακτές της Μαύρης Θάλασσας.

«Ο φύλακας ασφαλείας ήταν ο πρώτος που χτυπήθηκε. Αντέδρασε άμεσα και κάλεσε τις αρχές επιβολής του νόμου. Εμπόδισε τον επιτιθέμενο να προχωρήσει περαιτέρω», έγραψε ο Κοντράτιεφ σε μια ανάρτηση στο Telegram.

«Σύμφωνα με τις αρχικές πληροφορίες, ένας σπουδαστής τεχνικού σχολείου της Ανάπα κρατώντας ένα όπλο άνοιξε πυρ μέσα στο φουαγιέ», προκαλώντας τον θάνατο ενός ανθρώπου και τον τραυματισμό άλλων δύο, ανακοίνωσε το τοπικό παράρτημα του Υπουργείου Εσωτερικών στο Telegram.

Βίντεο που αναρτήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, των οποίων τη γνησιότητα δεν κατέστη δυνατό να επαληθεύσει το Γαλλικό Πρακτορείο, δείχνουν έναν νεαρό, που φορά μαύρα ρούχα, έχει τα χέρια ψηλά μπροστά από την είσοδο του σχολείου, του οποίου η πρόσοψη είναι διακοσμημένη με φωτογραφίες που τιμούν τη νίκη των Σοβιετικών επί της ναζιστικής Γερμανίας.

Οι αρχές ανέφεραν ότι δύο άλλοι νοσηλεύτηκαν μετά τον τραυματισμό τους, αλλά δεν ήταν άμεσα σαφές εάν είχαν σχέση με το κολέγιο.

Οι τοπικές αρχές ανέφεραν ότι συνέλαβαν τον ύποπτο για τη δολοφονία, ο οποίος αναγνωρίστηκε ως φοιτητής στο Τεχνικό Κολλέγιο Ανάπα.

Η ρωσική Εθνική Αντιτρομοκρατική Επιτροπή (NAK) δήλωσε ότι ξεκίνησε ποινική έρευνα για τους πυροβολισμούς.

Οι ρωσικές Αρχές έκαναν λόγο για τουλάχιστον τρία περιστατικά βίας σε σχολεία τον Φεβρουάριο, εκ των οποίων δύο επιθέσεις με μαχαίρι σε ένα πανεπιστήμιο στα Ουράλια και σε ένα σχολείο στη Σιβηρία, και μια επίθεση με αεροβόλο όπλο στην κεντρική Ρωσία.

Μία ημέρα νωρίτερα, ο διευθυντής των ρωσικών υπηρεσιών ασφαλείας (FSB) Αλεξάντρ Μπορτνίκοφ μιλώντας στην Εθνική Αντιτρομοκρατική Επιτροπή για το θέμα αυτό, δήλωσε ότι τα υφιστάμενα μέτρα για την πρόληψη της βίας δεν είναι «επαρκή» και προειδοποίησε ότι ο «εχθρός» επιδιώκει να εκμεταλλευτεί τους νέους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η ρωσική Εθνική Αντιτρομοκρατική Επιτροπή (NAK) έστειλε οδηγίες στις περιφερειακές αρχές για την πρόληψη της βίας κατά των μαθητών και των καθηγητών, μετέδωσε την Τρίτη το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων Ria Novosti.

Από την έναρξη της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία το 2022, η κυβέρνηση υιοθέτησε μέτρα με στόχο την ενίσχυση του πατριωτισμού μέσα στα σχολεία, εισάγοντας επίσης ύλη στρατιωτικής εκπαίδευσης.

Πηγες: Γαλλικό Πρακτορείο, Themoscowtimes

